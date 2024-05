THE CJ CUP Byron Nelson Scores

Saturday At TPC Craig Ranch McKinney, Texas Purse: $9.5 million Yardage: 7,414; Par: 71 Third Round Taylor Pendrith 64-67-63—194 Jake…

Taylor Pendrith 64-67-63—194 Jake Knapp 64-64-67—195 Ben Kohles 65-66-65—196 Matt Wallace 63-66-67—196 Kelly Kraft 64-66-68—198 Alex Noren 64-68-66—198 Byeong Hun An 66-67-66—199 Troy Merritt 67-62-70—199 Kevin Tway 69-66-64—199 Vince Whaley 70-63-66—199 Nick Dunlap 66-67-67—200 Ben Griffin 69-64-67—200 Stephan Jaeger 66-68-66—200 Zach Johnson 66-67-67—200 Sung Kang 68-68-64—200 Si Woo Kim 68-65-67—200 Seonghyeon Kim 68-64-68—200 Min Woo Lee 66-68-66—200 Keith Mitchell 66-65-69—200 Aaron Rai 67-65-68—200 Daniel Berger 67-67-67—201 Chris Gotterup 67-69-65—201 Patton Kizzire 69-66-66—201 Justin Lower 66-69-66—201 Andrew Novak 68-67-66—201 Adam Schenk 66-67-68—201 Alex Smalley 65-69-67—201 Aaron Baddeley 68-67-67—202 Jorge Campillo 68-65-69—202 Nicolas Echavarria 67-68-67—202 Luke List 67-69-66—202 Maverick McNealy 67-67-68—202 Adam Scott 69-65-68—202 Taiga Semikawa 64-68-70—202 Rafael Campos 67-67-69—203 Kevin Dougherty 66-68-69—203 Adrien Dumont De Chassart 67-67-69—203 Ryo Hisatsune 70-65-68—203 Mark Hubbard 71-65-67—203 Davis Riley 64-67-72—203 Dylan Wu 67-69-67—203 Austin Cook 67-67-70—204 Harrison Endycott 67-66-71—204 Tom Hoge 68-67-69—204 Kyoung-Hoon Lee 66-67-71—204 Ryan McCormick 67-69-68—204 Max McGreevy 67-66-71—204 Henrik Norlander 68-68-68—204 David Skinns 65-69-70—204 Carson Young 67-69-68—204 Tyson Alexander 68-67-70—205 Kris Kim 68-67-70—205 Tom Kim 69-67-69—205 Martin Laird 67-66-72—205 Joel Dahmen 67-69-70—206 Scott Piercy 68-67-71—206 Sam Stevens 70-66-70—206 Hayden Buckley 65-70-72—207 Kevin Chappell 68-67-72—207 Jason Day 66-70-71—207 Mackenzie Hughes 71-64-72—207 Ben Martin 67-69-71—207 Beau Hossler 67-68-73—208 Seung-Yul Noh 69-66-73—208 Brandt Snedeker 69-66-73—208 Tom Whitney 65-70-75—210

