Senegal 3, Qatar 1

Senegal 1 2 — 3 Qatar 0 1 — 1 First Half_1, Senegal, Dia, 41st minute. Second Half_2, Senegal, Diedhiou,…

Senegal 1 2 — 3 Qatar 0 1 — 1

First Half_1, Senegal, Dia, 41st minute.

Second Half_2, Senegal, Diedhiou, (Jakobs), 48th; 3, Qatar, Muntari, (Mohamad), 78th; 4, Senegal, Dieng, (Ndiaye), 84th.

Goalies_Senegal, Edouard Mendy, Seny Dieng, Alfred Gomis; Qatar, Meshaal Barsham, Saad Al Sheeb, Hassan Yousof.

Yellow Cards_Mohamad, Qatar, 20th; Dia, Senegal, 30th; Ahmed, Qatar, 45th+2; Jakobs, Senegal, 52nd; Ciss, Senegal, 87th; Madibo, Qatar, 90th+1.

Referee_Antonio Mateu Lahoz. Assistant Referees_Pau Norbert Cebrian Devis, Roberto Diaz Perez, Alejandro Jose Hernandez Hernandez. 4th Official_Kevin Ortega.

A_41,797.

