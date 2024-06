NHL Draft Selections

At The Sphere Las Vegas Friday FIRST ROUND 1. San Jose, Macklin Celebrini, C, Boston University. 2. Chicago, Artyom Levshunov,…

At The Sphere

Las Vegas

Friday

FIRST ROUND

1. San Jose, Macklin Celebrini, C, Boston University.

2. Chicago, Artyom Levshunov, D, Michigan State.

3. Anaheim, Beckett Sennecke, RW, Oshawa (OHL).

4. Columbus, Cayden Lindstrom, C, Medicine Hat (WHL).

5. Montreal, Ivan Demidov, RW, St. Petersburg Jr. (Russia).

6. Utah, Tij Iginla, C, Kelowna (WHL).

7. Ottawa, Carter Yakemchuk, D, Calgary (WHL).

8. Seattle, Berkly Catton, C, Spokane (WHL).

9. Calgary, Zayne Parekh, D, Saginaw (OHL).

10. New Jersey, Anton Silayev, D, Zizhny Novgorod (Russia).

11. San Jose (from Buffalo), Sam Dickinson, D, London (OHL).

12. Minnesota (from Philadelphia), Zeev Buium, D, Denver.

13. Philadelphia (from Minnesota), Jett Luchanko, C, Guelph (OHL).

14. Buffalo (from Pittsburgh via San Jose), Konsta Helenius, C, Jukurit (Finland).

15. Detroit, Michael Brandsegg-Nygard, RW, Mora (Sweden).

16. St. Louis, Adam Jiricek, D, Plzen (Czechia).

17. Washington, Terik Parascak, RW, Prince George (WHL).

18. Chicago (from N.Y. Islanders), Sacha Boisvert, C, Muskegon (USHL).

19. Vegas, Trevor Connelly, LW, Tri City (USHL).

20. New York Islanders (from Tampa Bay via Chicago), Cole Eiserman, LW, USA U-18 (NTDP).

21. Montreal (from L.A. Kings), Michael Hage, C, Chicago (USHL).

22. Nashville, Yegor Surin, C, Yaroslavl (Russia).

23. Anaheim (from Toronto), Stian Solberg, D, Valerenga (Norway).

24. Utah (from Colorado), Cole Beaudoin, C, Barrie (OHL).

25. Boston (from Boston via Detroit and Ottawa), Dean Letourneau, C, St. Andrews College (Canada).

26. Los Angeles (from Winnipeg via Montreal), Liam Greentree, RW, Windsor (OHL).

27. Chicago (from Carolina), Marek Vanacker, LW, Brantford (OHL).

28. Calgary (from Vancouver), Matvei Gridin, RW, Muskegon (USHL).

29. Dallas, Emil Hemming, RW, TPS (Finland).

30. New York Rangers, Eric Emery, D, USA U-18 (NTDP).

31. Toronto (from Edmonton via Anaheim), Ben Danford, D, Oshawa (OHL).

32. Edmonton (from Florida via Philadelphia), Sam O’Reilly, RW, London (OHL).

