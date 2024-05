Volvo China Open Scores

Thursday At Genzon GC Shenzhen, China Purse: $2 million Yardage: 7,145; Par: 72 First Round Sebastian Soderberg, Sweden 31-32—63 Romain…

Thursday

At Genzon GC

Shenzhen, China

Purse: $2 million

Yardage: 7,145; Par: 72

First Round

Sebastian Soderberg, Sweden 31-32—63 Romain Langasque, France 31-32—63 Hao-Tong Li, China 31-33—64 Gordan Brixi, Czech Republic 31-34—65 Julien Guerrier, France 34-31—65 Guido Migliozzi, Italy 33-32—65 Paul Waring, England 34-32—66 Zander Lombard, South Africa 33-33—66 Marcus Armitage, England 35-31—66 Filippo Celli, Italy 34-32—66 Joel Girrbach, Switzerland 34-32—66 Casey Jarvis, South Africa 32-34—66 Shubhankar Sharma, India 34-32—66 Clement Sordet, France 32-34—66 Gunner Wiebe, United States 34-33—67 Niklas Norgaard Moller, Denmark 34-33—67 Matthias Schwab, Austria 34-33—67 Daniel Hillier, New Zealand 32-35—67 Adrian Otaegui, Spain 34-33—67 Yannik Paul, Germany 33-34—67 Freddy Schott, Germany 33-34—67 Jeunghun Wang, South Korea 33-34—67 Lloyd Jefferson Go, Philippines 33-35—68 Antoine Rozner, France 35-33—68 Jeong-Weon Ko, France 32-36—68 David Law, Scotland 33-35—68 Edoardo Molinari, Italy 33-35—68 Yi-Nong Yang, China 35-33—68 Louis De Jager, South Africa 34-34—68 Johannes Veerman, United States 37-32—69 Kiradech Aphibarnrat, Thailand 36-33—69 Sam Bairstow, England 33-36—69 Matthis Besard, Belgium 34-35—69 Aaron Cockerill, Canada 33-36—69 Nacho Elvira, Spain 35-34—69 Manuel Elvira, Spain 35-34—69 Ricardo Gouveia, Portugal 32-37—69 Angel Hidalgo, Spain 34-35—69 Scott Jamieson, Scotland 35-34—69 Zihao Jin, China 33-36—69 Satoshi Kodaira, Japan 34-35—69 Joost Luiten, Netherlands 36-33—69 Andrea Pavan, Italy 34-35—69 Jesper Svensson, Sweden 34-35—69 Haizhao Tang, China 36-33—69 Tom Vaillant, France 36-33—69 Wo-cheng Ye, China 34-35—69 Zijie Huang, China 33-36—69 Marcus Helligkilde, Denmark 35-34—69 Andy Sullivan, England 35-35—70 Ivan Cantero Gutierrez, Spain 36-34—70 Gavin Green, Malaysia 36-34—70 Hongfu Wu, China 36-34—70 Wu Ashun, China 37-33—70 Tse-Yu Chang, Chinese Taipei 34-36—70 Jason Scrivener, Australia 36-34—70 Dan Bradbury, England 35-35—70 Om Prakash Chouhan, India 33-37—70 Zeqian Fang, China 35-35—70 Marcus Kinhult, Sweden 36-34—70 Frederic Lacroix, France 37-33—70 Tom McKibbin, Northern Ireland 33-37—70 Lorenzo Scalise, Italy 34-36—70 Jordan L. Smith, England 34-36—70 Ockie Strydom, South Africa 36-34—70 Sarit Suwannarut, Thailand 35-35—70 Santiago Tarrio, Spain 34-36—70 Jonas Blixt, Sweden 35-35—70 Yilong Chen, China 35-35—70 Dylan Frittelli, South Africa 36-34—70 Jeff Winther, Denmark 