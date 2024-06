KLM Open Scores

Friday At The International Amsterdam Purse: $2.5 million Yardage: 6,914; Par: 71 Second Round Mikko Korhonen, Finland 64-68—132 Sean Crocker,…

Friday

At The International

Amsterdam

Purse: $2.5 million

Yardage: 6,914; Par: 71

Second Round

Mikko Korhonen, Finland 64-68—132 Sean Crocker, United States 66-67—133 Ross Fisher, England 67-67—134 James Morrison, England 66-68—134 Matthew Baldwin, England 68-67—135 Ewen Ferguson, Scotland 69-66—135 Nicolo Galletti, United States 69-66—135 Rasmus Hojgaard, Denmark 70-65—135 Matteo Manassero, Italy 64-71—135 Matti Schmid, Germany 68-67—135 Thomas Aiken, South Africa 69-67—136 Filippo Celli, Italy 67-69—136 Joe Dean, England 70-66—136 Manuel Elvira, Spain 70-66—136 Marcus Kinhult, Sweden 68-68—136 Espen Kofstad, Norway 67-69—136 Francesco Laporta, Italy 68-68—136 Edoardo Molinari, Italy 66-70—136 Henrik Norlander, Sweden 66-70—136 Marcel Schneider, Germany 69-67—136 Johannes Veerman, United States 71-65—136 Matt Wallace, England 70-66—136 Laurie Canter, England 68-69—137 Guido Migliozzi, Italy 68-69—137 Bernd Wiesberger, Austria 70-67—137 Rikuya Hoshino, Japan 65-73—138 Joost Luiten, Netherlands 68-70—138 Andrea Pavan, Italy 68-70—138 Jaco Prinsloo, South Africa 71-67—138 Jayden Trey Schaper, South Africa 69-69—138 Kristoffer Broberg, Sweden 72-67—139 Wouter De Vries, Netherlands 70-69—139 Sebastian Friedrichsen, Denmark 73-66—139 Richard Mansell, England 71-68—139 Tom McKibbin, Northern Ireland 69-70—139 Eddie Pepperell, England 69-70—139 Tom Power Horan, Australia 73-66—139 Tom Vaillant, France 70-69—139 Paul Waring, England 70-69—139 Nicolas Colsaerts, Belgium 72-68—140 Alejandro Del Rey, Spain 69-71—140 Angel Hidalgo, Spain 69-71—140 Casey Jarvis, South Africa 69-71—140 David Ravetto, France 71-69—140 Lars Van Der Vight, Netherlands 71-69—140 Lars Van Meijel, Netherlands 71-69—140 Gunner Wiebe, United States 70-70—140 Robin Williams, South Africa 69-71—140 Angel Ayora Fanegas, Spain 69-72—141 Jannik De Bruyn, Germany 69-72—141 Darren Fichardt, South Africa 69-72—141 Alex Fitzpatrick, England 68-73—141 Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 72-69—141 Joel Girrbach, Switzerland 72-69—141 Frank Kennedy, England 69-72—141 Tom Lewis, England 72-69—141 Zander Lombard, South Africa 68-73—141 Mike Lorenzo-Vera, France 70-71—141 Niklas Norgaard Moller, Denmark 72-69—141 Adrian Otaegui, Spain 69-72—141 Callum Shinkwin, England 67-74—141 Ockie Strydom, South Africa 70-71—141 Wil Besseling, Netherlands 72-70—142 Rafa Cabrera Bello, Spain 72-70—142 Alfredo Garcia-Heredia, Spain 73-69—142 Gavin Green, Malaysia 69-73—142 Daan Huizing, Netherlands 72-70—142 Stuart Manley, Wales 73-69—142 Andrew Martin, Australia 71-71—142 Richie Ramsay, Scotland 72-70—142 Max Rottluff, Germany 73-69—142 Benjamin Rusch, Switzerland 70-72—142 Shubhankar Sharma, India 70-72—142 