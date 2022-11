NCAA FBS Team Total Defense

Total Defense G Plays Yds Yds Pg Illinois 8 458 1796 224.5 Boise St. 8 447 1858 232.2 Michigan 8…

Total Defense

G Plays Yds Yds Pg Illinois 8 458 1796 224.5 Boise St. 8 447 1858 232.2 Michigan 8 487 2002 250.2 Georgia 8 461 2100 262.5 Iowa 8 544 2125 265.6 Ohio St. 8 479 2161 270.1 Minnesota 8 452 2195 274.4 Marshall 8 505 2262 282.8 Air Force 8 421 2309 288.6 James Madison 7 439 2058 294.0 Iowa St. 8 489 2360 295.0 Rutgers 8 500 2362 295.2 San Jose St. 7 439 2067 295.3 Alabama 8 556 2365 295.6 South Alabama 8 497 2381 297.6 Syracuse 8 511 2425 303.1 NC State 8 475 2469 308.6 Appalachian St. 8 503 2474 309.2 Missouri 8 508 2485 310.6 Kentucky 8 474 2490 311.2 Tulane 8 521 2509 313.6 Florida St. 8 535 2588 323.5 UAB 8 532 2626 328.2 Troy 8 562 2633 329.1 Cincinnati 8 610 2643 330.4 Liberty 8 541 2644 330.5 Notre Dame 8 517 2668 333.5 Clemson 8 542 2669 333.6 Baylor 8 539 2696 337.0 Utah 8 465 2715 339.4 Virginia 8 570 2723 340.4 Louisiana-Lafayette 8 544 2736 342.0 Wisconsin 8 515 2742 342.8 Miami 8 480 2743 342.9 LSU 8 505 2770 346.2 Toledo 9 646 3128 347.6 Miami (Ohio) 9 630 3132 348.0 Oregon St. 8 513 2807 350.9 Pittsburgh 8 530 2809 351.1 Temple 8 549 2816 352.0 New Mexico 8 511 2817 352.1 Purdue 8 491 2821 352.6 UCF 8 541 2826 353.2 Kansas St. 8 563 2839 354.9 UTEP 9 558 3199 355.4 Texas State 8 548 2850 356.2 Virginia Tech 8 543 2861 357.6 New Mexico St. 8 545 2881 360.1 UCLA 8 563 2884 360.5 Southern Miss. 8 568 2890 361.2 South Carolina 8 549 2891 361.4 Louisville 8 537 2896 362.0 Fresno St. 8 524 2908 363.5 Navy 8 476 2913 364.1 Washington St. 8 555 2915 364.4 Mississippi St. 8 533 2916 364.5 Wyoming 9 626 3282 364.7 Texas Tech 8 552 2926 365.8 Washington 8 519 2936 367.0 Boston College 8 544 2938 367.2 Cent. Michigan 8 566 2949 368.6 Rice 8 493 2961 370.1 Texas 8 609 2967 370.9 San Diego St. 8 546 2983 372.9 W. Michigan 8 523 2997 374.6 Texas A&M 8 569 3008 376.0 Mississippi 9 648 3402 378.0 W. Kentucky 9 657 3405 378.3 Wake Forest 8 561 3031 378.9 Umass 8 513 3032 379.0 Maryland 8 601 3042 380.2 Nevada 9 608 3424 380.4 E. Michigan 9 615 3431 381.2 Penn St. 8 568 3063 382.9 UNLV 8 559 3064 383.0 Oregon 8 529 3090 386.2 Uconn 9 627 3498 388.7 N. Illinois 8 517 3113 389.1 Buffalo 8 513 3134 391.8 East Carolina 9 596 3531 392.3 Duke 8 554 3142 392.8 Tulsa 8 565 3143 392.9 Tennessee 8 605 3149 393.6 Ball St. 8 623 3172 396.5 Colorado St. 8 578 3176 397.0 Utah St. 8 564 3191 398.9 Arizona St. 8 590 3208 401.0 Southern Cal 8 532 3214 401.8 TCU 8 572 3220 402.5 Arkansas St. 9 600 3634 403.8 FAU 9 606 3634 403.8 Army 7 451 2831 404.4 Houston 8 564 3237 404.6 Northwestern 8 557 3252 406.5 Auburn 8 567 3257 407.1 Middle Tennessee 8 595 3277 409.6 Memphis 8 585 3281 410.1 Coastal Carolina 8 531 3306 413.2 Indiana 8 618 3318 414.8 California 8 568 3331 416.4 West Virginia 8 525 3335 416.9 Stanford 8 525 3337 417.1 UTSA 8 566 3357 419.6 SMU 8 599 3371 421.4 Georgia St. 8 577 3379 422.4 BYU 9 632 3802 422.4 Georgia Tech 8 613 3389 423.6 Michigan St. 8 576 3399 424.9 Louisiana-Monroe 8 536 3437 429.6 FIU 8 574 3443 430.4 Bowling Green 8 574 3449 431.1 Hawaii 9 588 3924 436.0 Oklahoma 8 616 3504 438.0 Kansas 8 612 3513 439.1 Akron 9 602 3977 441.9 Old Dominion 8 632 3536 442.0 Florida 8 582 3560 445.0 Kent St. 8 573 3638 454.8 Oklahoma St. 8 633 3642 455.2 Arkansas 8 563 3669 458.6 Nebraska 8 631 3669 458.6 North Carolina 8 593 3701 462.6 Vanderbilt 8 562 3764 470.5 North Texas 9 698 4241 471.2 Arizona 8 535 3800 475.0 Louisiana Tech 8 585 3810 476.2 Georgia Southern 8 580 3847 480.9 Colorado 8 562 3870 483.8 South Florida 8 552 3907 488.4 Charlotte 9 632 4558 506.4 Ohio 8 593 4077 509.6

Copyright © 2022 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.