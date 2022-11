NCAA FBS Individual Receiving Yards Per Game

Receiving Yards Per Game G Ct ReYd RecYD R.Rice, SMU 10 77 1167 116.7 J.Hyatt, Tennessee 10 58 1116 111.6…

Receiving Yards Per Game

G Ct ReYd RecYD R.Rice, SMU 10 77 1167 116.7 J.Hyatt, Tennessee 10 58 1116 111.6 A.Jennings, Old Dominion 9 54 959 106.6 X.Hutchinson, Iowa St. 10 97 1059 105.9 K.Stokes, Tulsa 10 63 1032 103.2 N.Dell, Houston 10 85 1017 101.7 R.Odunze, Washington 9 63 914 101.6 C.Jones, Purdue 10 87 1010 101.0 M.Harrison, Ohio St. 10 60 969 96.9 A.Green, North Carolina 7 30 678 96.9 T.Horton, Colorado St. 10 58 965 96.5 J.Cowing, Arizona 10 74 964 96.4 K.Thornton, James Madison 9 49 854 94.9 J.Downs, North Carolina 9 74 847 94.1 I.Winstead, East Carolina 10 72 929 92.9 Z.Flowers, Boston College 10 67 921 92.1 T.Scott, Cincinnati 9 49 826 91.8 T.Smith, UTEP 10 62 882 88.2 M.Corley, W. Kentucky 11 70 953 86.6 T.Hudson, Louisville 10 57 866 86.6 T.Harris, Louisiana Tech 10 54 852 85.2 L.Musgrave, Oregon St. 2 11 169 84.5 D.Singer, Arizona 10 54 838 83.8 J.Moreno-Cropper, Fresno St. 10 65 835 83.5 E.Egbuka, Ohio St. 10 51 832 83.2 T.Palmer, Nebraska 10 58 831 83.1 D.Douglas, Liberty 10 56 830 83.0 D.Cephas, Kent St. 9 48 744 82.7 C.Johnson, East Carolina 10 51 825 82.5 D.Clark, UTSA 9 51 741 82.3 J.Cephus, UTSA 10 73 823 82.3 J.Thrash, Georgia St. 10 47 819 81.9 E.Cooks, San Jose St. 9 46 737 81.9 S.Pinckney, Coastal Carolina 10 53 814 81.4 C.Camper, Indiana 7 46 569 81.3 E.Spencer, Charlotte 11 52 886 80.5 S.Jacques-Louis, Akron 10 65 800 80.0 X.Weaver, South Florida 9 53 718 79.8 J.Wayne, Pittsburgh 9 40 714 79.3 J.McMillan, Washington 10 57 792 79.2 Z.Franklin, UTSA 10 65 791 79.1 M.Mims, Oklahoma 10 42 776 77.6 T.Franklin, Oregon 10 44 775 77.5 T.Howell, Louisiana-Monroe 10 45 775 77.5 A.Perry, Wake Forest 10 52 774 77.4 P.Nacua, BYU 7 40 539 77.0 T.Johnson, Troy 9 40 692 76.9 A.Adams, Akron 9 49 687 76.3 D.Davis, W. Kentucky 11 60 837 76.1 E.Badger, Arizona St. 10 58 758 75.8 J.Jackson, Ball St. 10 66 755 75.5 K.Hood, Georgia Southern 10 66 753 75.3 J.Lane, Middle Tennessee 9 46 674 74.9 J.Addison, Southern Cal 8 40 587 73.4 B.Rozner, Rice 10 35 733 73.3 D.Stanley, South Florida 1 1 73 73.0 L.McCaffrey, Rice 9 51 656 72.9 J.Barbon, Temple 10 54 727 72.7 C.Crooms, W. Michigan 10 50 725 72.5 K.Thompson, Virginia 8 53 579 72.4 J.Mingo, Mississippi 10 