KitchenAid Senior PGA Championship Tour Scores

Sunday At Fields Ranch East at TPC Frisco Frisco, Texas Purse: $3.5 million Yardage: 7,154; Par: 72 Final Round (x-won…

Sunday

At Fields Ranch East at TPC Frisco

Frisco, Texas

Purse: $3.5 million

Yardage: 7,154; Par: 72

Final Round

(x-won on first playoff hole)

x-Steve Stricker, $630,000 70-67-64-69—270 Padraig Harrington, $380,000 64-68-68-70—270 Stewart Cink, $237,500 68-68-67-69—272 Y.E. Yang, $166,000 69-69-69-70—277 Steven Alker, $115,933 70-69-69-71—279 Darren Clarke, $115,933 69-69-69-72—279 Miguel Angel Jimenez, $115,933 68-71-70-70—279 Marco Dawson, $92,500 70-69-72-69—280 Vijay Singh, $92,500 71-71-69-69—280 Steve Flesch, $82,500 72-70-68-71—281 Katsumasa Miyamoto, $82,500 66-69-74-72—281 Alex Cejka, $70,000 68-70-72-72—282 Robert Karlsson, $70,000 68-73-66-75—282 Scott McCarron, $70,000 70-72-70-70—282 Stephen Ames, $55,625 70-70-70-73—283 Thomas Bjorn, $55,625 68-74-71-70—283 Colin Montgomerie, $55,625 73-68-69-73—283 David Toms, $55,625 71-69-70-73—283 Justin Leonard, $46,250 71-72-70-71—284 David Branshaw, $38,000 70-71-71-73—285 Adilson Da Silva, $38,000 67-71-71-76—285 Thongchai Jaidee, $38,000 75-71-68-71—285 Bernhard Langer, $38,000 71-72-73-69—285 Kevin Sutherland, $38,000 73-72-68-72—285 Ken Tanigawa, $38,000 73-71-70-71—285 K.J. Choi, $30,250 70-73-69-74—286 Paul Stankowski, $30,250 76-66-75-69—286 Dicky Pride, $28,000 71-74-71-71—287 Michael Jonzon, $25,750 73-73-70-72—288 Charlie Wi, $25,750 68-75-72-73—288 Chris DiMarco, $20,583 69-72-73-75—289 Retief Goosen, $20,583 72-68-76-73—289 Mark Hensby, $20,583 72-73-73-71—289 Lee Janzen, $20,583 71-71-74-73—289 Shaun Micheel, $20,583 74-68-71-76—289 Timothy O’Neal, $20,583 73-71-72-73—289 Scott Dunlap, $13,512 70-76-66-78—290 Ernie Els, $13,512 71-75-72-72—290 Hiroyuki Fujita, $13,512 70-73-76-71—290 Jim Furyk, $13,512 74-73-69-74—290 Richard Green, $13,512 68-75-78-69—290 David McKenzie, $13,512 72-75-69-74—290 Phillip Price, $13,512 67-78-73-72—290 Mike Weir, $13,512 75-70-73-72—290 Bob Estes, $8,600 72-72-76-71—291 Keiichiro Fukabori, $8,600 73-72-76-70—291 Corey Pavin, $8,600 71-74-75-71—291 Kenny Perry, $8,600 69-78-70-74—291 Arjun Atwal, $7,267 73-72-72-75—292 Harrison Frazar, $7,267 72-73-73-74—292 Rod Pampling, $7,267 75-70-75-72—292 Paul Broadhurst, $6,800 74-70-74-75—293 Emanuele Canonica, $6,800 74-72-75-72—293 Glen Day, $6,800 70-73-75-75—293 Mark Brown, $6,450 76-71-71-76—294 Ken Duke, $6,450 74-72-69-79—294 Ricardo Gonzalez, $6,450 70-75-73-76—294 Tim Weinhart, $6,450 73-73-74-74—294 Billy Andrade, $6,050 73-74-73-75—295 Clark Dennis, $6,050 75-70-74-76—295 Jerry Kelly, $6,050 69-74-76-76—295 Davis Love III, $6,050 73-73-76-73—295 Simon Brown, $5,630 76-70-76-74—296 David McNabb, $5,630 78-67-75-76—296 Rocco Mediate, $5,630 69-73-79-75—296 Jeff Schmid, $5,630 73-74-74-75—296 Willie Wood, $5,630 76-70-77-73—296 Jeff Brehaut, $5,425 73-74-74-76—297 Cameron Doan, $5,425 72-73-72-80—297 Michael Allen, $5,250 76-71-75-76—298 Cameron Beckman, $5,250 75-71-81-71—298 Tom Gillis, $5,250 72-73-78-75—298 James Kingston, $5,250 72-73-78-75—298 Bob Sowards, $5,250 71-75-79-73—298 Tim Fleming, $5,100 75-72-79-73—299 Jeff Maggert, $5,050 76-71-77-76—300 Chad Proehl, $5,000 74-73-77-77—301 Wes Short, $4,925 75-72-80-76—303 Gary Wolstenholme, $4,925 70-75-82-76—303 Mike Genovese, $4,850 74-72-78-80—304 Tracy Phillips, $4,800 70-76-83-76—305

