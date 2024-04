2024 WNBA Draft Selections

New York First Round 1. Indiana, Caitlin Clark, G, Iowa. 2. Los Angeles, Cameron Brink, F, Stanford. 3. Chicago, Kamilla…

New York First Round

1. Indiana, Caitlin Clark, G, Iowa.

2. Los Angeles, Cameron Brink, F, Stanford.

3. Chicago, Kamilla Cardoso, C, South Carolina.

4. Los Angeles, Rickea Jackson, F, Tennessee.

5. Dallas, Jacy Sheldon, G, Ohio State.

6. Washington, Aaliyah Edwards, F, UConn.

7. Chicago, Angel Reese, F, LSU.

8. Minnesota, Alissa Pili, F, Utah.

9. Dallas, Carla Leite, G, France.

10. Connecticut, Leila Lacan, G, France.

11. New York, Marquesha Davis, G, Mississippi.

12. Atlanta, Nyadiew Puoch, F/C, Australia.

