2024 NBA Draft Team-by-Team

June 27-28

June 27-28

Team-by-team breakdown of the players each team ended up with in the NBA draft (includes proposed trades)

Atlanta Hawks

1 (1) Zaccharie Risacher, f, (France).

2 (43) Nikola Djurisic, g, Serbia (from Miami).

Boston Celtics

1 (30) Baylor Scheierman, f, Creighton.

2 (54) Anton Watson, f, Gonzaga.

Charlotte Hornets

1 (6) Tidjane Salaun, f, (France).

2 (42) KJ Simpson, g, Colorado.

Chicago Bulls

1 (11) Matas Buzelis, f, G-League Ignite.

Cleveland Cavaliers

1 (20) Jaylon Tyson, f, California.

Dallas Mavericks

No Selections

Denver Nuggets

No Selections

Detroit Pistons

1 (5) Ron Holland II, f, G-League Ignite.

2 (37) Bobi Klintman, f, Sweden (from Minnesota).

Golden State Warriors

No Selections

Houston Rockets

1 (3) Reed Sheppard, g, Kentucky.

Indiana Pacers

2 (35) Johnny Furphy, g, Kansas (from San Antonio).

2 (49) Tristen Newton, g, UConn.

2 (50) Enrique Freeman, f, Akron.

Los Angeles Clippers

2 (46) Cameron Christie, g, Minnesota.

Los Angeles Lakers

1 (17) Dalton Knecht, f ,Tennessee.

2 (55) Bronny James, g, Southern Cal.

Memphis Grizzlies

1 (9) Zach Edey, c, Purdue.

2 (39) Jaylen Wells, g, Washington State.

2 (53) Cam Spencer, g, UConn.

Miami Heat

1 (15) Kel’el Ware, c, Indiana.

2 (44) Pelle Larson, g, Arizona (from Houston via Atlanta).

Milwaukee Bucks

1 (23) AJ Johnson, g, Southern California Academy.

2 (33) Tyler Smith, f, G-League Ignite.

Minnesota Timberwolves

1 (8) Rob Dillingham, g, Kentucky (from San Antonio via Toronto).

1 (27) Terrence Shannon Jr., f, Illinois.

New Orleans Pelicans

1 (21) Yves Missi, c, Baylor.

2 (47) Antonio Reeves, g, Kentucky (from Orlando).

New York Knicks.

1 (25) Pacome Dadiet, f, (France).

2 (34) Tyler Kolek, g, Marquette (from Portland).

2 (51) Melvin Ajinca, g, France (from Washington).

2 (56) Kevin McCullar Jr., f, Kansas (from Denver via Phoenix).

2 (58) Ariel Hukporti, c, Germany (from Dallas).

Oklahoma City Thunder

1 (12) Nikola Topic, g, (Serbia).

1 (26) Dillon Jones, f, Weber St.(from New York via Washington, LA Clippers, Dallas and Oklahoma City).

2 (38) Ajay Mitchell, g, Santa Barbara (from New York).

2 (52) Quinten Post, c, Boston College (from Golden State via Portland).

Orlando Magic

1 (18) Trista da Silva, f, Colorado.

Philadelphia 76ers

1 (16) Jared McCain, g, Duke.

2 (41) Adem Bona, c, UCLA.

Phoenix Suns

1 (22) DaRon Holmes II, c, Dayton.

1 (28) Ryan Dunn, f, Virginia (from Denver).

2 (40) Osasere Ighodaro, f, Marquette (from Portland via Oklahoma City and New York).

Portland Trail Blazers

1 (7) Donovan Clingan, c, UConn.

Sacramento Kings

1 (13) Devin Carter, g, Providence.

San Antonio Spurs

1 (4) Stephon Castle, g, UConn.

2 (36) Juan Nunez, g, Spain (from Indiana).

2 (48) Harrison Ingram, f, North Carolina.

Toronto Raptors

1 (19) Ja’Kobe Walter, f, Baylor.

2 (31) Jonathan Mogbo, c, San Francisco.

2 (45) Jamal Shead, g, Houston (from Sacramento).

2 (57) Ulrich Chomche, f, Cameroon (from Memphis via Minnesota).

Utah Jazz

1 (10) Cody Williams, f, Colorado.

1 (29) Isaiah Collier, g, Southern Cal.

2 (32) Kyle Filipowski, c, Duke.

Washington Wizards

1 (2) Alex Sarr, c, (France).

1 (14) Carlton ‘Bub’ Carrington, g, Pittsburgh (from Portland via Golden State, Boston and Memphis).

1 (24) Kyshawn George, f, Miami (from New York via Dallas).

