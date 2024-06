Volvo Car Scandinavian Mixed Par Scores

Sunday At Vasatorps Golfklubb Helsingborg, Sweden Purse: $2 million Yardage: 7,295; Par: 72 Final Round Linn Grant, Sweden 67-68-71-65—271 -17…

Sunday

At Vasatorps Golfklubb

Helsingborg, Sweden

Purse: $2 million

Yardage: 7,295; Par: 72

Final Round

Linn Grant, Sweden 67-68-71-65—271 -17 Calum Hill, Scotland 69-67-67-69—272 -16 Sebastian Soderberg, Sweden 63-66-66-77—272 -16 Alex Fitzpatrick, England 65-71-70-69—275 -13 Johanna Gustavsson, Sweden 70-67-70-68—275 -13 Andy Sullivan, England 69-69-67-70—275 -13 Nicole Broch Estrup, Denmark 71-66-71-68—276 -12 Ugo Coussaud, France 72-65-72-67—276 -12 Jens Dantorp, Sweden 68-67-70-71—276 -12 Nacho Elvira, Spain 73-66-69-68—276 -12 Nastasia Nadaud, France 73-67-66-70—276 -12 Alexander Bjork, Sweden 69-67-68-73—277 -11 Jorge Campillo, Spain 68-67-71-71—277 -11 Alice Hewson, England 69-68-67-73—277 -11 Scott Jamieson, Scotland 67-65-73-72—277 -11 Matthew Jordan, England 70-67-74-66—277 -11 Noora Komulainen, Finland 68-71-71-67—277 -11 Adrien Saddier, France 71-68-67-71—277 -11 Darius Van Driel, Netherlands 68-69-73-67—277 -11 Julien Guerrier, France 69-64-75-70—278 -10 Rasmus Hojgaard, Denmark 73-67-68-70—278 -10 David Law, Scotland 67-70-69-72—278 -10 Antoine Rozner, France 70-71-70-67—278 -10 Santiago Tarrio, Spain 71-68-65-74—278 -10 Wu Ashun, China 69-69-69-72—279 -9 Rafa Cabrera Bello, Spain 68-70-67-74—279 -9 Todd Clements, England 73-69-71-66—279 -9 Jesper Svensson, Sweden 68-67-70-74—279 -9 Marcus Armitage, England 73-68-68-71—280 -8 Dylan Frittelli, South Africa 65-71-72-72—280 -8 Clement Sordet, France 70-70-70-70—280 -8 Adam Wallin, Sweden 70-67-74-69—280 -8 Louis De Jager, South Africa 67-72-74-68—281 -7 Manon De Roey, Belgium 69-72-67-73—281 -7 Angel Hidalgo, Spain 71-70-68-72—281 -7 Joost Luiten, Netherlands 71-67-72-71—281 -7 Elena Moosmann, Switzerland 70-69-70-72—281 -7 Paul Waring, England 68-73-72-68—281 -7 Casandra Alexander, South Africa 69-70-75-68—282 -6 Gavin Green, Malaysia 66-75-72-69—282 -6 Yannik Paul, Germany 70-70-70-72—282 -6 Liz Young, England 72-69-70-71—282 -6 Maria Hernandez, Spain 74-68-69-72—283 -5 Vincent Norrman, Sweden 72-68-71-72—283 -5 Dale Whitnell, England 72-69-73-69—283 -5 Caroline Hedwall, Sweden 74-68-73-69—284 -4 Maximilian Kieffer, Germany 73-67-68-76—284 -4 Lee-Anne Pace, South Africa 69-72-71-72—284 -4 Ursula Wikstrom, Finland 74-68-73-69—284 -4 Oliver Wilson, England 73-67-75-69—284 -4 Elin Arvidsson, Sweden 69-73-71-72—285 -3 Hannah Burke, England 70-70-70-75—285 -3 Olivia Cowan, Germany 70-72-71-72—285 -3 Mats Ege, Norway 70-69-74-72—285 -3 Lydia Hall, Wales 71-70-71-73—285 -3 Hurly Long, Germany 71-69-72-73—285 -3 Marcel Siem, Germany 74-66-75-70—285 -3 Luna Sobron Galmes, Spain 72-69-70-74—285 -3 Jordan Gumberg, United States 69-71-70-76—286 -2 Louise Rydqvist, Sweden 70-72-73-71—286 -2 Hannah Screen, England 72-67-71-76—286 -2 Shubhankar Sharma, India 69-69-71-77—286 -2 Daniel Hillier, New Zealand 70-71-73-73—287 -1 Romain Langasque, France 70-72-71-74—287 -1 Jonas Blixt, Sweden 71-69-75-73—288 E Lauren Walsh, Ireland 67-75-75-71—288 E Chloe Williams, Wales 71-69-78-70—288 E April Anguarasaranee, Thailand 70-72-73-74—289 +1 Bronte Law, England 72-68-72-77—289 +1 Dorthea Forbrigd, Norway 71-69-80-72—292 +4

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.