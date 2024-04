Through April 8 1. Ty Majeski, 248 (0). 2. Corey Heim, 241 (1). 3. Tyler Ankrum, 241 (0). 4. Christian…

Through April 8

1. Ty Majeski, 248 (0).

2. Corey Heim, 241 (1).

3. Tyler Ankrum, 241 (0).

4. Christian Eckes, 237 (2).

5. Taylor Gray, 212 (0).

6. Nicholas Sanchez, 209 (1).

7. Rajah Caruth, 208 (1).

8. Matt Crafton, 173 (0).

