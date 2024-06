U.S. Open Scores

Sunday At Pinehurst No. 2 Pinehurst, N.C. Purse: $21.5 million Yardage: 7,548; Par: 70 Final Round Bryson DeChambeau, United States…

Sunday

At Pinehurst No. 2

Pinehurst, N.C.

Purse: $21.5 million

Yardage: 7,548; Par: 70

Final Round

Bryson DeChambeau, United States (0), $4,300,000 67-69-67-71—274 Rory McIlroy, Northern Ireland (400), $2,322,000 65-72-69-69—275 Patrick Cantlay, United States (338), $1,229,051 65-71-70-70—276 Tony Finau, United States (338), $1,229,051 68-69-72-67—276 Matthieu Pavon, France (300), $843,765 67-70-69-71—277 Hideki Matsuyama, Japan (275), $748,154 72-66-70-70—278 Russell Henley, United States (238), $639,289 70-70-72-67—279 Xander Schauffele, United States (238), $639,289 70-69-72-68—279 Sam Burns, United States (180), $502,391 73-67-73-67—280 Corey Conners, Canada (180), $502,391 69-70-71-70—280 Davis Thompson, United States (180), $502,391 70-72-70-68—280 Ludvig Aberg, Sweden (150), $409,279 66-69-73-73—281 Sergio Garcia, Spain (0), $409,279 69-71-71-70—281 Thomas Detry, Belgium (130), $351,370 69-67-76-70—282 Collin Morikawa, United States (130), $351,370 70-74-66-72—282 Akshay Bhatia, United States (115), $299,218 68-71-73-71—283 Tommy Fleetwood, England (115), $299,218 70-75-70-68—283 Taylor Pendrith, Canada (115), $299,218 71-70-70-72—283 Shane Lowry, Ireland (103), $255,759 74-71-70-69—284 Aaron Rai, England (103), $255,759 69-74-68-73—284 Daniel Berger, United States (85), $203,607 73-70-73-69—285 Max Greyserman, United States (85), $203,607 71-74-72-68—285 Brian Harman, United States (85), $203,607 71-71-71-72—285 Stephan Jaeger, Germany (85), $203,607 70-70-73-72—285 Min Woo Lee, Australia (85), $203,607 73-69-72-71—285 Zac Blair, United States (58), $153,281 70-69-75-72—286 Tyrrell Hatton, England (58), $153,281 68-71-70-77—286 Tom Kim, South Korea (58), $153,281 71-68-71-76—286 Chris Kirk, United States (58), $153,281 71-71-72-72—286 Brooks Koepka, United States (0), $153,281 70-75-71-70—286 Neal Shipley, United States (0), $0 70-73-71-72—286 Christiaan Bezuidenhout, South Africa (27), $110,894 72-71-72-72—287 Keegan Bradley, United States (27), $110,894 74-70-72-71—287 Si Woo Kim, South Korea (27), $110,894 71-72-74-70—287 Denny McCarthy, United States (27), $110,894 75-67-72-73—287 J.T. Poston, United States (27), $110,894 73-71-71-72—287 Adam Scott, Australia (27), $110,894 70-72-76-69—287 Sahith Theegala, United States (27), $110,894 77-68-72-70—287 Isaiah Salinda, United States (0), $110,894 70-72-73-72—287 Cameron Smith, Australia (0), $110,894 71-72-72-72—287 Harris English, United States (17), $72,305 70-73-74-71—288 Emiliano Grillo, Argentina (17), $72,305 70-72-73-73—288 Billy Horschel, United States (17), $72,305 73-67-74-74—288 Scottie Scheffler, United States (17), $72,305 71-74-71-72—288 Jordan Spieth, United States (17), $72,305 72-71-74-71—288 Frankie Capan, United States (0), $72,305 71-70-76-71—288 Luke Clanton, United States (0), $0 76-69-69-74—288 Tom McKibbin, Northern Ireland (0), $72,305 74-71-71-72—288 Tim Widing, Sweden (0), $72,305 71-68-76-73—288 Nicolai Hojgaard, Denmark (12), $51,065 72-69-74-74—289 Mark Hubbard, United States (12), $51,065 74-69-70-76—289 Matt Kuchar, United States (12), $51,065 72-71-75-71—289 Justin Lower, United States (12), $51,065 72-73-74-70—289 Nicolas Echavarria, Colombia (11), $47,370 72-69-78-71—290 David Puig, Spain (0), $46,501 76-68-69-78—291 Wyndham Clark, United States (9), $44,546 73-71-71-77—292 Ryan Fox, New Zealand (9), $44,546 73-72-76-71—292 Seonghyeon Kim, South Korea (9), $44,546 69-72-83-68—292 Ben Kohles, United States (9), $44,546 77-68-76-71—292 Greyson Sigg, United States (9), $44,546 76-69-75-72—292 Sepp Straka, Austria (9), $44,546 70-72-78-72—292 Adam Svensson, Canada (9), $44,546 73-70-74-75—292 Brian Campbell, United States (0), $44,546 73-70-75-74—292 Matt Fitzpatrick, England (7), $42,155 73-72-79-69—293 Francesco Molinari, Italy (7), $42,155 73-72-77-71—293 Martin Kaymer, Germany (0), $42,155 70-73-77-73—293 Brendon Todd, United States (6), $41,069 74-71-74-75—294 Cameron Young, United States (6), $41,069 73-72-75-74—294 Dean Burmester, South Africa (0), $40,417 74-71-76-74—295 Brandon Wu, United States (6), $39,982 74-71-78-73—296 Gunnar Broin, United States (0), $0 75-68-81-72—296 Sam Bennett, United States (0), $39,548 69-72-77-79—297 Jackson Suber, United States (0), $39,113 69-73-81-75—298 Austin Eckroat, United States (5), $38,670 72-72-78-78—300

