NHRA Virginia Nationals

1. Doug Kalitta; 2. Shawn Langdon; 3. Antron Brown; 4. Tony Stewart; 5. Brittany Force; 6. Steve Torrence; 7. Tony Schumacher; 8. Josh Hart; 9. Dan Mercier; 10. Clay Millican; 11. Billy Torrence; 12. Lex Joon; 13. Shawn Reed; 14. Justin Ashley; 15. Jasmine Salinas; 16. Cameron Ferre.

Funny Car

1. Austin Prock; 2. Bob Tasca III; 3. Blake Alexander; 4. Matt Hagan; 5. Ron Capps; 6. Daniel Wilkerson; 7. Mike Smith; 8. John Force; 9. Dave Richards; 10. Cruz Pedregon; 11. J.R. Todd; 12. Buddy Hull; 13. Terry Haddock; 14. Paul Lee; 15. Chad Green; 16. Alexis DeJoria.

Pro Stock

1. Aaron Stanfield; 2. Dallas Glenn; 3. Greg Anderson; 4. Bo Butner; 5. Erica Enders; 6. Troy Coughlin Jr.; 7. Eric Latino; 8. Deric Kramer; 9. Mason McGaha; 10. Chris McGaha; 11. Jeg Coughlin; 12. Matt Hartford; 13. Kenny Delco; 14. Val Smeland; 15. Jerry Tucker; 16. Brandon Miller.

Pro Stock Motorcycle

1. Gaige Herrera; 2. Richard Gadson; 3. John Hall; 4. Hector Arana Jr; 5. Angie Smith; 6. Chase Van Sant; 7. Jianna Evaristo; 8. Matt Smith; 9. Chris Bostick; 10. Kelly Clontz; 11. Steve Johnson; 12. Ron Tornow; 13. Marc Ingwersen; 14. Eiji Kawakami.

Round-by-Round Results Top Fuel First Round

Josh Hart, 3.982, 317.12 def. Dan Mercier, 3.981, 308.85; Antron Brown, 3.913, 318.32 def. Billy Torrence, 4.121, 274.44; Shawn Langdon, 3.911, 313.88 def. Lex Joon, 4.154, 275.73; Doug Kalitta, 3.940, 318.84 def. Cameron Ferre, Broke – No Show; Tony Stewart, 3.874, 319.07 def. Clay Millican, 4.109, 254.18; Tony Schumacher, 4.095, 246.66 def. Shawn Reed, 4.490, 221.34; Brittany Force, 3.920, 321.27 def. Jasmine Salinas, 4.653, 178.47; Steve Torrence, 4.010, 298.34 def. Justin Ashley, 4.499, 187.65.

Quarterfinals

Kalitta, 3.964, 311.56 def. Hart, 4.490, 191.57; Brown, 3.923, 316.38 def. Schumacher, 4.284, 212.93; Langdon, 3.976, 307.65 def. S. Torrence, 3.971, 319.67; Stewart, 3.907, 314.53 def. Force, 3.931, 319.82.

Semifinals

Langdon, 3.815, 326.40 def. Brown, 3.826, 323.35; Kalitta, 3.828, 326.79 def. Stewart, 4.631, 180.65.

Final

Kalitta, 3.752, 333.41 def. Langdon, 6.148, 101.99.

Funny Car First Round

Mike Smith, Ford Mustang, 25.970, 53.27 def. Chad Green, Mustang, Broke; Bob Tasca III, Mustang, 4.063, 306.53 def. Dave Richards, Toyota Camry, 4.183, 302.28; Austin Prock, Chevy Camaro, 4.046, 308.21 def. Cruz Pedregon, Dodge Charger, 4.232, 292.65; Blake Alexander, Mustang, 4.109, 302.82 def. Buddy Hull, Charger, 4.625, 187.68; John Force, Camaro, 4.100, 302.62 def. Terry Haddock, Mustang, 4.803, 186.98; Ron Capps, Toyota GR Supra, 4.094, 317.94 def. Alexis DeJoria, GR Supra, Broke; Matt Hagan, Charger, 4.335, 275.34 def. J.R. Todd, GR Supra, 4.395, 264.60; Daniel Wilkerson, Mustang, 4.799, 174.55 def. Paul Lee, Charger, 6.193, 108.60.

Quarterfinals

Tasca III, 4.126, 316.30 def. Wilkerson, 4.458, 219.08; Prock, 4.036, 321.73 def. Capps, 4.127, 282.84; Alexander, 4.096, 305.36 def. Force, Broke – No Show; Hagan, 4.266, 252.10 def. Smith, 7.627, 87.16.

Semifinals

Tasca III, 3.980, 330.07 def. Alexander, 3.997, 317.72; Prock, 3.962, 316.97 def. Hagan, 4.031, 312.42.

