Europa League Champions

2024 — Atalanta (Italy)

2023 — Sevilla (Spain)

2022 — Eintracht Frankfurt (Germany)

2021 — Villarreal (Spain)

2020 — Sevilla (Spain)

2019 — Chelsea (England)

2018 — Atletico Madrid (Spain)

2017 — Manchester United (England)

2016 — Sevilla (Spain)

2015 — Sevilla (Spain)

2014 — Sevilla (Spain)

2013 — Chelsea (England)

2012 — Atletico Madrid (Spain)

2011 — Porto (Portugal)

2010 — Atletico Madrid (Spain)

2009 — Shakhtar Donetsk (Ukraine)

2008 — Zenit St. Petersburg (Russia)

2007 — Sevilla (Spain)

2006 — Sevilla (Spain)

2005 — CSKA Moscow (Russia)

2004 — Valencia (Spain)

2003 — Porto (Portugal)

2002 — Feyenoord Rotterdam (Netherlands)

2001 — Liverpool (England)

2000 — Galatasaray (Turkey)

1999 — Parma (Italy)

1998 — Inter Milan (Italy)

1997 — Schalke (Germany)

1996 — Bayern Munich (Germany)

1995 — Parma (Italy)

1994 — Inter Milan (Italy)

1993 — Juventus (Italy)

1992 — Ajax Amsterdam (Netherlands)

1991 — Inter Milan (Italy)

1990 — Juventus (Italy)

1989 — Napoli (Italy)

1988 — Bayer Leverkusen (West Germany)

1987 — Goteborg (Sweden)

1986 — Real Madrid (Spain)

1985 — Real Madrid (Spain)

1984 — Tottenham (England)

1983 — Anderlecht (Belgium)

1982 — Goteborg (Sweden)

1981 — Ipswich (England)

1980 — Eintracht Frankfurt (West Germany)

1979 — Borussia Moenchengladbach (West Germany)

1978 — PSV Eindhoven (Netherlands)

1977 — Juventus (Italy)

1976 — Liverpool (England)

1975 — Borussia Moenchengladbach (West Germany)

1974 — Feyenoord (Netherlands)

1973 — Liverpool (England)

1972 — Tottenham (England)

1971 — Leeds (England)

1970 — Arsenal (England)

1969 — Newcastle (England)

1968 — Leeds (England)

1967 — Dynamo Zagreb (Yugoslavia)

1966 — Barcelona (Spain)

1965 — Ferencvaros (Hungary)

1964 — Real Zaragoza (Spain)

1963 — Valencia (Spain)

1962 — Valencia (Spain)

1961 — AS Roma (Italy)

1960 — Barcelona (Spain)

1958 — Barcelona (Spain)

NOTES: European Fairs’ Cup 1958-71, not contested in 1959, UEFA Cup 1972-09

