Valspar Championship Par Scores

Saturday

At Innisbrook, A Salamander Golf and Spa Resort – Copperhead

Palm Harbor, Fla.

Purse: $8.1 million

Yardage: 7,340; Par: 71

Third Round

Adam Schenk 66-69-70—205 -8 Tommy Fleetwood 68-69-69—206 -7 Jordan Spieth 67-70-69—206 -7 Cody Gribble 72-65-70—207 -6 Taylor Moore 71-67-69—207 -6 Webb Simpson 71-68-68—207 -6 Wyndham Clark 72-66-70—208 -5 Patton Kizzire 68-73-67—208 -5 Matt Wallace 71-67-70—208 -5 Zac Blair 71-70-68—209 -4 David Lingmerth 72-68-69—209 -4 J.T. Poston 70-68-71—209 -4 Chad Ramey 70-71-68—209 -4 Davis Riley 69-68-72—209 -4 Michael Thompson 74-66-69—209 -4 Stephan Jaeger 66-72-72—210 -3 Adam Long 71-68-71—210 -3 Alex Smalley 68-71-71—210 -3 Dylan Wu 71-69-70—210 -3 Sean O’Hair 71-72-68—211 -2 Doc Redman 74-69-68—211 -2 Kevin Streelman 73-70-68—211 -2 Nick Taylor 72-70-69—211 -2 Justin Thomas 69-70-72—211 -2 Byeong Hun An 68-71-73—212 -1 Sam Burns 69-73-70—212 -1 Zecheng Dou 71-69-72—212 -1 Lucas Glover 67-72-73—212 -1 Garrick Higgo 71-72-69—212 -1 Michael Kim 72-69-71—212 -1 David Lipsky 72-70-70—212 -1 Cameron Percy 72-71-69—212 -1 Sam Ryder 72-71-69—212 -1 Rory Sabbatini 74-65-73—212 -1 Doug Ghim 69-70-74—213 E Ben Griffin 69-72-72—213 E Kramer Hickok 68-68-77—213 E Ben Martin 69-71-73—213 E Denny McCarthy 72-69-72—213 E Andrew Novak 72-70-71—213 E Austin Smotherman 72-69-72—213 E Trevor Werbylo 71-69-73—213 E Richy Werenski 71-71-71—213 E Gary Woodland 71-70-72—213 E Ryan Armour 71-72-71—214 +1 Joseph Bramlett 71-72-71—214 +1 MJ Daffue 69-74-71—214 +1 Will Gordon 70-73-71—214 +1 Lee Hodges 74-68-72—214 +1 Seonghyeon Kim 71-70-73—214 +1 Andrew Landry 71-72-71—214 +1 Henrik Norlander 72-71-71—214 +1 Justin Rose 71-71-72—214 +1 Justin Suh 72-69-73—214 +1 Erik Van Rooyen 70-73-71—214 +1 Joel Dahmen 73-69-73—215 +2 Maverick McNealy 67-74-74—215 +2 Greyson Sigg 71-70-74—215 +2 Ludvig Aberg 72-71-73—216 +3 Tyson Alexander 73-70-73—216 +3 Jason Dufner 71-72-73—216 +3 Harrison Endycott 72-71-73—216 +3 Nick Gabrelcik 75-67-74—216 +3 Hank Lebioda 71-72-73—216 +3 Victor Perez 70-71-75—216 +3 Patrick Rodgers 70-73-73—216 +3 Carl Yuan 72-70-74—216 +3 Ryan Brehm 66-75-76—217 +4 Ryan Gerard 72-71-74—217 +4 Kyoung-Hoon Lee 74-68-75—217 +4 Trevor Cone 73-69-77—219 +6 James Hahn 73-70-77—220 +7