37 723 72.3 D.Kincaid, Utah 9 50 649 72.1 D.Burgess, Georgia Southern 10 58 717 71.7 Q.Johnston, TCU 10 45 716 71.6 D.Walker, Kent St. 10 47 716 71.6 S.Wiglusz, Ohio 10 59 714 71.4 C.Autman-Bell, Minnesota 3 11 214 71.3 J.Hunter, California 10 47 709 70.9 W.Sheppard, Vanderbilt 10 52 708 70.8 D.Lovett, Missouri 10 49 706 70.6 M.Williams, Southern Cal 7 26 493 70.4 J.Brown, Coastal Carolina 10 40 702 70.2 O.Gadsden, Syracuse 10 42 700 70.0 J.Wayne, South Alabama 10 49 698 69.8 M.Wilson, Stanford 6 26 418 69.7 G.Dubose, Charlotte 11 63 762 69.3 B.Bennett, Coastal Carolina 1 2 69 69.0 J.Brownlee, Southern Miss. 10 44 687 68.7 T.Shropshire, UAB 9 30 612 68.0 E.Stewart, Texas A&M 9 49 607 67.4 C.Tillman, Tennessee 5 28 336 67.2 M.Jefferson, Louisiana-Lafayette 10 39 669 66.9 K.Smith, Virginia Tech 10 36 669 66.9 B.Johnson, Oklahoma St. 6 20 398 66.3 M.Landers, Arkansas 10 37 663 66.3 J.Santana, Tulsa 10 42 662 66.2 C.Lacy, South Alabama 10 51 660 66.0 C.Gammage, Marshall 10 44 653 65.3 A.Hawkins, Texas State 9 56 587 65.2 J.Bobo, UCLA 10 43 651 65.1 S.Kenerson, Georgia Southern 2 8 130 65.0 J.Wilson, Florida St. 10 33 649 64.9 J.Newton, Toledo 10 37 648 64.8 B.Cobbs, Utah St. 10 53 647 64.7 M.Mayer, Notre Dame 10 54 647 64.7 B.Ford-Wheaton, West Virginia 10 58 641 64.1 J.Kerley, SMU 7 22 448 64.0 M.Muhammad, Texas A&M 7 30 441 63.0 T.McMillan, Arizona 10 36 627 62.7 S.James, West Virginia 10 41 624 62.4 M.Washington, Northwestern 10 55 616 61.6 B.Bowers, Georgia 10 39 615 61.5 J.Sturdivant, California 10 55 615 61.5 M.Heath, Mississippi 10 38 614 61.4 J.Marshall, Buffalo 10 45 614 61.4 P.Washington, Penn St. 10 46 611 61.1 J.Reed, Michigan St. 9 45 548 60.9 A.Jones, Georgia Southern 8 35 483 60.4 C.Dike, Wisconsin 10 39 601 60.1 K.Coleman, Michigan St. 10 42 600 60.0 B.McCoy, Tennessee 10 45 600 60.0 C.Tucker, N. Illinois 10 41 599 59.9 R.Bell, Michigan 10 45 597 59.7 D.George, Akron 10 53 597 59.7 N.Remigio, Fresno St. 10 53 597 59.7 C.Horn, Appalachian St. 9 29 537 59.7 T.Chambers, FIU 9 49 535 59.4 T.Tucker, Cincinnati 10 48 594 59.4 J.Haselwood, Arkansas 10 49 592 59.2 N.McCollum, Georgia Tech 10 54 590 59.0 A.Wells, South Carolina 10 43 590 59.0 J.Shorter, Florida 8 21 471 58.9 J.Tyson, Colorado 8 22 470 58.8 J.Barber, Troy 6 25 351 58.5 J.Calhoun, Duke 10 41 585 58.5 X.Worthy, Texas 10 44 584 58.4 T.Mims, Southern Miss. 6 22 350 58.3 A.Smith, Texas A&M 5 15 291 58.2 D.Voisin, South Alabama 10 44 581 58.1 