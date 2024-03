Mission Foods NHRA Gatornationals

Friday Gainesville, Fla. Friday’s Qualifying Top Fuel 1. Steve Torrence, 3.690 seconds, 333.08 mph; 2. Shawn Langdon, 3.697, 332.43; 3.…

Listen now to WTOP News

Friday Gainesville, Fla. Friday’s Qualifying Top Fuel

1. Steve Torrence, 3.690 seconds, 333.08 mph; 2. Shawn Langdon, 3.697, 332.43; 3. Mike Salinas, 3.717, 321.19; 4. Doug Kalitta, 3.723, 332.10; 5. Clay Millican, 3.726, 332.67; 6. Tony Schumacher, 3.728, 328.94; 7. Tony Stewart, 3.739, 327.82; 8. Tripp Tatum, 3.761, 319.07; 9. Doug Foley, 3.764, 318.84; 10. Josh Hart, 3.776, 318.62; 11. Billy Torrence, 3.782, 330.72; 12. Brittany Force, 3.787, 327.51; 13. Shawn Reed, 3.791, 325.45; 14. Antron Brown, 3.793, 326.16; 15. Justin Ashley, 3.892, 311.56; 16. Cody Krohn, 3.951, 286.92.

Funny Car

1. Austin Prock, Chevy Camaro, 3.820, 334.65; 2. Bob Tasca III, Ford Mustang, 3.829, 337.75; 3. Ron Capps, Toyota GR Supra, 3.871, 333.00; 4. Matt Hagan, Dodge Charger, 3.883, 331.20; 5. Chad Green, Mustang, 3.887, 329.26; 6. J.R. Todd, GR Supra, 3.897, 324.90; 7. Alexis DeJoria, GR Supra, 3.900, 327.74; 8. Cruz Pedregon, Charger, 3.912, 329.58; 9. John Force, Camaro, 3.920, 324.67; 10. Blake Alexander, Mustang, 3.977, 317.94; 11. Terry Haddock, Mustang, 3.989, 315.86; 12. Daniel Wilkerson, Mustang, 4.051, no speed; 13. Jim Campbell, Chevy Monte Carlo, 4.090, 294.24; 14. Buddy Hull, Charger, 4.116, 304.87; 15. Paul Lee, Charger, 4.206, no speed; 16. John Smith, Charger, 4.312, 257.48. Not Qualified: 17. Dave Richards, 8.576, 86.66.

Pro Stock

1. Erica Enders, Chevy Camaro, 6.550, 207.88; 2. Cristian Cuadra, Ford Mustang, 6.552, 209.20; 3. Dallas Glenn, Camaro, 6.556, 208.59; 4. Greg Anderson, Camaro, 6.561, 208.65; 5. Troy Coughlin Jr., Camaro, 6.563, 209.82; 6. Matt Hartford, Camaro, 6.567, 209.92; 7. Jeg Coughlin, Camaro, 6.567, 209.39; 8. Aaron Stanfield, Camaro, 6.570, 208.88; 9. Deric Kramer, Camaro, 6.574, 208.88; 10. Fernando Cuadra Jr., Camaro, 6.574, 208.42; 11. David Cuadra, Mustang, 6.575, 209.20; 12. Brandon Foster, Camaro, 6.579, 208.14; 13. Jerry Tucker, Camaro, 6.580, 208.49; 14. Larry Morgan, Camaro, 6.592, 208.52; 15. Kelley Murphy, Camaro, 6.592, 203.25; 16. Eric Latino, Camaro, 6.601, 208.17. Not Qualified: 17. Kenny Delco, 6.609, 209.07; 18. Camrie Caruso, 6.611, 208.33; 19. Chris McGaha, 6.611, 207.75; 20. Sienna Wildgust, 6.621, 208.46; 21. Mason McGaha, 6.636, 206.80; 22. Alan Prusiensky, 7.526, 136.41.

Pro Stock Motorcycle

1. Gaige Herrera, Suzuki, 6.752, 198.64; 2. Matt Smith, Buell, 6.784, 199.55; 3. Steve Johnson, Suzuki, 6.804, 195.70; 4. LE Tonglet, Suzuki, 6.814, 198.23; 5. Richard Gadson, Suzuki, 6.817, 198.32; 6. John Hall, Beull, 6.825, 196.39; 7. Hector Arana Jr, EBR, 6.857, 197.22; 8. Chase Van Sant, Suzuki, 6.893, 194.72; 9. Ryan Oehler, EBR, 6.966, 191.95; 10. Marc Ingwersen, EBR, 6.983, 193.90; 11. Jianna Evaristo, Buell, 6.997, 192.03; 12. Chris Bostick, Suzuki, 7.043, 192.66; 13. Bud Yoder II, Buell, 7.111, 186.43; 14. Hector Arana, EBR, 7.230, 191.24; 15. Wesley Wells, Suzuki, 7.323, 184.62; 16. Kelly Clontz, Suzuki, 7.437, 186.69. Not Qualified: 17. Angie Smith, broke; 18. Joey Gladstone, broke.

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.