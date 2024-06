Rocket Mortgage Classic Par Scores

Sunday At North Course Detroit Purse: $9.2 million Yardage: 7,370; Par: 72 Final Round Cameron Davis 68-66-66-70—270 -18 Akshay Bhatia…

Sunday

At North Course

Detroit

Purse: $9.2 million

Yardage: 7,370; Par: 72

Final Round

Cameron Davis 68-66-66-70—270 -18 Akshay Bhatia 64-67-68-72—271 -17 Min Woo Lee 68-68-66-69—271 -17 Aaron Rai 66-65-68-72—271 -17 Davis Thompson 68-69-66-68—271 -17 Eric Cole 66-68-70-69—273 -15 Rico Hoey 69-69-68-67—273 -15 Erik Van Rooyen 69-64-68-72—273 -15 Cameron Young 67-66-67-73—273 -15 Luke Clanton 69-68-65-72—274 -14 Nick Dunlap 67-69-67-71—274 -14 Taylor Moore 68-71-66-69—274 -14 J.J. Spaun 67-69-69-69—274 -14 Hayden Springer 71-65-68-70—274 -14 Sam Stevens 69-66-66-73—274 -14 Dylan Wu 69-68-68-69—274 -14 Troy Merritt 69-64-70-73—276 -12 Ben Silverman 67-70-67-72—276 -12 David Skinns 71-66-67-72—276 -12 Patton Kizzire 69-69-69-70—277 -11 Ben Kohles 67-70-70-70—277 -11 Andrew Novak 71-66-70-70—277 -11 Neal Shipley 67-68-70-72—277 -11 Carl Yuan 68-71-69-69—277 -11 Joel Dahmen 70-64-68-76—278 -10 Patrick Fishburn 72-67-69-70—278 -10 Matt Kuchar 70-68-71-69—278 -10 Nate Lashley 70-68-71-69—278 -10 Justin Lower 68-70-68-72—278 -10 Jhonattan Vegas 67-69-69-73—278 -10 Jacob Bridgeman 68-69-71-71—279 -9 Rickie Fowler 66-72-67-74—279 -9 Max Greyserman 69-70-68-72—279 -9 Ben Griffin 67-71-71-70—279 -9 Harry Hall 71-69-67-72—279 -9 Ryo Hisatsune 75-65-67-72—279 -9 Beau Hossler 71-69-66-73—279 -9 Jake Knapp 70-65-70-74—279 -9 Nicholas Lindheim 70-70-70-69—279 -9 Ryan McCormick 70-68-70-71—279 -9 Patrick Rodgers 69-67-67-76—279 -9 Roger Sloan 68-68-71-72—279 -9 Kevin Yu 70-70-68-71—279 -9 Hayden Buckley 71-67-66-76—280 -8 Blaine Hale 68-71-71-70—280 -8 Benjamin James 70-70-68-72—280 -8 Chris Kirk 68-69-69-74—280 -8 Maverick McNealy 73-66-71-70—280 -8 Taylor Montgomery 65-68-77-70—280 -8 Ryan Moore 71-69-69-71—280 -8 Brandon Wu 71-69-69-71—280 -8 Bud Cauley 72-65-71-73—281 -7 Nick Hardy 70-67-71-73—281 -7 Mark Hubbard 71-69-69-72—281 -7 Michael Kim 65-71-70-75—281 -7 Matti Schmid 66-72-72-71—281 -7 Joe Highsmith 71-64-73-74—282 -6 Davis Riley 70-70-71-71—282 -6 Robby Shelton 68-68-73-73—282 -6 Kevin Streelman 70-68-72-72—282 -6 Callum Tarren 70-69-71-72—282 -6 Vince Whaley 70-68-71-73—282 -6 Pierceson Coody 69-71-69-74—283 -5 Nicolas Echavarria 70-70-69-74—283 -5 Zach Johnson 68-68-74-73—283 -5 Nicolai Hojgaard 71-65-73-75—284 -4 Wesley Bryan 68-67-73-77—285 -3 Ryan Fox 71-67-76-71—285 -3 Chris Gotterup 71-69-68-77—285 -3 Luke List 70-70-73-72—285 -3 Chandler Phillips 68-72-73-72—285 -3 Aaron Baddeley 68-70-72-76—286 -2 Taylor Pendrith 70-70-74-72—286 -2 Peter Malnati 70-69-71-77—287 -1

