BMW International Open Scores

Saturday

At Golfclub Munchen Eichenried

Munich

Purse: $2.5 million

Yardage: 7,347; Par: 72

Third Round

Ewen Ferguson, Scotland 67-64-71—202 Jordan L. Smith, England 69-67-66—202 Jens Dantorp, Sweden 71-68-64—203 Romain Langasque, France 68-65-70—203 David Micheluzzi, Australia 66-70-68—204 Patrick Reed, United States 67-69-68—204 Matthew Southgate, England 71-65-68—204 Rikuya Hoshino, Japan 70-67-69—206 Thomas Aiken, South Africa 72-68-67—207 Matthis Besard, Belgium 72-66-69—207 Thomas Bjorn, Denmark 69-68-70—207 Joe Dean, England 68-70-69—207 Ross Fisher, England 69-70-68—207 James Morrison, England 69-72-66—207 Connor Syme, Scotland 70-67-70—207 Filippo Celli, Italy 71-70-67—208 Julien Guerrier, France 73-64-71—208 Tom Lewis, England 72-66-70—208 Bernd Wiesberger, Austria 69-67-72—208 Jeff Winther, Denmark 69-68-71—208 Sean Crocker, United States 71-67-71—209 Jannik De Bruyn, Germany 70-70-69—209 Frederic Lacroix, France 73-67-69—209 Brandon Robinson-Thompson, England 70-68-71—209 Brandon Stone, South Africa 71-69-69—209 Jesper Svensson, Sweden 71-68-70—209 Andrew Wilson, England 72-69-68—209 Jack Davidson, Wales 72-68-70—210 Darren Fichardt, South Africa 68-69-73—210 Ryan Fox, New Zealand 69-71-70—210 Alfredo Garcia-Heredia, Spain 71-68-71—210 Andrew Johnston, England 70-67-73—210 Mikko Korhonen, Finland 71-70-69—210 Keita Nakajima, Japan 69-69-72—210 Jeremy Paul, Germany 71-70-69—210 Thomas Pieters, Belgium 69-70-71—210 Gunner Wiebe, United States 74-66-70—210 Fabrizio Zanotti, Paraguay 71-70-69—210 Calum Hill, Scotland 69-68-74—211 Martin Kaymer, Germany 69-72-70—211 Frank Kennedy, England 67-74-70—211 Hao-Tong Li, China 70-67-74—211 Matti Schmid, Germany 70-69-72—211 Ugo Coussaud, France 71-70-71—212 Louis De Jager, South Africa 70-71-71—212 Manuel Elvira, Spain 71-68-73—212 Joel Girrbach, Switzerland 71-70-71—212 Gavin Green, Malaysia 71-69-72—212 Daan Huizing, Netherlands 70-70-72—212 Jeong-Weon Ko, France 69-70-73—212 Matteo Manassero, Italy 75-66-71—212 Lukas Nemecz, Austria 70-67-75—212 Matthias Schwab, Austria 74-67-71—212 Jordan Gumberg, United States 68-72-73—213 Scott Jamieson, Scotland 71-69-73—213 Joost Luiten, Netherlands 68-73-72—213 Renato Paratore, Italy 71-70-73—214 Luke Donald, England 71-69-75—215 Casey Jarvis, South Africa 67-72-76—215 Soren Kjeldsen, Denmark 69-71-75—215 Johannes Veerman, United States 72-69-74—215 Kristian Krogh Johannessen, Norway 70-70-76—216 Freddy Schott, Germany 70-71-75—216 Eddie Pepperell, England 69-71-77—217 Grant Forrest, Scotland 70-71-81—222

