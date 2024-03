Blue Bay LPGA Par Scores

Thursday At Jian Lake Blue Bay Golf Club Hainan, China Purse: $2.2 million Yardage: 6,712; Par: 72 First Round Minjee…

Thursday

At Jian Lake Blue Bay Golf Club

Hainan, China

Purse: $2.2 million

Yardage: 6,712; Par: 72

First Round

Minjee Lee 33-32—65 -7 Ruixin Liu 35-31—66 -6 Sarah Schmelzel 34-32—66 -6 Miranda Wang 33-33—66 -6 Hye Jin Choi 31-36—67 -5 Caroline Inglis 37-30—67 -5 Lucy Li 33-34—67 -5 Bailey Tardy 34-34—68 -4 Lydia Ko 36-32—68 -4 Roberta Liti 35-33—68 -4 Olivia Cowan 36-32—68 -4 Hee Young Park 34-34—68 -4 Ayaka Furue 32-37—69 -3 Kristen Gillman 36-33—69 -3 Savannah Grewal 37-32—69 -3 Lauren Hartlage 33-36—69 -3 Yuli Shi 38-31—69 -3 Esther Henseleit 35-34—69 -3 Xiang Sui 36-33—69 -3 Na Rin An 35-35—70 -2 Lauren Coughlin 33-37—70 -2 Sandra Gal 37-33—70 -2 Yuai Ji 36-34—70 -2 Auston Kim 35-35—70 -2 Xiyu Lin 37-33—70 -2 Stephanie Meadow 37-33—70 -2 Mao Saigo 39-31—70 -2 Wichanee Meechai 35-35—70 -2 Albane Valenzuela 34-36—70 -2 Eun-Hee Ji 36-34—70 -2 Sei Young Kim 36-35—71 -1 Gaby Lopez 35-36—71 -1 Anna Nordqvist 38-33—71 -1 Xinyu Cao 35-36—71 -1 Emily Pedersen 36-35—71 -1 Yue Ren 36-35—71 -1 Yijia Ren 34-37—71 -1 Jennifer Song 35-36—71 -1 Xiaowen Yin 35-36—71 -1 Weiwei Zhang 35-36—71 -1 Yu Jin Sung 36-35—71 -1 Nanna Koerstz Madsen 39-32—71 -1 Yuna Nishimura 36-36—72 E Matilda Castren 35-37—72 E Karis Davidson 36-36—72 E Mone Inami 34-38—72 E Gina Kim 34-38—72 E Pavarisa Yoktuan 34-38—72 E Lindy Duncan 36-36—72 E Mi Hyang Lee 37-35—72 E Gabriela Ruffels 35-37—72 E Tong An 35-37—72 E Isi Gabsa 37-35—72 E Lilia Vu 35-37—72 E Mary Liu 35-38—73 +1 Azahara Munoz 37-36—73 +1 Celine Boutier 35-38—73 +1 Paula Creamer 37-36—73 +1 Wei-Ling Hsu 36-37—73 +1 Pernilla Lindberg 40-33—73 +1 Morgane Metraux 37-36—73 +1 Zixuan Wang 39-34—73 +1 Kaili Xiao 36-37—73 +1 Arpichaya Yubol 36-37—73 +1 Liqi Zeng 33-40—73 +1 Yu Liu 36-37—73 +1 Celine Borge 36-37—73 +1 Ruoning Yin 36-37—73 +1 Maude-Aimee Leblanc 38-35—73 +1 Frida Kinhult 34-40—74 +2 Paula Reto 38-36—74 +2 Yunxuang Zhang 37-37—74 +2 Maria Fassi 35-39—74 +2 Isabella Fierro 38-36—74 +2 Muni He 37-37—74 +2 Yan Liu 36-38—74 +2 Iris Wang 39-35—74 +2 Lei Ye 35-39—74 +2 Yanhong Pan 37-37—74 +2 Yani Tseng 38-36—74 +2 Shuying Li 35-39—74 +2 Yujie Liu 38-36—74 +2 Daniela Darquea 38-37—75 +3 Danlin Cai 37-38—75 +3 Jasmine Suwannapura 38-37—75 +3 Robyn Choi 36-39—75 +3 Moriya Jutanugarn 39-36—75 +3 Agathe Laisne 37-38—75 +3 Chanettee Wannasaen 38-37—75 +3 Zhimeng Zhao 37-38—75 +3 Peiyun Chien 36-39—75 +3 Dani Holmqvist 42-33—75 +3 In Gee Chun 39-36—75 +3 Hyo Joon Jang 38-38—76 +4 Wenbo Liu 39-37—76 +4 Linnea Strom 38-38—76 +4 Haeji Kang 39-37—76 +4 Shuangshuang Fan 35-41—76 +4 Zixin Ni 39-38—77 +5 Lingling Tan 41-36—77 +5 Gurleen Kaur 37-40—77 +5 Jiaze Sun 34-43—77 +5 Hinako Shibuno 40-37—77 +5 Li Lu 39-39—78 +6 Polly Mack 40-38—78 +6 Manlixiang Yang 39-40—79 +7 Laetitia Beck 35-46—81 +9 Jenny Shin WD

