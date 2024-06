NHRA New England Nationals

Friday At New England Dragway Epping, N.H. First Round Top Fuel 1. Doug Kalitta, 3.700 seconds, 332.84 mph; 2. Steve…

Friday At New England Dragway Epping, N.H. First Round Top Fuel

1. Doug Kalitta, 3.700 seconds, 332.84 mph; 2. Steve Torrence, 3.702, 335.23; 3. Brittany Force, 3.715, 335.57; 4. Shawn Langdon, 3.722, 330.23; 5. Billy Torrence, 3.744, 332.43; 6. Justin Ashley, 3.754, 328.22; 7. Clay Millican, 3.759, 332.43; 8. Tony Stewart, 3.762, 323.12; 9. Antron Brown, 3.766, 330.80; 10. Dan Mercier, 3.777, 328.38; 11. Josh Hart, 3.795, 327.98; 12. Jasmine Salinas, 3.812, 320.20; 13. Shawn Reed, 3.820, 324.20; 14. Smax Smith, 5.286, 127.45; 15. Tony Schumacher, 5.679, 114.41.

Funny Car

1. Austin Prock, Chevy Camaro, 3.837, 336.23; 2. John Force, Camaro, 3.865, 333.16; 3. J.R. Todd, Toyota GR Supra, 3.865, 327.74; 4. Daniel Wilkerson, Ford Mustang, 3.899, 329.91; 5. Matt Hagan, Dodge Charger, 3.910, 322.96; 6. Bob Tasca III, Mustang, 3.923, 333.41; 7. Blake Alexander, Mustang, 3.945, 319.22; 8. Alexis DeJoria, GR Supra, 3.956, 325.53; 9. Terry Haddock, Mustang, 3.958, 315.64; 10. Cruz Pedregon, Charger, 3.965, 323.27; 11. Chad Green, Mustang, 3.990, 322.11; 12. Dave Richards, Toyota Camry, 5.567, 135.85; 13. Ron Capps, GR Supra, 6.288, 114.94; 14. Buddy Hull, Charger, 7.443, 89.82; 15. Cory Lee, Mustang, 7.628, 83.56.

Pro Stock

1. Erica Enders, Chevy Camaro, 6.488, 211.79; 2. Troy Coughlin Jr., Camaro, 6.510, 211.46; 3. Dallas Glenn, Camaro, 6.529, 210.57; 4. Matt Hartford, Camaro, 6.530, 211.59; 5. Jerry Tucker, Camaro, 6.530, 210.28; 6. Kenny Delco, Camaro, 6.534, 210.67; 7. Eric Latino, Camaro, 6.540, 210.93; 8. Deric Kramer, Camaro, 6.541, 209.92; 9. Aaron Stanfield, Camaro, 6.543, 209.82; 10. Jeg Coughlin, Camaro, 6.546, 209.95; 11. Mason McGaha, Camaro, 6.549, 210.77; 12. Chris McGaha, Camaro, 6.558, 209.30; 13. Greg Anderson, Camaro, 6.564, 210.64; 14. Brandon Foster, Camaro, 6.582, 209.82; 15. Brandon Miller, Dodge Dart, 6.606, 208.39; 16. Fernando Cuadra Jr., Camaro, 6.962, 160.48. Not Qualified: 17. Val Smeland, 7.758, 130.32.

