BMW International Open Scores

Sunday At Golfclub Munchen Eichenried Munich Purse: $2.5 million Yardage: 7,347; Par: 72 Final Round Ewen Ferguson, Scotland (500), $392,711…

Sunday

At Golfclub Munchen Eichenried

Munich

Purse: $2.5 million

Yardage: 7,347; Par: 72

Final Round

Ewen Ferguson, Scotland (500), $392,711 67-64-71-68—270 David Micheluzzi, Australia (261), $199,820 66-70-68-68—272 Jordan L. Smith, England (261), $199,820 69-67-66-70—272 Matthew Southgate, England (138), $106,725 71-65-68-70—274 Connor Syme, Scotland (138), $106,725 70-67-70-67—274 Matthis Besard, Belgium (90), $69,302 72-66-69-68—275 Jens Dantorp, Sweden (90), $69,302 71-68-64-72—275 Rikuya Hoshino, Japan (90), $69,302 70-67-69-69—275 Filippo Celli, Italy (58), $45,046 71-70-67-68—276 Ross Fisher, England (58), $45,046 69-70-68-69—276 Romain Langasque, France (58), $45,046 68-65-70-73—276 Thomas Pieters, Belgium (0), $45,046 69-70-71-66—276 Jack Davidson, Wales (46), $35,498 72-68-70-67—277 Julien Guerrier, France (46), $35,498 73-64-71-69—277 Patrick Reed, United States (0), $35,498 67-69-68-73—277 Bernd Wiesberger, Austria (42), $32,572 69-67-72-70—278 Thomas Aiken, South Africa (38), $29,877 72-68-67-72—279 Ryan Fox, New Zealand (38), $29,877 69-71-70-69—279 Thomas Bjorn, Denmark (0), $29,877 69-68-70-72—279 Sean Crocker, United States (33), $25,444 71-67-71-71—280 Frederic Lacroix, France (33), $25,444 73-67-69-71—280 Tom Lewis, England (33), $25,444 72-66-70-72—280 Hao-Tong Li, China (33), $25,444 70-67-74-69—280 Keita Nakajima, Japan (33), $25,444 69-69-72-70—280 Andrew Wilson, England (33), $25,444 72-69-68-71—280 Jeremy Paul, Germany (0), $25,444 71-70-69-70—280 Jannik De Bruyn, Germany (27), $21,253 70-70-69-72—281 Alfredo Garcia-Heredia, Spain (27), $21,253 71-68-71-71—281 Lukas Nemecz, Austria (27), $21,253 70-67-75-69—281 Matthias Schwab, Austria (27), $21,253 74-67-71-69—281 Frank Kennedy, England (0), $21,253 67-74-70-70—281 Louis De Jager, South Africa (23), $16,921 70-71-71-70—282 Calum Hill, Scotland (23), $16,921 69-68-74-71—282 Andrew Johnston, England (23), $16,921 70-67-73-72—282 Mikko Korhonen, Finland (23), $16,921 71-70-69-72—282 Matti Schmid, Germany (23), $16,921 70-69-72-71—282 Brandon Stone, South Africa (23), $16,921 71-69-69-73—282 Fabrizio Zanotti, Paraguay (23), $16,921 71-70-69-72—282 Martin Kaymer, Germany (0), $16,921 69-72-70-71—282 James Morrison, England (19), $13,860 69-72-66-76—283 Renato Paratore, Italy (19), $13,860 71-70-73-69—283 Brandon Robinson-Thompson, England (19), $13,860 70-68-71-74—283 Gunner Wiebe, United States (19), $13,860 74-66-70-73—283 Manuel Elvira, Spain (17), $12,243 71-68-73-72—284 Gavin Green, Malaysia (17), $12,243 71-69-72-72—284 Daan Huizing, Netherlands (17), $12,243 70-70-72-72—284 Matteo Manassero, Italy (15), $11,088 75-66-71-73—285 Jesper Svensson, Sweden (15), $11,088 71-68-70-76—285 Joe Dean, England (14), $9,933 68-70-69-79—286 Scott Jamieson, Scotland (14), $9,933 71-69-73-73—286 Eddie Pepperell, England (14), $9,933 69-71-77-69—286 Joel Girrbach, Switzerland (12), $8,224 71-70-71-75—287 Jordan Gumberg, United States (12), $8,224 68-72-73-74—287 Kristian Krogh Johannessen, Norway (12), $8,224 70-70-76-71—287 Soren Kjeldsen, Denmark (12), $8,224 69-71-75-72—287 Joost Luiten, Netherlands (12), $8,224 68-73-72-74—287 Darren Fichardt, South Africa (9), $7,046 68-69-73-78—288 Casey Jarvis, South Africa (9), $7,046 67-72-76-73—288 Freddy Schott, Germany (9), $7,046 70-71-75-72—288 Johannes Veerman, United States (9), $7,046 72-69-74-73—288 Luke Donald, England (8), $6,353 71-69-75-74—289 Jeff Winther, Denmark (8), $6,353 69-68-71-81—289 Ugo Coussaud, France (8), $6,006 71-70-71-78—290 Grant Forrest, Scotland (7), $5,660 70-71-81-70—292 Jeong-Weon Ko, France (7), $5,660 69-70-73-80—292

