LIV Golf Money Leaders

Player year to date money rankings through LIV Golf Hong Kong Trn Money Joaquin Niemann 4 $9,062,500 Dustin Johnson 4 $5,086,786 Abraham Ancer 4 $4,733,500 Paul Casey 4 $3,117,500 Jon Rahm 4 $2,971,071 Talor Gooch 4 $2,880,536 Sergio Garcia 4 $2,832,143 Cameron Smith 4 $2,729,375 Louis Oosthuizen 4 $2,637,550 Bryson Dechambeau 4 $2,249,167 Peter Uihlein 4 $2,232,083 Charl Schwartzel 4 $2,189,375 Dean Burmester 4 $2,039,881 Charles Howell III 4 $1,749,821 Brooks Koepka 4 $1,570,000 Jason Kokrak 4 $1,421,875 Carlos Ortiz 4 $1,420,060 Graeme McDowell 4 $1,376,071 Adrian Meronk 4 $1,319,167 Matthew Wolff 4 $1,313,334 Kevin Na 4 $1,312,143 Tyrrell Hatton 4 $1,263,929 Richard Bland 4 $1,187,321 Sebastian Munoz 4 $1,146,453 Anirban Lahiri 4 $1,001,667 Henrik Stenson 4 $961,071 Caleb Surratt 4 $897,500 Matt Jones 4 $859,286 Sam Horsfield 4 $855,000 Ian Poulter 4 $839,571 Lucas Herbert 4 $819,875 David Puig 4 $810,893 Phil Mickelson 4 $774,583 Bubba Watson 4 $771,250 Cameron Tringale 4 $749,250 Marc Leishman 4 $695,375 Patrick Reed 4 $690,417 Euginio Chacarra 4 $684,375 Pat Perez 4 $661,333 Branden Grace 4 $657,310 Harold Varner III 4 $650,000 Brendan Steele 4 $614,250 Scott Vincent 4 $591,786 Kalle Samooja 4 $588,750 Danny Lee 4 $563,542 Jinichiro Kozuma 4 $563,125 Martin Kaymer 4 $556,786 Thomas Pieters 4 $517,500 Laurie Canter 2 $503,500 Andy Ogletree 4 $477,500 Lee Westwood 4 $468,959 Kieran Vincent 4 $461,875 Mito Pereira 4 $430,000 Hudson Swafford 4 $298,750 Anthony Kim 2 $110,000 Wade Ormsby 1 $16,667

