Masters Tournament Par Scores

Saturday At Augusta National Augusta, Ga. Purse: $18 million Yardage: 7,555; Par: 72 Third Round Scottie Scheffler, United States 66-72-71—209…

Saturday

At Augusta National

Augusta, Ga.

Purse: $18 million

Yardage: 7,555; Par: 72

Third Round

Scottie Scheffler, United States 66-72-71—209 -7 Collin Morikawa, United States 71-70-69—210 -6 Max Homa, United States 67-71-73—211 -5 Ludvig Aberg, Sweden 73-69-70—212 -4 Bryson DeChambeau, United States 65-73-75—213 -3 Cameron Davis, Australia 69-72-73—214 -2 Nicolai Hojgaard, Denmark 67-73-74—214 -2 Xander Schauffele, United States 72-72-70—214 -2 Byeong Hun An, South Korea 70-73-72—215 -1 Tommy Fleetwood, England 72-71-72—215 -1 Cameron Smith, Australia 71-72-72—215 -1 Cameron Young, United States 70-73-72—215 -1 Patrick Cantlay, United States 71-75-70—216 E Lucas Glover, United States 71-73-72—216 E Adam Schenk, United States 73-71-72—216 E Matt Fitzpatrick, England 71-73-73—217 +1 Chris Kirk, United States 74-75-68—217 +1 Matthieu Pavon, France 70-73-74—217 +1 Patrick Reed, United States 74-70-73—217 +1 Sepp Straka, Austria 73-71-74—218 +2 Tyrrell Hatton, England 72-74-73—219 +3 Rory McIlroy, Northern Ireland 71-77-71—219 +3 Joaquin Niemann, Chile 70-78-71—219 +3 Danny Willett, England 68-75-76—219 +3 Will Zalatoris, United States 70-77-72—219 +3 Ryan Fox, New Zealand 69-74-77—220 +4 Adam Scott, Australia 76-74-70—220 +4 Akshay Bhatia, United States 72-75-74—221 +5 Harris English, United States 72-74-75—221 +5 Tony Finau, United States 71-78-72—221 +5 Rickie Fowler, United States 76-74-71—221 +5 Luke List, United States 75-75-71—221 +5 Hideki Matsuyama, Japan 76-74-71—221 +5 Taylor Moore, United States 71-75-75—221 +5 Jon Rahm, Spain 73-76-72—221 +5 Corey Conners, Canada 70-76-76—222 +6 Brooks Koepka, United States 73-73-76—222 +6 Shane Lowry, Ireland 73-74-75—222 +6 Phil Mickelson, United States 73-75-74—222 +6 Sahith Theegala, United States 74-74-74—222 +6 Keegan Bradley, United States 78-71-74—223 +7 Si Woo Kim, South Korea 74-76-73—223 +7 Min Woo Lee, Australia 74-74-75—223 +7 J.T. Poston, United States 75-74-74—223 +7 Jason Day, Australia 75-73-76—224 +8 Russell Henley, United States 73-77-74—224 +8 Jose Maria Olazabal, Spain 77-73-75—225 +9 Erik Van Rooyen, South Africa 71-76-78—225 +9 Camilo Villegas, Colombia 74-75-76—225 +9 Eric Cole, United States 73-72-81—226 +10 Kurt Kitayama, United States 71-73-82—226 +10 Tom Kim, South Korea 72-78-77—227 +11 Denny McCarthy, United States 74-74-79—227 +11 Thorbjorn Olesen, Denmark 71-79-77—227 +11 Neal Shipley, United States 71-76-80—227 +11 Tiger Woods, United States 73-72-82—227 +11 Jake Knapp, United States 74-76-78—228 +12 Grayson Murray, United States 76-74-78—228 +12 Adam Hadwin, Canada 75-73-82—230 +14 Vijay Singh, Fiji 75-73-82—230 +14

