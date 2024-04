Valspar Championship Scores

Thursday At Innisbrook, A Salamander Golf and Spa Resort – Copperhead Palm Harbor, Fla. Purse: $8.4 million Yardage: 7,340; Par:…

Thursday

At Innisbrook, A Salamander Golf and Spa Resort – Copperhead

Palm Harbor, Fla.

Purse: $8.4 million

Yardage: 7,340; Par: 71

First Round

Kevin Streelman 32-32—64 Kevin Roy 33-32—65 Peter Malnati 36-30—66 Adam Svensson 32-34—66 Carl Yuan 33-33—66 Aaron Baddeley 34-33—67 Rico Hoey 32-35—67 Keith Mitchell 37-30—67 Brendon Todd 35-32—67 Chez Reavie 33-34—67 Hayden Springer 34-33—67 Ryan Palmer 34-33—67 Dylan Wu 33-35—68 Lucas Glover 33-35—68 Ryo Hisatsune 35-33—68 Chandler Phillips 35-33—68 Hayden Buckley 34-34—68 Chris Gotterup 33-35—68 Mackenzie Hughes 37-31—68 Ben Martin 37-31—68 Seamus Power 34-34—68 Justin Suh 34-34—68 Justin Thomas 33-35—68 Xander Schauffele 35-33—68 Alejandro Tosti 35-33—68 Adam Hadwin 34-34—68 Nick Taylor 33-35—68 Christiaan Bezuidenhout 36-33—69 Zac Blair 34-35—69 Stewart Cink 36-33—69 Thomas Detry 35-34—69 Kevin Dougherty 36-33—69 Max Greyserman 33-36—69 Billy Horschel 34-35—69 Sam Ryder 35-34—69 Greyson Sigg 34-35—69 Roger Sloan 35-34—69 Callum Tarren 37-32—69 Cameron Young 37-32—69 Parker Coody 35-34—69 Maverick McNealy 35-34—69 Taylor Moore 34-35—69 Matt Wallace 34-35—69 Ryan McCormick 34-35—69 Jordan Spieth 35-34—69 Sami Valimaki 34-35—69 Beau Hossler 36-33—69 Fred Biondi 35-35—70 Ryan Brehm 36-34—70 Bronson Burgoon 36-34—70 Bud Cauley 36-34—70 Michael Kim 35-35—70 Nicholas Lindheim 34-36—70 Robert Macintyre 36-34—70 Francesco Molinari 35-35—70 Thorbjorn Olesen 38-32—70 Adam Schenk 36-34—70 Matti Schmid 35-35—70 Robby Shelton 35-35—70 Ben Silverman 36-34—70 Scott Stallings 36-34—70 Jimmy Stanger 34-36—70 Sam Stevens 35-35—70 Davis Thompson 34-36—70 Vince Whaley 37-33—70 Norman Xiong 36-34—70 Brice Garnett 37-33—70 Zach Johnson 37-33—70 Chad Ramey 36-34—70 Brian Harman 36-34—70 Troy Merritt 35-35—70 Kyoung-Hoon Lee 36-35—71 Andrew Novak 36-35—71 Joseph Bramlett 38-33—71 Sam Burns 36-35—71 Jorge Campillo 38-33—71 Cameron Champ 35-36—71 Trace Crowe 36-35—71 Nicolas Echavarria 35-36—71 Doug Ghim 38-33—71 Ben Griffin 37-34—71 Chan Kim 35-36—71 Tom Whitney 37-34—71 Gary Woodland 35-36—71 Carson Young 38-33—71 Tyson Alexander 35-36—71 Taylor Pendrith 35-36—71 Austin Cook 36-35—71 Chesson Hadley 33-38—71 Josh Teater 37-34—71 Ryan Moore 36-36—72 Taylor Montgomery 37-35—72 Rafael Campos 34-38—72 Joel Dahmen 35-37—72 Tony Finau 36-36—72 Scott Gutschewski 38-34—72 Evan Harmeling 35-37—72 Lee Hodges 37-35—72 Charley Hoffman 38-34—72 Sungjae Im 35-37—72 Seonghyeon Kim 36-36—72 Matthew NeSmith 35-37—72 Raul Pereda 37-35—72 Victor Perez 36-36—72 Andrew Putnam 37-35—72 Davis Riley 33-39—72 Webb Simpson 36-36—72 Sepp Straka 39-33—72 Kevin Tway 37-35—72 Alexander Bjork 39-33—72 Keegan Bradley 37-35—72 Mac Meissner 36-37—73 Ricky Castillo 38-35—73 Eric Cole 38-35—73 Pierceson Coody 39-34—73 Luke Donald 38-35—73 Patrick Fishburn 38-35—73 Harry Hall 38-35—73 Nick Hardy 37-36—73 Patrick Rodgers 40-33—73 Jhonattan Vegas 37-36—73 Paul Barjon 38-35—73 Wilson Furr 37-36—73 Aaron Rai 36-37—73 David Lipsky 35-38—73 Richy Werenski 36-37—73 Akshay Bhatia 38-36—74 David Bradshaw 38-36—74 Adrien Dumont De Chassart 38-36—74 Tyler Duncan 40-34—74 Brandt Snedeker 35-39—74 Kevin Yu 38-36—74 Min Woo Lee 37-37—74 Kevin Aylwin 40-35—75 Jacob Bridgeman 38-37—75 Alex Smalley 36-39—75 J.J. Spaun 38-37—75 Matt Kuchar 38-37—75 David Skinns 38-37—75 Harrison Endycott 36-39—75 Joe Highsmith 42-33—75 Ryan Fox 36-40—76 Daniel Berger 39-37—76 Camilo Villegas 39-37—76 Ben Taylor 39-37—76 Greg Koch 39-38—77 Justin Lower 40-37—77 Ben Kohles 40-38—78 Blaine Hale 39-39—78 Erik Barnes 42-37—79 Nick Gabrelcik 41-39—80 Kevin Kisner 40-40—80

