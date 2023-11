Estrella Damm N.A. Andalucía Masters Par Scores

Saturday At Real Club de Golf Sotogrande Sotogrande, Spain Purse: $3.3 million Yardage: 7,099; Par: 72 Third Round Matti Schmid,…

Saturday

At Real Club de Golf Sotogrande

Sotogrande, Spain

Purse: $3.3 million

Yardage: 7,099; Par: 72

Third Round

Matti Schmid, Germany 70-67-65—202 -14 Jeff Winther, Denmark 68-69-65—202 -14 Adrian Otaegui, Spain 66-69-69—204 -12 Jeong-Weon Ko, France 67-68-70—205 -11 Nick Bachem, Germany 65-72-69—206 -10 Richard Mansell, England 70-68-68—206 -10 Adrian Meronk, Poland 72-68-66—206 -10 Adri Arnaus, Spain 69-73-65—207 -9 Louis De Jager, South Africa 68-67-72—207 -9 Wil Besseling, Netherlands 67-71-70—208 -8 Dan Bradbury, England 71-70-67—208 -8 Thorbjorn Olesen, Denmark 73-69-66—208 -8 Victor Perez, France 69-70-69—208 -8 Tapio Pulkkanen, Finland 69-71-68—208 -8 Jorge Campillo, Spain 71-71-67—209 -7 Chase Hanna, United States 73-67-69—209 -7 Marcus Helligkilde, Denmark 71-67-71—209 -7 Robert Macintyre, Scotland 72-70-67—209 -7 Matthieu Pavon, France 74-67-68—209 -7 Jason Scrivener, Australia 69-68-72—209 -7 Marcel Siem, Germany 70-70-69—209 -7 Clement Sordet, France 68-73-68—209 -7 Connor Syme, Scotland 72-67-70—209 -7 Ewen Ferguson, Scotland 73-67-70—210 -6 Jeremy Freiburghaus, Switzerland 68-69-73—210 -6 Gavin Green, Malaysia 72-69-69—210 -6 Rasmus Hojgaard, Denmark 72-67-71—210 -6 Mike Lorenzo-Vera, France 72-65-73—210 -6 Robin Sciot-Siegrist, France 70-71-69—210 -6 Marcus Armitage, England 71-70-70—211 -5 Jens Dantorp, Sweden 71-70-70—211 -5 Ross Fisher, England 70-71-70—211 -5 Alex Fitzpatrick, England 69-72-70—211 -5 Daniel Hillier, New Zealand 70-66-75—211 -5 Matthew Jordan, England 73-69-69—211 -5 James Morrison, England 64-76-71—211 -5 Eddie Pepperell, England 70-73-68—211 -5 Jordan L. Smith, England 74-69-68—211 -5 Sebastian Soderberg, Sweden 70-69-72—211 -5 Marc Warren, Scotland 70-71-70—211 -5 Matthew Baldwin, England 71-70-71—212 -4 Rafa Cabrera Bello, Spain 71-70-71—212 -4 John Catlin, United States 72-71-69—212 -4 Sean Crocker, United States 71-71-70—212 -4 Nacho Elvira, Spain 72-68-72—212 -4 Daan Huizing, Netherlands 72-69-71—212 -4 Thriston Lawrence, South Africa 71-69-72—212 -4 Zander Lombard, South Africa 68-74-70—212 -4 Thomas Bjorn, Denmark 76-67-70—213 -3 Daniel Brown, England 72-71-70—213 -3 Wyndham Clark, United States 70-72-71—213 -3 Ryan Fox, New Zealand 71-71-71—213 -3 Kazuki Higa, Japan 69-72-72—213 -3 Rikuya Hoshino, Japan 71-69-73—213 -3 Matt Kuchar, United States 71-72-70—213 -3 Tom McKibbin, Northern Ireland 70-69-74—213 -3 Richie Ramsay, Scotland 71-71-71—213 -3 Callum Shinkwin, England 71-69-73—213 -3 Martin Simonsen, Denmark 76-67-71—214 -2 Matthew Southgate, England 71-71-72—214 -2 Mikael Lindberg, Sweden 72-71-72—215 -1 Alfredo Garcia-Heredia, Spain 72-71-73—216 E Daniel Gavins, England 67-73-76—216 E Alexander Knappe, Germany 72-71-74—217 +1 David Law, Scotland 72-70-75—217 +1 Francesco Molinari, Italy 75-68-74—217 +1 Deon Germishuys, South Africa 70-72-79—221 +5

