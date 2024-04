LPGA Tour T-Mobile Match Play Results

Friday At Shadow Creek Las Vegas Purse: $2 million Yardage: 6,765; Par: 72 Third Round Leona Maguire 72-69-69—210 -6 Minami…

Friday At Shadow Creek Las Vegas Purse: $2 million Yardage: 6,765; Par: 72 Third Round Leona Maguire 72-69-69—210 -6 Minami Katsu 72-69-72—213 -3 Angel Yin 72-68-73—213 -3 Rose Zhang 67-73—73—213 -3 Sei Young Kim 66-74-74—214 -2 Nelly Korda 73-73-69—215 -1 Narin An 76-68-72—216 E Moriya Jutanugarn 72-79-67—215 +2 Missed Cut Hae Ran Ryu, $41,936 71-76-71—218 +2 Brooke M. Henderson, $41,936 73-71-74—218 +2 Yuka Saso, $41,936 69-74-75—218 +2 Mone Inami, $33,754 75-73-71—219 +3 Ally Ewing, $33,754 73-74-72—219 +3 Nanna Koerstz Madsen, $33,754 70-76-73—219 +3 Jennifer Kupcho, $28,208 74-78-68—220 +4 Anna Nordqvist, $28,208 69-81-70—220 +4 Minjee Lee, $28,208 69-76-75—220 +4 Marina Alex, $22,829 75-74-72—221 +5 Stephanie Kyriacou, $22,829 73-76-72—221 +5 Caroline Masson, $22,829 70-78-73—221 +5 Hye-Jin Choi, $22,829 74-73-74—221 +5 Ayaka Furue, $22,829 71-75-75—221 +5 Lydia Ko, $22,829 71-74-76—221 +5 Jodi Ewart Shadoff, $22,829 75-68-78—221 +5 Linn Grant, $18,897 71-74-77—222 +6 Andrea Lee, $18,897 71-74-77—222 +6 Stephanie Meadow, $18,897 72-72-78—222 +6 Gabriela Ruffels, $16,774 72-79-72—223 +7 Stacy Lewis, $16,774 72-76-75—223 +7 In Gee Chun, $16,774 73-74-76—223 +7 Albane Valenzuela, $15,508 76-75-73—224 +8 Madelene Sagstrom, $12,927 77-76-72—225 +9 Lauren Coughlin, $12,927 74-76-75—225 +9 Ariya Jutanugarn, $12,927 75-74-76—225 +9 Paula Reto, $12,927 78-70-77—225 +9 Emily Kristine Pedersen, $12,927 77-71-77—225 +9 Lindsey Weaver-Wright, $12,927 75-73-77—225 +9 Megan Khang, $12,927 74-74-77—225 +9 Carlota Ciganda, $12,927 73-67-85—225 +9 Elizabeth Szokol, $9,492 76-76-74—226 +10 Yu Liu, $9,492 80-71-75—226 +10 Yan Liu, $9,492 72-78-76—226 +10 Jiwon Jeon, $9,492 77-71-78—226 +10 Allisen Corpuz, $9,492 76-72-78—226 +10 Kristen Gillman, $9,492 71-74-81—226 +10 Maja Stark, $9,492 73-71-82—226 +10 Isabella Fierro, $7,394 72-81-74—227 +11 Hyo Joo Kim, $7,394 75-76-76—227 +11 Jenny Shin, $7,394 73-78-76—227 +11 Eun-Hee Ji, $7,394 72-76-79—227 +11 Celine Boutier, $7,394 73-73-81—227 +11 Mi Hyang Lee, $7,394 73-72-82—227 +11 Ryann O’Toole, $6,367 72-80-76—228 +12 Alison Lee, $6,367 74-76-78—228 +12 Angela Stanford, $6,367 71-76-81—228 +12 Ashleigh Buhai, $5,460 75-76-78—229 +13 Cheyenne Knight, $5,460 74-77-78—229 +13 Roberta Liti, $5,460 75-75-79—229 +13 Bianca Pagdanganan, $5,460 74-76-79—229 +13 Jeongeun Lee6, $5,460 77-72-80—229 +13 Auston Kim, $5,460 78-67-84—229 +13 Aditi Ashok, $4,775 75-78-77—230 +14 Pajaree Anannarukarn, $4,775 74-79-77—230 +14 Esther Henseleit, $4,775 73-77-80—230 +14 Danielle Kang, $4,775 67-83-80—230 +14 Gemma Dryburgh, $4,519 75-75-81—231 +15 Chanettee Wannasaen, $4,417 74-75-86—235 +19

