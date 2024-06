Italian Open Par Scores

Saturday At Adriatic Golf Club Cervia Ravenna, Italy Purse: $3.3 million Yardage: 6,989; Par: 71 Third Round Sebastian Friedrichsen, Denmark…

Saturday

At Adriatic Golf Club Cervia

Ravenna, Italy

Purse: $3.3 million

Yardage: 6,989; Par: 71

Third Round

Sebastian Friedrichsen, Denmark 64-71-68—203 -10 Antoine Rozner, France 69-72-62—203 -10 Shubhankar Sharma, India 68-68-67—203 -10 Marcel Siem, Germany 69-68-66—203 -10 Adrian Otaegui, Spain 66-69-69—204 -9 Gregorio De Leo, Italy 72-67-66—205 -8 Joel Girrbach, Switzerland 67-70-68—205 -8 Andrew Wilson, England 68-70-67—205 -8 Jannik De Bruyn, Germany 67-67-72—206 -7 Ewen Ferguson, Scotland 72-67-67—206 -7 Marcus Kinhult, Sweden 65-70-71—206 -7 James Nicholas, United States 67-70-69—206 -7 Andrea Pavan, Italy 64-73-69—206 -7 Lauri Ruuska, Finland 68-72-66—206 -7 Adrien Saddier, France 70-67-69—206 -7 Gunner Wiebe, United States 64-69-73—206 -7 Adri Arnaus, Spain 66-71-70—207 -6 Aaron Cockerill, Canada 66-70-71—207 -6 Ugo Coussaud, France 66-72-69—207 -6 Sean Crocker, United States 66-71-70—207 -6 Andrew Johnston, England 69-68-70—207 -6 David Micheluzzi, Australia 70-68-69—207 -6 Niklas Norgaard Moller, Denmark 70-69-68—207 -6 Callum Shinkwin, England 68-69-70—207 -6 Brandon Stone, South Africa 68-67-72—207 -6 Fabrizio Zanotti, Paraguay 69-69-69—207 -6 Angel Ayora Fanegas, Spain 67-72-69—208 -5 Dan Bradbury, England 69-68-71—208 -5 Filippo Celli, Italy 70-68-70—208 -5 Dylan Frittelli, South Africa 71-68-69—208 -5 Julien Guerrier, France 70-68-70—208 -5 Samuel Jones, New Zealand 72-68-68—208 -5 Rikard Karlberg, Sweden 69-71-68—208 -5 Matteo Manassero, Italy 68-71-69—208 -5 Pieter Moolman, South Africa 69-70-69—208 -5 Mikko Korhonen, Finland 69-68-72—209 -4 Pablo Larrazabal, Spain 70-71-68—209 -4 Tom Lewis, England 69-70-70—209 -4 Tom McKibbin, Northern Ireland 71-70-68—209 -4 Richie Ramsay, Scotland 68-69-72—209 -4 Tom Vaillant, France 69-68-72—209 -4 Nicolai Von Dellingshausen, Germany 68-70-71—209 -4 Rikuya Hoshino, Japan 69-69-72—210 -3 Yuto Katsuragawa, Japan 71-70-69—210 -3 Guido Migliozzi, Italy 71-70-69—210 -3 Edoardo Molinari, Italy 69-68-73—210 -3 Patrick Reed, United States 69-71-70—210 -3 Matthias Schwab, Austria 71-70-69—210 -3 Joe Dean, England 68-72-71—211 -2 Manuel Elvira, Spain 71-69-71—211 -2 Will Enefer, England 72-68-71—211 -2 Scott Jamieson, Scotland 70-69-72—211 -2 Ross McGowan, England 70-70-71—211 -2 Marco Penge, England 71-70-70—211 -2 Lorenzo Scalise, Italy 71-70-70—211 -2 Justin Harding, South Africa 68-72-72—212 -1 Angel Hidalgo, Spain 69-72-71—212 -1 Bernd Wiesberger, Austria 70-70-72—212 -1 Jonas Blixt, Sweden 67-71-75—213 E Alex Fitzpatrick, England 71-68-74—213 E Grant Forrest, Scotland 72-69-72—213 E Gavin Green, Malaysia 65-73-75—213 E Gregory Havret, France 68-71-74—213 E Jacopo Vecchi Fossa, Italy 67-73-73—213 E Thomas Aiken, South Africa 72-69-73—214 +1 Casey Jarvis, South Africa 71-70-73—214 +1 Aron Zemmer, Italy 69-72-73—214 +1 Gonzalo Fernandez-Castano, Spain 69-69-79—217 +4

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.