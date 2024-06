Meijer LPGA Classic for Simply Give Par Scores

Saturday At Blythefield Country Club Belmont, Mich. Purse: $3 million Yardage: 6,556; Par: 72 Third Round Grace Kim 68-65-66—199 -17…

Saturday

At Blythefield Country Club

Belmont, Mich.

Purse: $3 million

Yardage: 6,556; Par: 72

Third Round

Grace Kim 68-65-66—199 -17 Na Rin An 67-68-69—204 -12 Allisen Corpuz 68-68-68—204 -12 Ally Ewing 70-63-71—204 -12 Anna Nordqvist 72-67-65—204 -12 Lexi Thompson 71-68-65—204 -12 Alison Lee 65-72-68—205 -11 Ryann O’Toole 71-67-67—205 -11 Alexa Pano 72-65-68—205 -11 Natthakritta Vongtaveelap 71-67-67—205 -11 Kristen Gillman 69-68-69—206 -10 Lizette Salas 67-71-68—206 -10 Atthaya Thitikul 68-69-69—206 -10 Aditi Ashok 68-70-69—207 -9 Nataliya Guseva 71-69-67—207 -9 Yuna Nishimura 69-69-69—207 -9 Paula Reto 70-69-68—207 -9 Lilia Vu 69-70-68—207 -9 Carlota Ciganda 67-72-69—208 -8 Ayaka Furue 70-68-70—208 -8 Jeong Eun Lee5 69-69-70—208 -8 Bianca Pagdanganan 71-68-69—208 -8 Jing Yan 68-68-72—208 -8 Marina Alex 73-69-67—209 -7 Jaravee Boonchant 70-70-69—209 -7 Georgia Hall 70-71-68—209 -7 Brooke Henderson 67-69-73—209 -7 Jin Hee Im 71-65-73—209 -7 Jiwon Jeon 69-68-72—209 -7 Nanna Koerstz Madsen 71-64-74—209 -7 Gabriela Ruffels 68-73-68—209 -7 Yu Jin Sung 72-70-67—209 -7 Maria Fassi 70-71-69—210 -6 Lauren Hartlage 67-69-74—210 -6 Caroline Inglis 72-70-68—210 -6 In-Kyung Kim 68-74-68—210 -6 Jeongeun Lee6 72-69-69—210 -6 Brittany Lincicome 70-71-69—210 -6 Morgane Metraux 72-66-72—210 -6 Hira Naveed 69-70-71—210 -6 Hinako Shibuno 69-68-73—210 -6 Laetitia Beck 71-71-69—211 -5 Lindy Duncan 68-72-71—211 -5 Eun-Hee Ji 71-69-71—211 -5 Ariya Jutanugarn 70-72-69—211 -5 Chanettee Wannasaen 69-73-69—211 -5 Ssu-Chia Cheng 67-73-72—212 -4 Keera Foocharoen 71-71-70—212 -4 Wei-Ling Hsu 72-70-70—212 -4 Jennifer Kupcho 67-71-74—212 -4 Stephanie Meadow 71-70-71—212 -4 Madelene Sagstrom 74-68-70—212 -4 Mao Saigo 74-68-70—212 -4 Angela Stanford 71-70-71—212 -4 Lindsey Weaver-Wright 70-71-71—212 -4 Weiwei Zhang 68-71-73—212 -4 Celine Boutier 71-68-74—213 -3 Jennifer Chang 70-70-73—213 -3 Hye Jin Choi 69-72-72—213 -3 Daniela Darquea 67-72-74—213 -3 Muni He 71-70-72—213 -3 Auston Kim 71-70-72—213 -3 Roberta Liti 70-70-73—213 -3 Leona Maguire 72-69-72—213 -3 Caroline Masson 72-70-71—213 -3 Malia Nam 71-69-73—213 -3 Hee Young Park 73-69-71—213 -3 Sarah Schmelzel 72-70-71—213 -3 Arpichaya Yubol 73-68-72—213 -3 Ashleigh Buhai 68-72-74—214 -2 Mi Hyang Lee 73-66-75—214 -2 Yealimi Noh 73-67-74—214 -2 Kelly Tan 68-72-74—214 -2 Xiaowen Yin 74-68-72—214 -2 Peiyun Chien 70-71-74—215 -1 Ruixin Liu 73-69-73—215 -1 Azahara Munoz 73-69-73—215 -1 Laura Wearn 72-69-75—216 E Isabella Fierro 72-68-78—218 +2 Moriya Jutanugarn 73-69-76—218 +2 Alena Sharp 70-72-76—218 +2

