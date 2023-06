KitchenAid Senior PGA Championship Par Scores

Friday At Fields Ranch East at TPC Frisco Frisco, Texas Purse: $3.5 million Yardage: 7,154; Par: 72 Second Round Padraig…

Friday

At Fields Ranch East at TPC Frisco

Frisco, Texas

Purse: $3.5 million

Yardage: 7,154; Par: 72

Second Round

Padraig Harrington 64-68—132 -12 Katsumasa Miyamoto 66-69—135 -9 Stewart Cink 68-68—136 -8 Steve Stricker 70-67—137 -7 Alex Cejka 68-70—138 -6 Darren Clarke 69-69—138 -6 Adilson Da Silva 67-71—138 -6 Y.E. Yang 69-69—138 -6 Steven Alker 70-69—139 -5 Marco Dawson 70-69—139 -5 Miguel Angel Jimenez 68-71—139 -5 Stephen Ames 70-70—140 -4 Retief Goosen 72-68—140 -4 David Toms 71-69—140 -4 David Branshaw 70-71—141 -3 Chris DiMarco 69-72—141 -3 Robert Karlsson 68-73—141 -3 Colin Montgomerie 73-68—141 -3 Thomas Bjorn 68-74—142 -2 Steve Flesch 72-70—142 -2 Lee Janzen 71-71—142 -2 Scott McCarron 70-72—142 -2 Rocco Mediate 69-73—142 -2 Shaun Micheel 74-68—142 -2 Vijay Singh 71-71—142 -2 Paul Stankowski 76-66—142 -2 K.J. Choi 70-73—143 -1 Glen Day 70-73—143 -1 Hiroyuki Fujita 70-73—143 -1 Richard Green 68-75—143 -1 Jerry Kelly 69-74—143 -1 Bernhard Langer 71-72—143 -1 Justin Leonard 71-72—143 -1 Charlie Wi 68-75—143 -1 Paul Broadhurst 74-70—144 E Bob Estes 72-72—144 E Timothy O’Neal 73-71—144 E Ken Tanigawa 73-71—144 E Arjun Atwal 73-72—145 +1 Clark Dennis 75-70—145 +1 Cameron Doan 72-73—145 +1 Harrison Frazar 72-73—145 +1 Keiichiro Fukabori 73-72—145 +1 Tom Gillis 72-73—145 +1 Ricardo Gonzalez 70-75—145 +1 Mark Hensby 72-73—145 +1 James Kingston 72-73—145 +1 David McNabb 78-67—145 +1 Rod Pampling 75-70—145 +1 Corey Pavin 71-74—145 +1 Phillip Price 67-78—145 +1 Dicky Pride 71-74—145 +1 Kevin Sutherland 73-72—145 +1 Mike Weir 75-70—145 +1 Gary Wolstenholme 70-75—145 +1 Cameron Beckman 75-71—146 +2 Simon Brown 76-70—146 +2 Emanuele Canonica 74-72—146 +2 Ken Duke 74-72—146 +2 Scott Dunlap 70-76—146 +2 Ernie Els 71-75—146 +2 Mike Genovese 74-72—146 +2 Thongchai Jaidee 75-71—146 +2 Michael Jonzon 73-73—146 +2 Davis Love III 73-73—146 +2 Tracy Phillips 70-76—146 +2 Bob Sowards 71-75—146 +2 Tim Weinhart 73-73—146 +2 Willie Wood 76-70—146 +2 Michael Allen 76-71—147 +3 Billy Andrade 73-74—147 +3 Jeff Brehaut 73-74—147 +3 Mark Brown 76-71—147 +3 Tim Fleming 75-72—147 +3 Jim Furyk 74-73—147 +3 Jeff Maggert 76-71—147 +3 David McKenzie 72-75—147 +3 Kenny Perry 69-78—147 +3 Chad Proehl 74-73—147 +3 Jeff Schmid 73-74—147 +3 Wes Short 75-72—147 +3 Duffy Waldorf 74-WD John Daly WD-WD

Missed Cut

Woody Austin 74-74—148 +4 Shane Bertsch 74-74—148 +4 Kris Blanks 75-73—148 +4 Joakim Haeggman 75-73—148 +4 Todd Hamilton 72-76—148 +4 Steve Jones 75-73—148 +4 Tom Lehman 74-74—148 +4 Prayad Marksaeng 73-75—148 +4 Billy Mayfair 74-74—148 +4 Tim Petrovic 73-75—148 +4 Jeev M. Singh 76-72—148 +4 Brian Smock 73-75—148 +4 Derek Stendahl 76-72—148 +4 Todd Bailey 76-73—149 +5 Roy Biancalana 74-75—149 +5 Jason Bohn 80-69—149 +5 Markus Brier 72-77—149 +5 Joe Durant 72-77—149 +5 Kent Jones 73-76—149 +5 Rob Labritz 73-76—149 +5 Euan Mcintosh 73-76—149 +5 Andrew Raitt 76-73—149 +5 Steen Tinning 73-76—149 +5 Peter Baker 74-76—150 +6 Craig Bowden 74-76—150 +6 Jeff Gove 78-72—150 +6 Paul Goydos 71-79—150 +6 Takashi Kanemoto 73-77—150 +6 Simon Khan 77-73—150 +6 Michael Long 76-74—150 +6 Paul McGinley 73-77—150 +6 Alan Morin 72-78—150 +6 Scott Parel 75-75—150 +6 Brett Quigley 75-75—150 +6 Steve Schneiter 76-74—150 +6 Andre Stolz 75-75—150 +6 Scott Verplank 77-73—150 +6 Stuart Appleby 76-75—151 +7 Stephen Dodd 78-73—151 +7 Paul Eales 75-76—151 +7 Brian Gay 77-74—151 +7 Tim Herron 73-78—151 +7 Mark Mielke 74-77—151 +7 Tom Pernice 77-74—151 +7 Matt Schalk 77-74—151 +7 Mario Tiziani 74-77—151 +7 Kirk Triplett 75-76—151 +7 Michael Campbell 77-75—152 +8 Paul Claxton 73-79—152 +8 Steve Pate 78-74—152 +8 Doug Rohrbaugh 77-75—152 +8 Jeff Roth 78-74—152 +8 Esteban Toledo 77-75—152 +8 Christian Cevaer 77-76—153 +9 John Huston 76-77—153 +9 Roger Chapman 77-77—154 +10 Brian Cooper 76-78—154 +10 Jason Schmuhl 75-79—154 +10 Micah Rudosky 75-80—155 +11 Todd Sapere 75-80—155 +11 Alan Sorensen 75-80—155 +11 Phillip Archer 76-80—156 +12 Brad Lardon 80-76—156 +12 Brian Gaffney 77-80—157 +13 Mauricio Molina 76-81—157 +13 David Hronek 80-78—158 +14 Rich Steinmetz 79-79—158 +14 Ken Green 79-80—159 +15 Neil Thompson 77-82—159 +15 Eric Bogar 80-80—160 +16 David Arbuckle 80-81—161 +17 Kelly Mitchum 79-85—164 +20 Craig Thomas 79-85—164 +20

