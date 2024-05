JM Eagle LA Championship presented by Plastpro Scores

Sunday At Wilshire Country Club Los Angeles Purse: $3 million Yardage: 6,447; Par: 71 Final Round Hannah Green, $562,500 67-69-70-66—272…

Sunday

At Wilshire Country Club

Los Angeles

Purse: $3 million

Yardage: 6,447; Par: 71

Final Round

Hannah Green, $562,500 67-69-70-66—272 Maja Stark, $341,488 65-69-73-68—275 Hae-Ran Ryu, $247,725 66-72-71-69—278 Jin Hee Im, $172,940 72-72-63-72—279 Jin Young Ko, $172,940 72-68-72-67—279 Nataliya Guseva, $115,917 66-73-71-70—280 Emily Pedersen, $115,917 70-67-73-70—280 Esther Henseleit, $77,402 68-68-71-74—281 Gaby Lopez, $77,402 74-68-71-68—281 Madelene Sagstrom, $77,402 74-70-72-65—281 Mao Saigo, $77,402 71-71-70-69—281 Xiaowen Yin, $77,402 72-68-73-68—281 Celine Boutier, $46,990 68-74-69-71—282 Ashleigh Buhai, $46,990 69-71-73-69—282 Hye Jin Choi, $46,990 69-72-74-67—282 Nasa Hataoka, $46,990 73-71-64-74—282 Wei-Ling Hsu, $46,990 72-69-68-73—282 Charley Hull, $46,990 71-70-71-70—282 Hyo Joon Jang, $46,990 72-70-70-70—282 Aline Krauter, $46,990 71-71-69-71—282 Jennifer Kupcho, $46,990 70-69-70-73—282 Somi Lee, $46,990 73-71-70-68—282 Yan Liu, $46,990 71-73-70-68—282 Kaitlyn Papp, $46,990 72-68-72-70—282 Ally Ewing, $31,864 72-68-70-73—283 Ayaka Furue, $31,864 74-69-67-73—283 Grace Kim, $31,864 64-66-76-77—283 Pernilla Lindberg, $31,864 71-71-73-68—283 Wichanee Meechai, $31,864 72-67-75-69—283 Patty Tavatanakit, $31,864 70-74-67-72—283 Chanettee Wannasaen, $31,864 65-73-73-72—283 Isabella Fierro, $24,011 77-67-69-71—284 Kristen Gillman, $24,011 71-71-73-69—284 Sei Young Kim, $24,011 65-73-74-72—284 Yealimi Noh, $24,011 72-71-70-71—284 Paula Reto, $24,011 70-71-71-72—284 Jenny Shin, $24,011 73-68-72-71—284 Rose Zhang, $24,011 69-69-73-73—284 Cydney Clanton, $17,644 73-70-69-73—285 Allisen Corpuz, $17,644 73-70-70-72—285 Lauren Coughlin, $17,644 70-72-72-71—285 Gemma Dryburgh, $17,644 68-74-70-73—285 Sarah Kemp, $17,644 71-69-71-74—285 Alison Lee, $17,644 74-68-71-72—285 Mi Hyang Lee, $17,644 74-67-74-70—285 Jeong Eun Lee5, $17,644 69-72-75-69—285 Jennifer Chang, $12,638 71-72-74-69—286 Jiwon Jeon, $12,638 71-73-69-73—286 Megan Khang, $12,638 71-73-71-71—286 Hyo Joo Kim, $12,638 74-70-71-71—286 Auston Kim, $12,638 66-71-76-73—286 A Lim Kim, $12,638 71-72-72-71—286 Xiyu Lin, $12,638 71-72-69-74—286 Stephanie Meadow, $12,638 72-72-74-68—286 Alexa Pano, $12,638 70-74-73-69—286 Hee Young Park, $12,638 72-71-73-70—286 Carlota Ciganda, $9,909 69-75-70-73—287 Jenny Coleman, $9,909 70-73-73-71—287 Karis Davidson, $9,909 69-71-70-77—287 Caroline Masson, $9,909 69-73-73-72—287 Alexandra Forsterling, $8,787 72-71-73-72—288 Eun-Hee Ji, $8,787 75-69-70-74—288 Haeji Kang, $8,787 69-74-69-76—288 Elizabeth Szokol, $8,787 69-74-74-71—288 Amy Yang, $8,787 67-75-77-69—288 Aditi Ashok, $8,039 73-70-72-74—289 Sarah Schmelzel, $8,039 71-73-73-72—289 Yu Jin Sung, $8,039 71-71-72-75—289 Mina Harigae, $7,455 72-72-75-71—290 Polly Mack, $7,455 69-72-75-74—290 Jasmine Suwannapura, $7,455 70-74-70-76—290 Liqi Zeng, $7,455 71-71-73-75—290 Hinako Shibuno, $7,197 74-69-77-71—291 Roberta Liti, $7,061 73-70-75-74—292 Bianca Pagdanganan, $7,061 67-73-77-75—292 Lucy Li, $6,886 70-71-74-78—293 Linnea Strom, $6,886 71-72-73-77—293 Jaravee Boonchant, $6,755 71-73-77-73—294 Olivia Cowan, $6,668 72-72-76-79—299

