College Football National Signings

Virginia KeShawn Adams, s, 6-0, 190, Avon Old Farms, Avon, Conn. Myles Brown, lb, 6-3, 195, Ridge View, Columbia, S.C.…

Virginia

KeShawn Adams, s, 6-0, 190, Avon Old Farms, Avon, Conn.

Myles Brown, lb, 6-3, 195, Ridge View, Columbia, S.C.

Kameron Courtney, ath, 6-0, 190, Freedom, Woodbridge, Va.

KingJoseph Edwards, edge, 6-4, 230, Mill Creek, Hoschton, Ga.

Grant Ellinger, ol, 6-4.5, 270, Naperville Central, Naperville, Ill.

Kevon Gray, cb, 5-11.5, 165, Creekside, Fairburn, Ga.

Jewett Hayes, edge, 6-4, 210, Archbishop Moeller, Cincinnati, Ohio

Ethan Minter, ath, 6-1, 190, Thomas Dale, Chester, Va.

Chase Morrison, edge, 6-4.5, 240, Roswell, Roswell, Ga.

John Rogers, te, 6-4, 210, Episcopal, Alexandria, Va.

Tyler Simmons, dl, 6-4, 260, Windermere Prep, Windermere, Fla.

Triston Ward, wr, 6-1, 190, Deerfield Academy, Deerfield, Mass.

Dane Wleklinski, ol, 6-6, 280, Dublin Jerome, Dublin, Ohio

Benjamin York, ol, 6-5, 286, Lake Braddock, Burke, Va.

Virginia Tech

Keylen Adams, wr, 6-1, 175, Green Run, Virginia Beach, Va.

Davi Belfort, qb, 5-10, 185, Western, Fort Lauderdale, Fla.

Joshua Clarke, ath, 6-1, 170, Flint Hill School, Alexandria, Va.

Kemari Copeland, dl, 6-2, 285, Floyd Kellam-Iowa Western, Virginia Beach, Va.

Web Davidson, ol, 6-6, 291, Tattnall Square Academy, Macon, Ga.

Andrew Hanchuk, dl, 6-5, 285, Midpark, Cleveland, Ohio

Noah Jenkins, ath, 6-2, 200, Highland Springs, Highland Springs, Va.

Gerard Johnson, edge, 6-4, 235, Frank W. Cox, Virginia Beach, Va.

Emmett Laws, dl, 6-0, 260, DeMatha Catholic, Hyattsville, Md.

Aidan Lynch, ol, 6-7, 275, Mount Olive, Flanders, N.J.

Tyler Mason, rb,B, 6-0, 195, Mount Airy, Mount Airy, N.C.

Quentin Reddish, s, 6-3, 185, Independence, Charlotte, N.C.

Tommy Ricard, ol, 6-4, 265, Hudson, Hudson, Ohio

Chanz Wiggins, wr, 6-3, 185, King George, King George, Va.

Gabriel Williams, lb, 6-4, 195, St. Vincent Pallotti, Laurel, Md.

Wake Forest

Tayshaun Burney, cb, 5-9, 155, Carrollwood Day, Tampa, Fla.

Devin Cook, cb, 5-10, 155, Western Branch, Chesapeake, Va.

Jacob Cosby-Mosley, s, 6-0, 185, The Benjamin School, North Palm Beach, Fla.

Dominic DeLuca, te, 6-6, 250, Hun School, Greenwich, Conn.

Ameir Glenn, dl, 6-2, 315, Langston Hughes, Fairburn, Ga.

Ben Grice, wr, 6-0, 180, Woodward Academy, Atlanta, Ga.

Camden Hardy, edge, 6-3, 220, Atlantic Coast, Jacksonville, Fla.

Josh Harrison, edge, 6-3, 215, Christ School, Arden, N.C.

Jeremy Hecklinski, qb, 6-0, 175, Walton, Marietta, Ga.

Andrew Hines III, lb, 6-0.5, 214, Woodward Academy, Atlanta, Ga.

Jack Hines, ol,, 6-7, 280, Old Avon Farms Prep, Avon, Conn.

Kendal Howard, dl, 6-3, 255, Lord Botetourt, Daleville, Va.

Darius Jones, lb, 6-1, 205, St. Frances Academy, Baltimore, Md.

