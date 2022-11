Wednesday, Nov. 23 EAST Boston College 52, Holy Cross 42 Boston U. 72, St. Francis (NY) 61 CCSU 76, St.…

Wednesday, Nov. 23

EAST

Boston College 52, Holy Cross 42

Boston U. 72, St. Francis (NY) 61

CCSU 76, St. Peter’s 56

SOUTH

Alabama 61, Wake Forest 58

Charleston Southern 62, W. Carolina 43

Fairleigh Dickinson 49, Davidson 43

Jacksonville 73, Warner 55

___

