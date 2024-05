PGA Tour RBC Heritage Par Scores

Sunday At Harbour Town Golf Links Hilton Head Island, S.C. Purse: $20 million Yardage: 7,213; Par 71 Partial Final Round…

Sunday At Harbour Town Golf Links Hilton Head Island, S.C. Purse: $20 million Yardage: 7,213; Par 71 Partial Final Round Suspended due to darkness Wyndham Clark 72-66-66-65—269 -15 Justin Thomas 69-68-68-65—270 -14 Chris Kirk 69-67-67-69—272 -12 Tony Finau 70-69-69-65—273 -11 Brian Harman 70-69-70-64—273 -11 Russell Henley 67-69-69-68—273 -11 Sungjae Im 68-67-71-67—273 -11 Austin Eckroat 66-69-72-67—274 -10 Rickie Fowler 70-71-67-67—275 -9 Andrew Putnam 70-69-69-67—275 -9 Akshay Bhatia 71-67-69-68—275 -9 Jason Day 68-69-72-66—275 -9 Si Woo Kim 68-69-67-71—275 -9 Brice Garnett 69-68-66-72—275 -9 Xander Schauffele 72-64-67-72—275 -9 Tom Kim 69-66-69-71—275 -9 Stephan Jaeger 67-68-67-73—275 -9 Tom Hoge 67-64-70-74—275 -9 Harris English 69-71-66-70—276 -8 Denny McCarthy 69-70-66-71—276 -8 Christiaan Bezuidenhout 68-70-73-65—276 -8 Matt Fitzpatrick 70-66-70-70—276 -8 Thomas Detry 68-68-67-73—276 -8 Kurt Kitayama 70-71-66-70—277 -7 Alejandro Tosti 69-70-65-73—277 -7 Lucas Glover 69-69-68-71—277 -7 Eric Cole 70-68-67-72—277 -7 Erik van Rooyen 72-66-72-67—277 -7 Rory McIlroy 67-68-68-74—277 -7 Grayson Murray 72-70-67-69—278 -6 Jordan Spieth 70-67-69-72—278 -6 Mackenzie Hughes 66-66-75-71—278 -6 Webb Simpson 71-70-69-69—279 -5 Adam Hadwin 67-70-70-72—279 -5 Justin Rose 70-73-66-71—280 -4 Corey Conners 69-71-66-74—280 -4 Sam Burns 70-69-72-69—280 -4 Adam Svensson 72-66-70-72—280 -4 Will Zalatoris 68-70-68-74—280 -4 Cam Davis 70-74-70-67—281 -3 Tommy Fleetwood 71-72-69-69—281 -3 Matthieu Pavon 69-73-70-69—281 -3 Adam Schenk 73-69-65-74—281 -3 Nick Taylor 71-70-69-71—281 -3 Peter Malnati 73-67-71-70—281 -3 Keegan Bradley 76-69-68-69—282 -2 Max Homa 71-70-66-75—282 -2 Chandler Phillips 68-69-77-68—282 -2 Lee Hodges 75-71-68-69—283 -1 Erik Barnes 71-70-70-72—283 -1 Brendon Todd 69-70-68-76—283 -1 Taylor Moore 68-70-71-74—283 -1 Jake Knapp 74-70-69-71—284 E Cameron Young 67-71-76-70—284 E Gary Woodland 73-75-66-71—285 +1 Shane Lowry 70-72-68-75—285 +1 Emiliano Grillo 70-71-69-75—285 +1 Byeong Hun An 68-66-72-80—286 +2 Kevin Kisner 73-73-72-71—289 +5 Nick Dunlap 75-73-68-74—290 +6 Did not finish Scottie Scheffler Patrick Cantlay J.T. Poston Sahith Theegala Ludvig Aberg Patrick Rodgers Collin Morikawa Sepp Straka Seamus Power Leaderboard SCORE THRU Scottie Scheffler -20 15 Wyndham Clark -15 18 Patrick Cantlay -15 17 J.T. Poston -15 17 Sahith Theegala -15 15 Justin Thomas -14 18 Ludvig Aberg -14 17 Patrick Rodgers -14 16 Collin Morikawa -13 15 Sepp Straka -13 14

