Women’s College Basketball Scores

Wednesday, Dec. 28

EAST

Columbia 81, Ohio 59

Cornell 93, Clarion 49

Fordham 85, Post (Conn.) 54

Princeton 56, Rhode Island 54

Seton Hall 72, Georgetown 62

UMass 77, Dartmouth 58

SOUTH

Davidson 65, Morgan St. 62

Florida Gulf Coast 89, Brown 75

Howard 79, VCU 67

N. Kentucky 73, Wright St. 50

Tulane 81, Tougaloo 30

MIDWEST

Butler 79, Xavier 65

DePaul 78, Providence 69

E. Michigan 76, Hillsdale 61

Loyola Chicago 60, Saint Louis 47

Michigan 76, Nebraska 59

Ohio St. 81, Northwestern 48

UConn 72, Creighton 47

Villanova 54, Marquette 52

SOUTHWEST

Texas 96, Texas A&M Commerce 53