Jeremiah Melvin, wr, 6-5, 185, Cape Fear, Fayetteville, N.C.

Samuel Neely, cb, 6-0, 180, Weddington, Matthews, N.C.

Luca Puccinelli, te, 6-7, 225, Benedictine, Richmond, Va.

Clinton Richard, ol, 6-3.5, 280, Hiram, Hiram, Ga.

Myles Turpin, s, 5-11, 175, Stone Bridge, Ashburn, Va.

Whittman Whaley, lb, 6-2, 205, Gatlinburg Pittman, Gatlinburg, Tenn.

Washington

Davit Boyajyan, ol, 6-6, 305, Clovis North, Clovis, Calif.

Ratumana Bulabalavu, dl, 6-4, 260, Army And Navy Academy, Carlsbad, Calif.

Noah Carter, edge, 6-3, 225, Centennial, Peoria, Ariz.

Dermaricus Davis, qb, 6-4.5, 190, Etiwanda, Rancho Cucamonga, Calif.

Decker DeGraaf, te, 6-4, 230, Glendora, Glendora, Calif.

Paki Finau, ol, 6-4, 265, Oak Hills, Hesperia, Calif.

Khmori House, lb,B, 6-1, 205, St. John Bosco, Bellflower, Calif.

Elias Johnson, cb, 6-3, 160, Jesuit, Portland, Ore.

Omar Khan, dl, 6-2.5, 270, Bridgeland, Cypress, Texas

Joshua Lair, s, 6-1, 185, Fort Bend Marshall, Missouri City, Texas

Paul Mencke Jr., s, 6-2, 180, Samuel Clemens, Schertz, Texas

Jason Robinson, wr, 5-10.5, 160, San Juan Hills, San Juan Capistrano, Calif.

Peyton Waters, s, 6-2, 170, Birmingham, Van Nuys, Calif.

Keona Wilhite, dl, 6-5, 240, Salpointe Catholic, Tucson, Ariz.

Justice Williams, wr, 6-4, 195, Oaks Christian, Westlake Village, Calif.

Washington St.

Bryson Banks, lb, 5-9, 220, Buford, Buford, Ga.

Evans Chuba, qb, 6-4, 205, Clearwater Academy International, Clearwater, Fla.

Isaiah Cobbs, wr, 5-9, 158, Munford, Munford, Tenn.

Jackson Cowgill, dl, 6-5, 270, Erie, Erie, Colo.

Frank Cusano, lb, 6-3, 220, Granite Bay, Granite Bay, Calif.

Camden DeGraw, edge, 6-6, 235, Coeur d’Alene, Coeur D Alene, Idaho

Dajon Doss, s, 6-1, 190, St. Bonaventure, Lancaster, Calif.

Dycurian Douglas, wr, 6-0, 170, Paris, Paris, Texas

Jaylon Edmond, ath, 5-10, 150, Western, Fort Lauderdale, Fla.

Anthony Freeman, wr, 5-9, 165, De Anza Senior-College of San Mateo, El Sorbante, Calif.

Hunter Haines, db, 6-1, 185, West Linn, West Linn, Ore.

AJ Hasson, ath, 6-5, 280, Davis Senior, Davis, Calif.

Kamani Jackson, cb, 6-0, 183, El Cerrito, El Cerrito, Calif.

Chris Lino, ol, 6-7, 325, Seattle Prep School, Seattle, Wash.

Hyrum-Benjamin Moors, dl, 6-1, 270, Kahuku, Kahuku, Hawaii

Carson Osmus, ol, 6-6, 285, Camas, Camas, Wash.

Wayshawn Parker, ath, 6-0, 185, Grant Union, Sacramento, Calif.

Xavier Thorpe, ol, 6-5, 270, Livermore, Livermore, Calif.

Tyson Weaver, cb, 6-1, 185, Eastside Catholic, Sammamish, Wash.

Kenny Worthy, ath, 6-0, 178, Centennial, Peoria, Ariz.

Malachi Wrice, edge, 6-5, 220, McAlester, McAlester, Okla.

Landon Wright, ath, 6-1, 185, Clovis West, Fresno, Calif.

West Virginia

Kyle Altuner, ol, 6-2, 290, Good Counsel, Olney, Md.

