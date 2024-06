U.S. Open Par Scores

Friday At Pinehurst No. 2 Pinehurst, N.C. Purse: $21.5 million Yardage: 7,548; Par: 70 Second Round Ludvig Aberg, Sweden 66-69—135…

Friday

At Pinehurst No. 2

Pinehurst, N.C.

Purse: $21.5 million

Yardage: 7,548; Par: 70

Second Round

Ludvig Aberg, Sweden 66-69—135 -5 Patrick Cantlay, United States 65-71—136 -4 Bryson DeChambeau, United States 67-69—136 -4 Thomas Detry, Belgium 69-67—136 -4 Tony Finau, United States 68-69—137 -3 Rory McIlroy, Northern Ireland 65-72—137 -3 Matthieu Pavon, France 67-70—137 -3 Hideki Matsuyama, Japan 72-66—138 -2 Akshay Bhatia, United States 68-71—139 -1 Zac Blair, United States 70-69—139 -1 Corey Conners, Canada 69-70—139 -1 Tyrrell Hatton, England 68-71—139 -1 Tom Kim, South Korea 71-68—139 -1 Xander Schauffele, United States 70-69—139 -1 Tim Widing, Sweden 71-68—139 -1 Sam Burns, United States 73-67—140 E Sergio Garcia, Spain 69-71—140 E Russell Henley, United States 70-70—140 E Billy Horschel, United States 73-67—140 E Stephan Jaeger, Germany 70-70—140 E Sam Bennett, United States 69-72—141 +1 Frankie Capan, United States 71-70—141 +1 Nicolas Echavarria, Colombia 72-69—141 +1 Nicolai Hojgaard, Denmark 72-69—141 +1 Seonghyeon Kim, South Korea 69-72—141 +1 Taylor Pendrith, Canada 71-70—141 +1 Emiliano Grillo, Argentina 70-72—142 +2 Brian Harman, United States 71-71—142 +2 Chris Kirk, United States 71-71—142 +2 Min Woo Lee, Australia 73-69—142 +2 Denny McCarthy, United States 75-67—142 +2 Isaiah Salinda, United States 70-72—142 +2 Adam Scott, Australia 70-72—142 +2 Sepp Straka, Austria 70-72—142 +2 Jackson Suber, United States 69-73—142 +2 Davis Thompson, United States 70-72—142 +2 Daniel Berger, United States 73-70—143 +3 Christiaan Bezuidenhout, South Africa 72-71—143 +3 Gunnar Broin, United States 75-68—143 +3 Brian Campbell, United States 73-70—143 +3 Harris English, United States 70-73—143 +3 Mark Hubbard, United States 74-69—143 +3 Martin Kaymer, Germany 70-73—143 +3 Si Woo Kim, South Korea 71-72—143 +3 Matt Kuchar, United States 72-71—143 +3 Aaron Rai, England 69-74—143 +3 Neal Shipley, United States 70-73—143 +3 Cameron Smith, Australia 71-72—143 +3 Jordan Spieth, United States 72-71—143 +3 Adam Svensson, Canada 73-70—143 +3 Keegan Bradley, United States 74-70—144 +4 Wyndham Clark, United States 73-71—144 +4 Austin Eckroat, United States 72-72—144 +4 Collin Morikawa, United States 70-74—144 +4 J.T. Poston, United States 73-71—144 +4 David Puig, Spain 76-68—144 +4 Dean Burmester, South Africa 74-71—145 +5 Luke Clanton, United States 76-69—145 +5 Matt Fitzpatrick, England 73-72—145 +5 Tommy Fleetwood, England 70-75—145 +5 Ryan Fox, New Zealand 73-72—145 +5 Max Greyserman, United States 71-74—145 +5 Brooks Koepka, United States 70-75—145 +5 Ben Kohles, United States 77-68—145 +5 Justin Lower, United States 72-73—145 +5 Shane Lowry, Ireland 74-71—145 +5 Tom McKibbin, Northern Ireland 74-71—145 +5 Francesco Molinari, Italy 73-72—145 +5 Scottie Scheffler, United States 71-74—145 +5 Greyson Sigg, United States 76-69—145 +5 Sahith Theegala, United States 77-68—145 +5 Brendon Todd, United States 74-71—145 +5 Brandon Wu, United States 74-71—145 +5 Cameron Young, United States 73-72—145 +5

