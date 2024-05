2024 NFL Draft Selections

Thursday, April 25 FIRST ROUND 1. Chicago (from Carolina), Caleb Williams, qb, Southern Cal. 2. Washington, Jayden Daniels, qb, LSU.…

Thursday, April 25 FIRST ROUND

1. Chicago (from Carolina), Caleb Williams, qb, Southern Cal.

2. Washington, Jayden Daniels, qb, LSU.

3. New England, Drake Maye, qb, North Carolina.

4. Arizona, Marvin Harrison Jr., wr, Ohio State.

5. L.A. Chargers, Joe Alt, ot, Notre Dame.

6. N.Y. Giants, Malik Nabers, wr, LSU.

7. Tennessee, J.C. Latham, ot, Alabama.

8. Atlanta, Michael Penix Jr., qb, Washington.

9. Chicago, Rome Odunze, wr, Washington.

10. Minnesota (from N.Y. Jets), J.J. McCarthy, qb, Michigan.

11. N.Y. Jets (from Minnesota), Olumuyiwa Fashanu, ot, Penn State.

12. Denver, Bo Nix, qb, Oregon.

13. Las Vegas, Brock Bowers, te, Georgia.

14. New Orleans, Taliese Fuaga, ot, Oregon State.

15. Indianapolis, Laiatu Latu, edge, UCLA.

16. Seattle, Byron Murphy II, dt, Texas.

17. Minnesota (from Jacksonville), Dallas Turner, edge, Alabama.

18. Cincinnati, Amarius Mims, ot, Georgia.

19. L.A. Rams, Jared Verse, edge, Florida State.

20. Pittsburgh, Troy Fautanu, ot, Washington.

21. Miami, Chop Robinson, edge, Penn State.

22. Philadelphia, Quinyon Mitchell, cb, Toledo.

23. Jacksonville (from CLE through HOU and MIN), Brian Thomas Jr., wr, LSU.

24. Detroit (from Dallas), Terrion Arnold, cb, Alabama.

25. Green Bay, Jordan Morgan, ot, Arizona.

26. Tampa Bay, Graham Barton, c, Duke.

27. Arizona (from Houston), Darius Robinson, de, Missouri.

28. Kansas City (from Buffalo), Xavier Worthy, wr, Texas.

29. Dallas (from Detroit), Tyler Guyton, ot, Oklahoma.

30. Baltimore, Nate Wiggins, cb, Clemson.

31. San Francisco, Ricky Pearsall, wr, Florida.

32. Carolina (from KC through BUF), Xavier Legette, wr, South Carolina.

Friday, April 26 SECOND ROUND

33. Buffalo (from Carolina), Keon Coleman, wr, Florida State.

34. L.A. Chargers (from New England), Ladd McConkey, wr, Georgia.

35. Atlanta (from Arizona), Ruke Orhorhoro, dt, Clemson.

36. Washington, Jer’Zhan Newton, dt, Illinois.

37. New England (from L.A. Chargers), Ja’Lynn Polk, wr, Washington.

38. Tennessee, T’Vondre Sweat, dt, Texas.

39. L.A. Rams (from N.Y. Giants through Carolina), Braden Fiske, dt, Florida State.

40. Philadelphia (from Chicago through Washington), Cooper DeJean, cb, Iowa.

41. New Orleans (from N.Y. Jets through Green Bay), Kool-Aid McKinstry, cb, Alabama.

42. Houston (from Minnesota), Kamari Lassiter, cb, Georgia.

43. Arizona (from Atlanta), Max Melton, cb, Rutgers.

44. Las Vegas, Jackson Powers-Johnson, c, Oregon.

45. Green Bay (from Denver through New Orleans), Edgerrin Cooper, lb, Texas A&M.

46. Carolina (from Indianapolis), Jonathon Brooks, rb, Texas.

47. N.Y. Giants (from Seattle), Tyler Nubin, s, Minnesota.

48. Jacksonville, Maason Smith, dt, LSU.

49. Cincinnati, Kris Jenkins, dt, Michigan.

50. Washington (from New Orleans through Philadelphia), Mike Sainristil, cb, Michigan.

51. Pittsburgh, Zach Frazier, c, West Virginia.

52. Indianapolis (from L.A. Rams through Carolina), Adonai Mitchell, wr, Texas.

53. Washington (from Philadelphia), Ben Sinott, te, Kansas State.

54. Cleveland, Michael Hall Jr., dt, Ohio State.

55. Miami, Patrick Paul, ot, Houston.

56. Dallas, Marshawn Kneeland, edge, Western Michigan.

57. Tampa Bay, Chris Braswell, edge, Alabama.

58. Green Bay, Javon Bullard, s, Georgia.

59. Houston, Blake Fisher, ot, Notre Dame.

60. Buffalo, Cole Bishop, s, Utah.

61. Detroit, Ennis Rakestraw Jr., cb, Missouri.

62. Baltimore, Roger Rosengarten, ot, Washington.

63. Kansas City (from San Francisco), Kingsley Suamataia, ot, BYU.

64. San Francisco (from Kansas City), Renardo Green, cb, Florida State.