Lucas Austin, ol, 6-7, 265, Sterling, Sterling, Ill.

Israel Boyce, db, 5-11, 180, Douglas County, Douglasville, Ga.

Makai Byerson, edge, 6-4, 235, Manchester, Midlothian, Va.

Dom Collins, wr, 5-10, 160, Princeton Senior, Princeton, W.Va.

Jason Cross, s, 6-2, 165, Bishop Canevin, Pittsburgh, Pa.

Traevon Dunbar, rb, 5-10, 200, Midland Valley, Graniteville, S.C.

Ric’Darious Farmer, wr, 5-11, 160, Melbourne Central Catholic, Melbourne, Fla.

Nate Gabriel, dl, 6-3, 285, Auburndale, Auburndale, Fla.

Chris Henry, s, 6-0, 185, Dunnellon, Dunnellon, Fla.

Diore Hubbard, rb, 5-10, 185, Gahanna Lincoln, Columbus, Ohio

Zae Jennings, ath, 6-2, 187, Winton Woods, Cincinnati, Ohio

Curtis Jones, lb, 6-1, 205, Cabell Midland, Ona, W.Va.

Elijah Kinsler, dl, 6-3, 260, Bergen Catholic, Oradell, N.J.

Obinna Onwuka, edge, 6-3, 236, Charles Herbert Flowers, Upper Marlboro, Md.

Brandon Rehmann, wr, 6-1, 180, St. Joseph’s Prep School, Philadelphia, Pa.

Keyshawn Robinson, wr, 5-11, 175, Jefferson, Shenandoah Junction, W.Va.

Jack Sammarco, te, 6-6, 235, Anderson, Cincinnati, Ohio

Justin Terry, ol, 6-6, 305, Pickerington Central, Pickerington, Ohio

Keyon Washington, cb, 6-1, 175, St. Charles, Waldorf, Md.

Khalil Wilkins, qb, 6-3, 190, Dr. Henry Wise, Upper Marlboro, Md.

Ricky Williams, lb, 6-2, 230, Archbishop Hoban, Akron, Ohio.

Wisconsin

Omillio Agard, cb, 5-10, 165, St. Joseph’s Prep School, Philadelphia, Pa.

Kyan Berry-Johnson, wr, 5-10, 162, Bolingbrook, Bolingbrook, Ill.

Ryan Corey, ol, 6-4, 290, Pine-Richland, Gibsonia, Pa.

Colin Cubberly, ol, 6-6, 310, Arlington, Lagrangeville, N.Y.

Raphael Dunn, s, 6-4, 200, The Lawrenceville School, Lawrenceville, N.J.

Darrion Dupree, rb, 5-10, 190, Mount Carmel, Chicago, Ill.

Landon Gauthier, lb, 6-3, 220, Bay Port, Green Bay, Wis.

Jay Harper, cb, 6-0, 165, Valley HS, Valley, Ala.

Thomas Heiberger, lb, 6-4, 210, Jefferson, Sioux Falls, S.D.

Kevin Heywood, ol, 6-7, 290, Pope John Paul II, Royersford, Pa.

Gideon Ituka, rb, 5-10, 230, Gaithersburg, Gaithersburg, Md.

Derek Jensen, ol, 6-6, 315, Arrowhead, Hartland, Wis.

Dillan Johnson, dl, 6-2, 287, Joliet Catholic Academy, Joliet, Ill.

Dilin Jones, rb, 5-11, 180, Our Lady Good Counsel HS, Olney, Md.

Anelu Lafaele, edge, 6-3, 222, Farrington, Honolulu, Hawaii

Xavier Lucas, s, 6-0.5, 185, American Heritage, Fort Lauderdale, Fla.

Emerson Mandell, ol, 6-5, 295, Irondale, Saint Paul, Minn.

Mabrey Mettauer, qb, 6-5, 215, The Woodlands, The Woodlands, Texas

Grant Stec, te, 6-6, 220, Harry D Jacobs, Algonquin, Ill.

Hank Weber, dl, 6-4, 265, Brentwood Academy, Brentwood, Tenn.

Ernest Willor, de, 6-4, 250, Concordia Prep, Towson, Md.

END

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.