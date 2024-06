RBC Canadian Open Par Scores

Saturday At Hamilton Golf & Country Club Hamilton, Ontario Purse: $9.4 million Yardage: 7,084; Par: 70 Third Round Robert Macintyre…

Saturday

At Hamilton Golf & Country Club

Hamilton, Ontario

Purse: $9.4 million

Yardage: 7,084; Par: 70

Third Round

Robert Macintyre 64-66-66—196 -14 Ryan Fox 66-64-70—200 -10 Ben Griffin 70-65-65—200 -10 Mackenzie Hughes 69-64-67—200 -10 Sam Burns 63-71-67—201 -9 Trace Crowe 66-68-67—201 -9 Joel Dahmen 67-65-69—201 -9 Tommy Fleetwood 67-70-64—201 -9 Victor Perez 70-68-64—202 -8 Aaron Rai 67-70-65—202 -8 Corey Conners 69-67-67—203 -7 Tom Kim 70-68-65—203 -7 Rory McIlroy 66-72-65—203 -7 Andrew Novak 66-67-70—203 -7 Keith Mitchell 69-67-68—204 -6 Taylor Pendrith 69-69-66—204 -6 Chad Ramey 68-70-66—204 -6 Sam Stevens 68-68-68—204 -6 Carson Young 68-69-67—204 -6 Jacob Bridgeman 69-68-68—205 -5 Nick Hardy 66-69-70—205 -5 Michael Kim 71-68-66—205 -5 Maverick McNealy 74-65-66—205 -5 Sean O’Hair 63-71-71—205 -5 Matt Wallace 68-72-65—205 -5 Zac Blair 67-68-71—206 -4 Pierceson Coody 70-66-70—206 -4 Tyler Duncan 67-71-68—206 -4 Beau Hossler 70-70-66—206 -4 David Skinns 62-71-73—206 -4 Erik Van Rooyen 66-70-70—206 -4 Vince Whaley 68-69-69—206 -4 Ryo Hisatsune 69-69-69—207 -3 Chandler Phillips 69-70-68—207 -3 Kevin Yu 70-70-67—207 -3 Wil Bateman 70-66-72—208 -2 Stewart Cink 70-66-72—208 -2 Garrick Higgo 69-69-70—208 -2 Mark Hubbard 70-68-70—208 -2 Shane Lowry 72-68-68—208 -2 Mac Meissner 67-73-68—208 -2 Ryan Moore 69-68-71—208 -2 Thorbjorn Olesen 68-68-72—208 -2 Ryan Palmer 65-73-70—208 -2 C.T. Pan 70-70-68—208 -2 Kevin Streelman 71-68-69—208 -2 Sami Valimaki 70-67-71—208 -2 Jhonattan Vegas 70-69-69—208 -2 Joseph Bramlett 68-72-69—209 -1 Adrien Dumont De Chassart 67-72-70—209 -1 Chesson Hadley 71-69-69—209 -1 Nicolai Hojgaard 68-69-72—209 -1 Kelly Kraft 70-70-69—209 -1 Adam Scott 70-69-70—209 -1 Ben Silverman 68-71-70—209 -1 Adam Svensson 72-68-69—209 -1 Brandon Wu 71-68-70—209 -1 Jorge Campillo 69-69-72—210 E Myles Creighton 71-68-71—210 E Vincent Norrman 71-68-71—210 E Gary Woodland 70-70-70—210 E Lanto Griffin 68-71-72—211 +1 Harry Hall 69-71-71—211 +1 Akshay Bhatia 69-69-74—212 +2 David Hearn 67-73-72—212 +2 Nate Lashley 71-69-72—212 +2 Chez Reavie 69-71-72—212 +2 Kevin Tway 70-67-75—212 +2 Erik Barnes 70-69-74—213 +3

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.