Women’s College Basketball Scores

Monday, Feb. 20

EAST

Delaware St. 50, SC State 49

Md.-Eastern Shore 92, NC Central 74

SOUTH

Alabama A&M 77, Florida A&M 65

Alabama St. 74, Bethune-Cookman 71, 3OT

Howard 64, Morgan St. 56

Norfolk St. 47, Coppin St. 36

Texas A&M Commerce 77, Nicholls 70

MIDWEST

Oakland 66, Detroit 65

Ohio St. 74, Michigan 61

Wisconsin 88, Rutgers 62

SOUTHWEST

Ark.-Pine Bluff 83, Texas Southern 53

Missouri 61, Texas A&M 35

Prairie View 72, MVSU 51

UTSA 68, North Texas 67, OT

FAR WEST

CS Northridge 48, UC Riverside 44

Hawaii 65, CS Bakersfield 52

Stanford 71, UCLA 66

UC Davis 72, UC San Diego 49

UC Santa Barbara 74, Cal St.-Fullerton 58

