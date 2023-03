Singapore Classic Par Scores

Sunday At Laguna National Golf Resort Club Singapore Purse: $2 million Yardage: 7,420; Par: 72 Final Round Ockie Strydom, South…

Sunday

At Laguna National Golf Resort Club

Singapore

Purse: $2 million

Yardage: 7,420; Par: 72

Final Round

Ockie Strydom, South Africa (460), $317,076 71-68-67-63—269 -19 Sami Valimaki, Finland (305), $205,167 65-70-69-66—270 -18 Alejandro Del Rey Gonzalez, Spain (141), $96,615 71-65-66-71—273 -15 Marcel Schneider, Germany (141), $96,615 67-67-70-69—273 -15 Jeunghun Wang, South Korea (141), $96,615 67-69-66-71—273 -15 Grant Forrest, Scotland (69), $46,877 68-68-70-68—274 -14 Zander Lombard, South Africa (69), $46,877 67-71-70-66—274 -14 Richard Mansell, England (69), $46,877 68-70-65-71—274 -14 Matthieu Pavon, France (69), $46,877 65-70-70-69—274 -14 Antoine Rozner, France (69), $46,877 67-72-68-67—274 -14 Paul Waring, England (69), $46,877 66-69-70-69—274 -14 Wu Ashun, China (42), $28,873 71-70-70-64—275 -13 Julien Brun, France (42), $28,873 68-66-72-69—275 -13 Tom McKibbin, Northern Ireland (42), $28,873 64-69-71-71—275 -13 Matthew Southgate, England (42), $28,873 70-71-69-65—275 -13 Dale Whitnell, England (42), $28,873 68-68-71-68—275 -13 Ryan Fox, New Zealand (33), $22,910 72-68-69-67—276 -12 Marcus Helligkilde, Denmark (33), $22,910 73-66-68-69—276 -12 Matthew Jordan, England (33), $22,910 71-69-67-69—276 -12 Marcel Siem, Germany (33), $22,910 74-66-67-69—276 -12 Jordan L. Smith, England (33), $22,910 67-70-71-68—276 -12 Andy Sullivan, England (33), $22,910 69-65-71-71—276 -12 Scott Jamieson, Scotland (28), $19,118 68-67-71-71—277 -11 Kristian Krogh Johannessen, Norway (28), $19,118 69-70-69-69—277 -11 Tapio Pulkkanen, Finland (28), $19,118 71-68-69-69—277 -11 David Ravetto, France (28), $19,118 67-71-70-69—277 -11 Jeff Winther, Denmark (28), $19,118 68-69-71-69—277 -11 Fabrizio Zanotti, Paraguay (28), $19,118 70-68-72-67—277 -11 Wenyi Ding, China (0), $0 66-66-76-69—277 -11 Nathan Kimsey, England (24), $16,320 66-69-69-74—278 -10 Hurly Long, Germany (24), $16,320 68-68-73-69—278 -10 Adrian Otaegui, Spain (24), $16,320 70-68-74-66—278 -10 Clement Sordet, France (24), $16,320 72-69-69-68—278 -10 Dan Bradbury, England (21), $14,082 73-68-68-70—279 -9 Alexander Knappe, Germany (21), $14,082 68-73-69-69—279 -9 Yannik Paul, Germany (21), $14,082 72-69-67-71—279 -9 Anthony Quayle, Australia (21), $14,082 71-67-71-70—279 -9 Daniel Brown, England (19), $12,310 70-71-72-67—280 -8 Julien Guerrier, France (19), $12,310 70-70-66-74—280 -8 Joakim Lagergren, Sweden (19), $12,310 65-71-72-72—280 -8 Niklas Norgaard Moller, Denmark (19), $12,310 71-66-73-70—280 -8 Alexander Bjork, Sweden (16), $10,258 68-73-68-72—281 -7 Jamie Donaldson, Wales (16), $10,258 71-70-71-69—281 -7 Pedro Figueiredo, Portugal (16), $10,258 68-71-70-72—281 -7 Deon Germishuys, South Africa (16), $10,258 71-70-72-68—281 -7 Chase Hanna, United States (16), $10,258 70-70-73-68—281 -7 Dimi Papadatos, Australia (16), $10,258 70-65-73-73—281 -7 Kalle Samooja, Finland (16), $10,258 69-69-72-71—281 -7 Kiradech Aphibarnrat, Thailand (12), $7,834 69-71-70-72—282 -6 Todd Clements, England (12), $7,834 72-69-71-70—282 -6 Ross Fisher, England (12), $7,834 71-67-74-70—282 -6 Gudmundur Kristjansson, Iceland (12), $7,834 68-72-76-66—282 -6 Mike Lorenzo-Vera, France (12), $7,834 73-68-73-68—282 -6 Gary Stal, France (12), $7,834 70-68-75-69—282 -6 John Axelsen, Denmark (10), $6,342 67-73-71-72—283 -5 Richie Ramsay, Scotland (10), $6,342 71-69-69-74—283 -5 Joel Stalter, France (10), $6,342 72-69-74-68—283 -5 Simon Forsstrom, Sweden (9), $5,875 65-72-72-75—284 -4 Santiago Tarrio, Spain (9), $5,875 73-64-75-72—284 -4 Sam Hutsby, England (8), $5,409 68-67-80-70—285 -3 Ray Kraivixien, Thailand (0), $5,409 72-69-75-69—285 -3 Taiga Semikawa, Japan (0), $5,409 72-69-69-75—285 -3 Wil Besseling, Netherlands (7), $4,943 69-72-72-73—286 -2 Romain Langasque, France (7), $4,943 71-70-72-73—286 -2 Nicolas Colsaerts, Belgium (7), $4,570 70-71-76-70—287 -1 Connor Syme, Scotland (7), $4,570 71-70-75-71—287 -1 Calum Hill, Scotland (6), $4,290 74-65-73-76—288 E Ryan Ang, Singapore (0), $0 72-69-73-74—288 E Alexander Levy, France (6), $4,103 72-68-78-74—292 +4 Louis Dobbelaar, Australia (0), $3,917 71-69-75-WD