Danny Willett, England 72-70—142 John Axelsen, Denmark 75-68—143 Joshua Berry, England 74-69—143 Jonas Blixt, Sweden 69-74—143 Dan Bradbury, England 73-70—143 Ivan Cantero Gutierrez, Spain 71-72—143 Jack Davidson, Wales 72-71—143 Jens Fahrbring, Sweden 71-72—143 Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark 74-69—143 Lorenzo Scalise, Italy 69-74—143 Freddy Schott, Germany 70-73—143 Brandon Stone, South Africa 72-71—143 Kiet Van Der Weele, Netherlands 73-70—143 Darius Van Driel, Netherlands 72-71—143 Vince Van Veen, Netherlands 69-74—143 Andrew Wilson, England 71-72—143 Haydn Barron, Australia 75-69—144 Matthis Besard, Belgium 69-75—144 Will Enefer, England 72-72—144 Dylan Frittelli, South Africa 73-71—144 Jordan Gumberg, United States 76-68—144 Lars Keunen, Netherlands 71-73—144 Maximilian Kieffer, Germany 76-68—144 Hao-Tong Li, China 73-71—144 Luke List, United States 69-75—144 Matthias Schwab, Austria 74-70—144 Nicolai Von Dellingshausen, Germany 72-72—144 Dale Whitnell, England 72-72—144 Kiradech Aphibarnrat, Thailand 72-73—145 Adri Arnaus, Spain 72-73—145 Jens Dantorp, Sweden 72-73—145 Jamie Donaldson, Wales 72-73—145 Andrew Johnston, England 72-73—145 Takumi Kanaya, Japan 74-71—145 Pablo Larrazabal, Spain 73-72—145 Wu Ashun, China 73-73—146 Louis De Jager, South Africa 77-69—146 Gonzalo Fernandez-Castano, Spain 68-78—146 Pedro Figueiredo, Portugal 76-70—146 Daniel Gavins, England 74-72—146 Gary Hurley, Ireland 73-73—146 Jeong-Weon Ko, France 76-70—146 Romain Langasque, France 73-73—146 Lauri Ruuska, Finland 76-70—146 Mike Toorop, Netherlands 76-70—146 Todd Clements, England 72-75—147 Louis Klein, Czech Republic 70-77—147 Jacques Kruyswijk, South Africa 76-71—147 Pieter Moolman, South Africa 77-70—147 James Nicholas, United States 81-66—147 Garrick Porteous, England 76-71—147 Antoine Rozner, France 72-75—147 Santiago Tarrio, Spain 73-74—147 Soren Broholt Lind, Denmark 77-71—148 Daniel Brown, England 79-69—148 Andoni Etchenique, France 76-72—148 Masahiro Kawamura, Japan 72-76—148 Clement Sordet, France 76-72—148 Oliver Bekker, South Africa 70-79—149 Chase Hanna, United States 79-70—149 Justin Harding, South Africa 73-76—149 Yuto Katsuragawa, Japan 75-74—149 Aydan Verdonk, Netherlands 73-76—149 Nick Bachem, Germany 70-80—150 Stephen Gallacher, Scotland 74-76—150 Jonathan Goth-Rasmussen, Denmark 82-68—150 Kristian Krogh Johannessen, Norway 72-78—150 Dylan Mostert, South Africa 76-74—150 Benjamin Reuter, Netherlands 74-76—150 Jack Ingham, Netherlands 75-76—151 Jeff Winther, Denmark 80-72—152 Marcus Armitage, England 77-76—153 Rhys Enoch, Wales 81-74—155 Ricardo Gouveia, Portugal 82-73—155 Ian Groenendijk, Netherlands 77-78—155 David Micheluzzi, Australia 81-76—157 Om Prakash Chouhan, India 83-75—158 Samuel Jones, New Zealand 83-77—160 Matthew Southgate, England 70-WD Frederic Lacroix, France 77-WD Hurly Long, Germany 77-WD Renato Paratore, Italy 81-WD

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.