Final

Prock, 3.921, 327.90 def. Tasca III, 7.145, 90.55.

Pro Stock

Greg Anderson, Chevy Camaro, 6.635, 207.21 def. Jeg Coughlin, Camaro, 6.692, 205.91; Bo Butner, Camaro, 6.723, 205.07 def. Jerry Tucker, Camaro, 6.720, 206.35; Dallas Glenn, Camaro, 6.654, 206.20 def. Mason McGaha, Camaro, 6.666, 206.67; Aaron Stanfield, Camaro, 6.677, 207.30 def. Val Smeland, Camaro, 6.718, 206.83; Troy Coughlin Jr., Camaro, 6.673, 206.26 def. Matt Hartford, Camaro, 6.707, 205.79; Deric Kramer, Camaro, 6.666, 207.62 def. Chris McGaha, Camaro, 6.686, 206.57; Eric Latino, Camaro, 6.624, 206.39 def. Brandon Miller, Dodge Dart, 6.785, 203.22; Erica Enders, Camaro, 6.629, 207.94 def. Kenny Delco, Camaro, 6.716, 205.26.

Quarterfinals

Stanfield, 6.685, 206.92 def. Coughlin Jr., 6.708, 206.57; Glenn, 6.696, 204.76 def. Kramer, 17.282, 47.43; Anderson, 6.623, 207.05 def. Enders, 6.653, 208.07; Butner, 6.710, 205.54 def. Latino, 6.716, 202.18.

Semifinals

Glenn, 6.631, 206.20 def. Butner, 6.658, 205.88; Stanfield, 6.627, 207.94 def. Anderson, 6.627, 206.04.

Final

Stanfield, 6.614, 207.15 def. Glenn, 6.617, 205.88.

Pro Stock Motorcycle First Round

Jianna Evaristo, Buell, 6.905, 195.73 def. Steve Johnson, Suzuki, 6.934, 192.85; Hector Arana Jr, 6.920, 193.74 def. Marc Ingwersen, 6.989, 193.13; John Hall, 6.884, 197.36 def. Kelly Clontz, Suzuki, 6.889, 196.19; Chase Van Sant, Suzuki, 6.826, 197.68 def. Ron Tornow, 6.966, 195.90; Angie Smith, Buell, 6.809, 199.91 def. Matt Smith, Buell, 6.783, 199.94; Richard Gadson, Suzuki, 6.871, 197.59 def. Eiji Kawakami, 7.146, 185.46; Gaige Herrera, Suzuki, 6.803, 198.50 def. Chris Bostick, Suzuki, 6.870, 194.41.

Quarterfinals

Gadson, 6.906, 196.87 def. Evaristo, 6.871, 198.64; Hall, 6.851, 151.19 def. Van Sant, Foul – Red Light; Arana Jr, 6.892, 196.44 def. A. Smith, Foul – Red Light; Herrera, 6.782, 196.50 was unopposed.

Semifinals

Gadson, 6.813, 198.09 def. Arana Jr, Foul – Red Light; Herrera, 6.760, 199.70 def. Hall, 6.816, 198.58.

Final

Herrera, 6.755, 199.26 def. Gadson, 6.786, 198.32.

Point Standings Top Fuel

1. Doug Kalitta, 751; 2. Shawn Langdon, 684; 3. Justin Ashley, 643; 4. Steve Torrence, 575; 5. Antron Brown, 542; 6. Tony Schumacher, 522; 7. Billy Torrence, 477; 8. Clay Millican, 461; 9. Tony Stewart, 458; 10. Brittany Force, 425.

Funny Car

1. Austin Prock, 824; 2. John Force, 693; 3. Matt Hagan, 658; 4. J.R. Todd, 627; 5. Bob Tasca III, 615; 6. Daniel Wilkerson, 474; 7. Ron Capps, 469; 8. Alexis DeJoria, 427; 9. Chad Green, 393; 10. Blake Alexander, 371.

Pro Stock

1. Dallas Glenn, 791; 2. Greg Anderson, 751; 3. Erica Enders, 726; 4. Jeg Coughlin, 599; 5. Aaron Stanfield, 598; 6. Troy Coughlin Jr., 492; 7. Jerry Tucker, 465; 8. Cristian Cuadra, 386; 9. Deric Kramer, 335; 10. David Cuadra, 307.

Pro Stock Motorcylce

1. Gaige Herrera, 618; 2. Richard Gadson, 365; 3. Matt Smith, 362; 4. John Hall, 332; 5. Chase Van Sant, 294; 6. Angie Smith, 291; 7. Hector Arana Jr, 268; 8. Jianna Evaristo, 242; 9. LE Tonglet, 233; 10. Steve Johnson, 186.