Missed Cut

Jackson Buchanan, United States 76-70—146 +6 Eric Cole, United States 73-73—146 +6 Nick Dunlap, United States 73-73—146 +6 Max Homa, United States 71-75—146 +6 Viktor Hovland, Norway 78-68—146 +6 Benjamin James, United States 75-71—146 +6 Bryan Kim, United States 72-74—146 +6 Frederik Kjettrup, Denmark 72-74—146 +6 Robert Macintyre, Scotland 70-76—146 +6 Brandon Robinson-Thompson, England 72-74—146 +6 Justin Rose, England 73-73—146 +6 Jason Scrivener, Australia 74-72—146 +6 Taisei Shimizu, Japan 71-75—146 +6 Parker Bell, United States 77-70—147 +7 Adam Hadwin, Canada 74-73—147 +7 Rico Hoey, Philippines 77-70—147 +7 Kurt Kitayama, United States 73-74—147 +7 Peter Malnati, United States 74-73—147 +7 Omar Morales, Mexico 73-74—147 +7 Seamus Power, Ireland 71-76—147 +7 Tiger Woods, United States 74-73—147 +7 Jason Day, Australia 71-77—148 +8 Rickie Fowler, United States 71-77—148 +8 Chesson Hadley, United States 75-73—148 +8 Tom Hoge, United States 75-73—148 +8 Ryo Ishikawa, Japan 76-72—148 +8 Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 75-73—148 +8 Richard Mansell, England 78-70—148 +8 Taylor Moore, United States 76-72—148 +8 Alex Noren, Sweden 73-75—148 +8 Webb Simpson, United States 75-73—148 +8 Nick Taylor, Canada 74-74—148 +8 Erik Van Rooyen, South Africa 76-72—148 +8 Will Zalatoris, United States 75-73—148 +8 Cameron Davis, Australia 77-72—149 +9 Dustin Johnson, United States 74-75—149 +9 Sung Kang, South Korea 74-75—149 +9 Logan McAllister, United States 70-79—149 +9 Mac Meissner, United States 72-77—149 +9 Edoardo Molinari, Italy 72-77—149 +9 Victor Perez, France 75-74—149 +9 Christopher Petefish, United States 77-72—149 +9 Robert Rock, England 70-79—149 +9 Hiroshi Tai, Singapore 75-74—149 +9 Joey Vrzich, United States 76-73—149 +9 Beau Hossler, United States 74-76—150 +10 Sungjae Im, South Korea 74-76—150 +10 Takumi Kanaya, Japan 76-74—150 +10 Ashton McCulloch, Canada 75-75—150 +10 Gary Woodland, United States 72-78—150 +10 Sam Bairstow, England 84-67—151 +11 Harry Higgs, United States 76-75—151 +11 Casey Jarvis, South Africa 73-78—151 +11 Carter Jenkins, United States 73-78—151 +11 Willie Mack, United States 71-80—151 +11 Michael McGowan, United States 77-74—151 +11 Gordon Sargent, United States 73-78—151 +11 Adam Schenk, United States 79-72—151 +11 Andrew Svoboda, United States 75-76—151 +11 Justin Thomas, United States 77-74—151 +11 Brendan Valdes, United States 76-75—151 +11 Wells Williams, United States 75-76—151 +11 Byeong Hun An, South Korea 74-78—152 +12 Jake Knapp, United States 75-77—152 +12 Adrian Meronk, Poland 76-76—152 +12 John Chin, United States 75-78—153 +13 Santiago De la Fuente, Mexico 78-75—153 +13 Grant Forrest, Scotland 77-76—153 +13 Lucas Glover, United States 74-79—153 +13 Jim Herman, United States 74-79—153 +13 Stewart Hagestad, United States 79-75—154 +14 Mackenzie Hughes, Canada 72-82—154 +14 Matteo Manassero, Italy 79-75—154 +14 Maxwell Moldovan, United States 80-74—154 +14 Phil Mickelson, United States 79-76—155 +15 Chris Naegel, United States 81-74—155 +15 Carson Schaake, United States 79-76—155 +15 Colin Prater, United States 79-78—157 +17 Otto Black, United States 79-80—159 +19 Rikuya Hoshino, Japan 78-81—159 +19 Riki Kawamoto, Japan 77-82—159 +19 Charles Reiter, United States 80-80—160 +20

