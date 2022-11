World Wide Technology Championship at Mayakoba Par Scores

Saturday At El Camaleon Golf Club Playa del Carmen, Mexico Purse: $8.2 million Yardage: 7,034; Par: 71 Third Round Russell…

Russell Henley 63-63-65—191 -22 Will Gordon 62-67-68—197 -16 Patton Kizzire 65-65-67—197 -16 Seamus Power 67-68-63—198 -15 Brian Harman 66-66-67—199 -14 Troy Merritt 65-69-65—199 -14 Thomas Detry 70-66-64—200 -13 Viktor Hovland 65-69-66—200 -13 Matthias Schwab 66-68-66—200 -13 Greyson Sigg 66-67-67—200 -13 Joel Dahmen 68-67-66—201 -12 Harry Higgs 70-62-69—201 -12 Martin Laird 65-67-69—201 -12 Scott Piercy 64-69-68—201 -12 Brandon Wu 68-66-67—201 -12 Dean Burmester 68-70-64—202 -11 Lee Hodges 67-71-64—202 -11 David Lingmerth 65-66-71—202 -11 David Lipsky 66-70-66—202 -11 Maverick McNealy 65-68-69—202 -11 Taylor Montgomery 65-70-67—202 -11 Collin Morikawa 71-63-68—202 -11 Henrik Norlander 67-70-65—202 -11 Davis Riley 67-67-68—202 -11 Sam Ryder 64-65-73—202 -11 J.J. Spaun 65-70-67—202 -11 Austin Cook 70-67-66—203 -10 Adam Hadwin 66-70-67—203 -10 Charley Hoffman 68-68-67—203 -10 John Huh 65-70-68—203 -10 Alex Noren 67-69-67—203 -10 Patrick Rodgers 66-67-70—203 -10 Justin Suh 67-69-67—203 -10 Danny Willett 65-71-67—203 -10 Eric Cole 70-68-66—204 -9 Jason Day 73-64-67—204 -9 Austin Eckroat 69-68-67—204 -9 Nick Hardy 67-70-67—204 -9 Matt Kuchar 66-67-71—204 -9 Scottie Scheffler 65-71-68—204 -9 Joseph Bramlett 65-72-68—205 -8 Harris English 64-70-71—205 -8 Justin Lower 68-68-69—205 -8 Robert Streb 68-67-70—205 -8 Ben Taylor 68-70-67—205 -8 Aaron Wise 67-71-67—205 -8 Ryan Armour 67-69-70—206 -7 Dylan Frittelli 72-66-68—206 -7 Andrew Putnam 71-66-69—206 -7 Hayden Buckley 68-68-71—207 -6 Beau Hossler 71-65-71—207 -6 Kyoung-Hoon Lee 69-68-70—207 -6 Sebastian Munoz 70-68-69—207 -6 Billy Horschel 70-67-71—208 -5 Philip Knowles 68-70-70—208 -5 Carson Young 70-67-71—208 -5 Lucas Glover 69-69-71—209 -4 Ben Griffin 66-71-72—209 -4 Emiliano Grillo 67-69-73—209 -4 Chris Kirk 71-67-71—209 -4 Russell Knox 71-67-71—209 -4 Ryan Moore 69-69-71—209 -4 Nick Taylor 70-67-72—209 -4 Brendon Todd 67-68-74—209 -4 MJ Daffue 69-69-72—210 -3 Danny Lee 71-67-72—210 -3 Rory Sabbatini 67-70-73—210 -3 Francesco Molinari 64-70-77—211 -2