L.Wester, FAU 10 52 581 58.1 M.Fields, Virginia 1 5 58 58.0 Z.Franks, Southern Miss. 1 1 58 58.0 L.McConkey, Georgia 10 43 578 57.8 K.Epps, BYU 8 39 459 57.4 B.Green, Oklahoma St. 10 35 573 57.3 J.Bradley, Texas Tech 8 31 457 57.1 T.Harrison, Oregon St. 10 47 571 57.1 R.Burns, North Texas 11 34 628 57.1 K.Souders, UNLV 1 4 57 57.0 T.Thomas, NC State 10 49 569 56.9 R.O’Keefe, UCF 10 55 567 56.7 C.Carriere, Cent. Michigan 9 44 509 56.6 J.Singleton, Georgia Southern 9 48 508 56.4 R.Thomas, Mississippi St. 10 38 563 56.3 S.Traore, Arkansas St. 10 41 562 56.2 D.Greene, Wake Forest 10 32 560 56.0 R.White, UNLV 10 46 560 56.0 J.Baker, UCF 10 41 558 55.8 E.Higgins, Stanford 10 44 558 55.8 M.Knowles, Kansas St. 10 38 558 55.8 I.Williams, Illinois 10 64 553 55.3 Z.Bowens, Hawaii 7 27 386 55.1 M.Hippenhammer, Miami (Ohio) 10 41 551 55.1 Q.Williams, Buffalo 10 50 550 55.0 D.Vele, Utah 10 44 546 54.6 B.Presley, Oklahoma St. 10 47 544 54.4 S.Harris, Louisiana Tech 10 52 542 54.2 K.Hudson, UCF 8 24 433 54.1 G.Hebert, Louisiana Tech 8 23 431 53.9 D.Wicks, Virginia 8 30 430 53.8 J.Brooks, Alabama 10 32 534 53.4 X.White, Texas Tech 10 39 531 53.1 L.Arnold, Kansas 10 31 529 52.9 D.Cormier, Air Force 7 12 370 52.9 M.Nabers, LSU 10 44 528 52.8 J.Polk, Washington 10 31 528 52.8 R.Ferrel, Washington St. 8 39 422 52.8 J.Noel, Iowa St. 10 50 523 52.3 T.Robinson, Kentucky 9 35 470 52.2 C.Rucker, South Carolina 1 1 52 52.0 T.Wilson, Kansas 1 2 52 52.0 T.Knue, E. Michigan 9 33 466 51.8 J.Bostic, Ohio 10 26 517 51.7 B.Kuithe, Utah 4 19 206 51.5 J.Bailey, SMU 4 12 205 51.2 D.Stribling, Washington St. 10 41 512 51.2 J.Jones, Ohio 10 30 511 51.1 J.Sanders, Texas 10 46 511 51.1 J.Horn, South Florida 9 26 459 51.0 T.Washington, Southern Cal 10 33 510 51.0 E.Hull, Northwestern 10 50 509 50.9 C.Allen, Louisiana Tech 8 18 406 50.8 S.LaPorta, Iowa 10 49 506 50.6 K.Williams, UNLV 7 31 354 50.6 G.Porter, New Mexico 6 19 303 50.5 J.Shorter, North Texas 10 19 505 50.5 D.England-Chisolm, Middle Tennessee 5 11 252 50.4 J.Whittington, Texas 10 37 504 50.4 C.Young, Miami 7 27 351 50.1 J.Banks, Wake Forest 10 35 499 49.9 J.Poke, Kent St. 5 23 249 49.8 M.Golden, Houston 8 25 398 49.8 J.Burton, FAU 8 27 396 49.5 J.Wilson, Cent. Michigan 9 44 445 49.4 R.Brown, James Madison 7 22 346 49.4 R.Flores, UTEP 10 45 490 49.0 E.McAlister, Boise St. 4 7 195 48.8 D.Blankumsee, Toledo 7 29 341 48.7 K.Prather, West Virginia 10 50 487 48.7 A.Sanders, Temple 9 37 437 48.6

