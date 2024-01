Tuesday’s Scores

BOYS PREP BASKETBALL= Akr. Garfield 67, Liberty Center 61 Archbold 53, Stryker 43 Ashland 50, Wooster 46 Atwater Waterloo 62,…

BOYS PREP BASKETBALL=

Akr. Garfield 67, Liberty Center 61

Archbold 53, Stryker 43

Ashland 50, Wooster 46

Atwater Waterloo 62, N. Jackson Jackson-Milton 41

Beachwood 58, Andrews Osborne Academy 52

Beallsville 54, Hundred, W.Va. 52

Beaver Eastern 48, Waverly 39

Beavercreek 56, Cin. St. Xavier 52

Berlin Hiland 63, Magnolia Sandy Valley 57, OT

Birmingham Brother Rice, Mich. 66, Tol. St. Francis 47

Blanchester 56, Batavia Clermont NE 53

Bloom-Carroll 58, Baltimore Liberty Union 48

Brecksville-Broadview Hts. 56, Akr. Buchtel 48

Bristol 75, Warren Lordstown 34

Brookville 82, Franklin 58

Brunswick 75, Macedonia Nordonia 47

Campbell Memorial 82, Warren Champion 50

Canfield 65, Warren JFK 53

Canfield S. Range 41, Poland Seminary 35

Carlisle 63, Day. Christian 60

Chillicothe Unioto 65, Greenfield McClain 35

Cin. Gamble Montessori 62, Cin. Riverview East 40

Cin. La Salle 51, Hamilton Badin 42

Cle. E. Tech 86, Bard Cleveland 30

Cols. Beechcroft 92, Columbus International 53

Cols. Walnut Ridge 87, Cols. Marion-Franklin 65

Columbiana Crestview 54, Newton Falls 53

Copley 62, Peninsula Woodridge 54

Cortland Lakeview 73, Girard 59

Creston Norwayne 55, Medina 52

Delaware Christian 56, Groveport Madison Christian 37

Delaware Olentangy Berlin 74, Mt. Vernon 48

Delta 49, Pioneer N. Central 36

Dresden Tri-Valley 44, New Concord John Glenn 33

E. Can. 65, Lore City Buckeye Trail 57

E. Central, Ind. 51, Hamilton Ross 38

E. Liverpool 58, Wintersville Indian Creek 46

Elida 61, Bryan 42

Fairfield 53, Hillsboro 40

Findlay 63, Whitehouse Anthony Wayne 36

Grand River Academy 66, Cle. St. Martin De Porres 50

Hamler Patrick Henry 75, Tol. Woodward 45

Independence 71, Wickliffe 27

Jefferson Area 56, Madison 36

Kinsman Badger 86, Vienna Mathews 57

Leavittsburg LaBrae 66, Brookfield 59

Leipsic 54, McComb 53

Lima Bath 55, Lima Perry 43

Lima Cent. Cath. 50, Wapakoneta 38

Lima Sr. 79, Mansfield 65

Lisbon David Anderson 78, Salineville Southern 24

Lorain Clearview 62, Vermilion 54

Louisville 83, Alliance Marlington 39

Lowellville 56, Mineral Ridge 38

Mantua Crestwood 58, Ravenna SE 47

Marion Harding 60, Youngs. Boardman 50

McArthur Vinton County 68, Albany Alexander 45

Medina Christian Academy 72, Lawrence School 43

Millbury Lake 49, Pemberville Eastwood 47

Minerva 82, Beaver 54

Minford 52, Washington C.H. Miami Trace 47

Minster 45, Maria Stein Marion Local 39

Morral Ridgedale 56, Crestline 32

Muncie Burris, Ind. 62, Union City Mississinawa Valley 43

N. Royalton 71, Tallmadge 45

New Albany 68, Groveport-Madison 50

New Lexington 53, McConnelsville Morgan 42

New Middletown Spring. 75, Sebring McKinley 28

New Riegel 74, Mt. Blanchard Riverdale 44

Norwalk 51, Oberlin Firelands 43

Oak Harbor 54, Tontogany Otsego 46

Pataskala Watkins Memorial 67, Hebron Lakewood 42

Portsmouth W. 51, Piketon 37

Proctorville Fairland 63, Ironton 56

Rittman 57, New London 32

Salem 55, Hubbard 40

Sarahsville Shenandoah 60, Caldwell 58

Seaman N. Adams 52, RULH 32

Shadyside 75, Bellaire 73, OT

Sidney 55, Piqua 41

Solon 58, Berea-Midpark 49

Spencer 67, Cin. Oyler 61

Spring. Shawnee 43, Bellefontaine Benjamin Logan 26

St Clairsville 82, Steubenville 75, OT

Steubenville Cath. Cent. 60, Richmond Edison 46

Struthers 60, Niles McKinley 51

Tol. Maumee Valley 71, W. Unity Hilltop 37

Tol. Ottawa Hills 67, Bloomdale Elmwood 50

Trotwood-Madison 55, Springfield 53

Troy Christian 56, Casstown Miami E. 41

Vincent Warren 73, Beverly Ft. Frye 35

W. Chester Lakota W. 50, Cin. Oak Hills 47

Walton-Verona, Ky. 86, Cin. Aiken 81

Warren Howland 49, Austintown-Fitch 40

Wellsville 52, E. Palestine 50

Willow Wood Symmes Valley 43, Ironton St. Joseph 41

Woodsfield Monroe Cent. 74, Rayland Buckeye 35

Youngs. Mooney 56, Youngs. East 53

Youngs. Ursuline 82, Youngs. Chaney High School 62

Youngs. Valley Christian 59, Leetonia 26

Zanesville Rosecrans 77, Corning Miller 69

