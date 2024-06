NHRA Summer Racing Equipment Nationals Pairings

Saturday Summit Racing Equipment Motorsports Park Norwalk, Ohio Sunday’s Pairings Top Fuel 1. Doug Kalitta, 3.692 seconds, 337.16 mph vs.…

Saturday

Summit Racing Equipment Motorsports Park

Norwalk, Ohio

Sunday’s Pairings

Top Fuel

1. Doug Kalitta, 3.692 seconds, 337.16 mph vs. 16. Kyle Wurtzel, 3.801, 304.39; 2. Justin Ashley, 3.702, 330.63 vs. 15. Tony Schumacher, 3.791, 327.66; 3. Antron Brown, 3.717, 333.33 vs. 14. Dan Mercier, 3.790, 320.89; 4. Steve Torrence, 3.724, 334.73 vs. 13. Shawn Reed, 3.762, 324.83; 5. Tony Stewart, 3.729, 326.87 vs. 12. Jasmine Salinas, 3.762, 332.02; 6. Shawn Langdon, 3.736, 335.73 vs. 11. Clay Millican, 3.761, 326.24; 7. Tripp Tatum, 3.739, 324.36 vs. 10. T.J. Zizzo, 3.760, 334.40; 8. Doug Foley, 3.739, 319.98 vs. 9. Billy Torrence, 3.748, 332.59.

Did Not Qualify: 17. Josh Hart, 3.803, 321.50; 18. Spencer Massey, 3.807, 314.09; 19. Travis Shumake, 3.927, 280.49.

Funny Car

1. Austin Prock, Chevy Camaro, 3.853, 330.55 vs. 16. Joe Morrison, Dodge Charger, 4.764, 177.60; 2. J.R. Todd, Toyota GR Supra, 3.865, 332.02 vs. 15. Chris King, Charger, 4.722, 189.39; 3. Blake Alexander, Ford Mustang, 3.874, 328.14 vs. 14. Buddy Hull, Charger, 4.152, 312.21; 4. Bob Tasca III, Mustang, 3.882,

329.50 vs. 13. Dave Richards, Toyota Camry, 4.081, 309.49; 5. Paul Lee, Charger, 3.882, 329.18 vs. 12. Bobby Bode, Mustang, 4.006, 307.16; 6. Matt Hagan, Charger, 3.884, 328.22 vs. 11. Cruz Pedregon, Charger, 3.983, 317.94; 7. Daniel Wilkerson, Mustang, 3.903, 331.04 vs. 10. Ron Capps, GR Supra, 3.942, 327.03; 8. Alexis DeJoria, GR Supra, 3.911, 324.98 vs. 9. Chad Green, Mustang, 3.929, 328.78.

Pro Stock

1. Greg Anderson, Chevy Camaro, 6.592, 207.69 vs. 16. Larry Morgan, Camaro, 6.674, 206.95; 2.

Erica Enders, Camaro, 6.601, 207.15 vs. 15. Cristian Cuadra, Ford Mustang, 6.647, 206.67; 3. Deric Kramer, Camaro, 6.605, 208.17 vs. 14. David Cuadra, Mustang, 6.644, 206.26; 4. Matt Hartford, Camaro, 6.606, 206.35 vs. 13. Fernando Cuadra Jr., Camaro, 6.638, 206.45; 5. Dallas Glenn, Camaro, 6.607, 207.94 vs. 12. Jeg Coughlin, Camaro, 6.622, 206.10; 6. Aaron Stanfield, Camaro, 6.608, 208.17 vs. 11. Chris McGaha, Camaro, 6.621, 208.04; 7. Eric Latino, Camaro, 6.608, 208.36 vs. 10. Troy Coughlin Jr., Camaro, 6.618, 207.18; 8.

Mason McGaha, Camaro, 6.611, 207.40 vs. 9. Jerry Tucker, Camaro, 6.615, 207.43.

Pro Stock Motorcycle

1. Matt Smith, Buell, 6.748, 201.31 vs. 14. Wesley Wells, Suzuki, 7.516, 177.11; 2.

Angie Smith, Buell, 6.798, 200.26 vs. 13. Eiji Kawakami, Suzuki, 7.148, 187.21; 3. Gaige Herrera, Suzuki, 6.799, 198.90 vs. 12. Ron Tornow, Victory, 6.928, 195.76; 4. Jianna Evaristo, Buell, 6.802, 201.13 vs. 11.

Chris Bostick, Suzuki, 6.901, 196.02; 5. Richard Gadson, Suzuki, 6.803, 199.52 vs. 10. Steve Johnson, Suzuki, 6.884, 196.04; 6. Chase Van Sant, Suzuki, 6.809, 198.82 vs. 9. Marc Ingwersen, EBR, 6.878, 196.10; 7. Hector Arana Jr, EBR, 6.812, 200.08 vs. 8. John Hall, Beull, 6.817, 198.99.