35-35—70 Masahiro Kawamura, Japan 36-34—70 Alejandro Del Rey, Spain 35-36—71 Bingwen Ma, China 34-37—71 Ross Fisher, England 35-36—71 Alexander Levy, France 35-36—71 Bernd Wiesberger, Austria 36-35—71 Xiaolang Zhang, China 34-37—71 Matthew Baldwin, England 33-38—71 Senshou Cao, China 35-36—71 Matthew Jordan, England 34-37—71 Pablo Larrazabal, Spain 35-36—71 James Morrison, England 34-37—71 Renato Paratore, Italy 37-34—71 Marco Penge, England 37-34—71 Adrien Saddier, France 35-36—71 Fabrizio Zanotti, Paraguay 36-35—71 Yanhan Zhou, China 37-34—71 Ziqin Zhou, China 36-35—71 Ugo Coussaud, France 34-37—71 Hui-Lin Zhang, China 35-36—71 Chase Hanna, United States 35-36—71 Hurly Long, Germany 34-38—72 Calum Hill, Scotland 33-39—72 Rafa Cabrera Bello, Spain 35-37—72 Jens Dantorp, Sweden 36-36—72 Stephen Gallacher, Scotland 35-37—72 Shunyat Hak, Hong Kong 36-36—72 Taichi Kho, Hong Kong 36-36—72 Maximilian Kieffer, Germany 34-38—72 Francesco Laporta, Italy 33-39—72 Matteo Manassero, Italy 37-35—72 Nicolas Paez, United States 38-34—72 Richie Ramsay, Scotland 38-34—72 Connor Syme, Scotland 35-37—72 Yang Tong, China 36-36—72 Han Xue, China 37-35—72 Jinshen Zhang, China 35-37—72 Chuan-lin Jian, China 38-34—72 Kieran Muir, New Zealand 36-36—72 Jacques Kruyswijk, South Africa 36-37—73 Guxin Chen, China 35-38—73 Grant Forrest, Scotland 37-36—73 Julien Brun, France 37-36—73 Yi-Tseng Huang, Chinese Taipei 37-36—73 Wen-Yi Huang, China 37-36—73 Zi-han She, China 38-35—73 Darius Van Driel, Netherlands 37-36—73 Bowen Xiao, China 36-37—73 Mike Lorenzo-Vera, France 37-36—73 Bobby Bai, China 37-36—73 Matthew Southgate, England 35-39—74 Brandon Stone, South Africa 38-36—74 Nan-nan Shen, China 34-40—74 Nicolas Colsaerts, Belgium 34-40—74 Cheng Jin, China 38-36—74 Linqiang Li, China 39-35—74 Chengyao Ma, China 36-38—74 Jin Zhang, China 39-35—74 Da-Xing Jin, China 37-37—74 Zi-Hong Zhang, China 37-37—74 Enhua Liu, China 40-35—75 Woojin Jung, South Korea 38-37—75 Changlei Zhang, China 37-38—75 Jicheng Fan, China 36-39—75 Chenyou Nan, China 38-38—76 Lukas Nemecz, Austria 37-39—76 Shiyu Fan, China 35-41—76 Xiang Fang, China 38-38—76 Kuan-po Lin, Chinese Taipei 37-39—76 Xue-Wen Luo, China 37-40—77 Jian-Feng Ye, China 38-39—77 Lianwei Zhang, China 36-41—77 Di Wu, China 40-38—78 Sebastian Friedrichsen, Denmark 40-38—78 Adri Arnaus, Spain 40-39—79 Soren Kjeldsen, Denmark 40-39—79 Yongqi Qiu, China 37-42—79 Will Enefer, England 38-41—79 Xingyu Zhao, China 38-41—79 Gang Quan, China 39-40—79 Lawrence Ting, Chinese Taipei 44-36—80 Tu-Xuan Wu, China 41-39—80 Grant Jackson, England 40-40—80 George Worrall, Australia 44-37—81 Minghao Shao, China 44-39—83

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.