NCAA FBS Individual Punting

Punting

G Punts Avg L.Ward, Oklahoma St. 3 2 57.5 B.Baringer, Michigan St. 6 25 52.0 J.Forbes, Arizona 1 1 52.0 T.Bleekrode, Nebraska 6 1 51.0 J.Doyle, Memphis 6 27 48.6 G.Detlefsen, Nebraska 1 1 48.0 K.Ryan, Washington 1 1 48.0 K.Ostendorp, Arizona 6 16 47.8 B.Kiernan, North Carolina 6 19 47.7 W.Hutchinson, Miami 1 3 47.3 J.Sot, Notre Dame 5 22 46.6 J.Sheahan, California 5 28 46.5 C.Spangler, Maryland 6 21 46.3 K.Grave De Peralta, Navy 3 6 46.2 B.Robbins, Michigan 6 18 46.2 M.Tomasek, E. Michigan 6 18 46.2 T.Taylor, Iowa 6 41 46.1 L.Hedley, Miami 3 9 46.1 K.Greenwell, UAB 5 17 46.1 J.Bramblett, LSU 5 23 46.0 R.Bujcevski, SMU 5 16 46.0 P.Wilson, Duke 6 17 46.0 L.Dean, UTSA 6 18 45.9 M.Fletcher, Cincinnati 6 28 45.9 M.Hayball, Vanderbilt 6 31 45.8 C.Stewart, Wyoming 7 41 45.8 M.Vassett, Louisville 6 23 45.7 L.Wilkins, Houston 6 25 45.7 A.Trafford, Mississippi St. 6 9 45.6 R.Bauer, Arkansas 2 4 45.5 A.Vujnovich, Wisconsin 6 21 45.4 J.Browning, San Diego St. 6 42 45.2 E.Czaplicki, Arizona St. 6 23 45.2 A.Rodriguez, New Mexico 6 39 45.1 L.Wilson, Tulsa 6 25 45.0 I.Power, Baylor 5 15 45.0 D.Sparks, Virginia 6 24 45.0 A.Weir, San Jose St. 1 1 45.0 R.Hanson, Arkansas St. 5 23 45.0 M.Turk, Oklahoma 6 33 44.9 J.Mirco, Ohio St. 6 18 44.8 K.Ulbrich, Middle Tennessee 6 31 44.8 B.Amor, Penn St. 5 23 44.7 J.Evans, Indiana 6 35 44.7 D.Shanahan, Georgia Tech 6 34 44.7 J.Ansell, Purdue 6 24 44.6 L.Loecher, Oregon St. 5 17 44.6 T.Perkins, Iowa St. 6 22 44.5 J.Crawshaw, Florida 5 12 44.5 R.Byrns, Louisiana-Lafayette 5 24 44.5 M.Hunt, Southern Miss. 5 25 44.4 R.Riethman, Navy 5 14 44.3 S.O’Kelly, Texas State 6 33 44.3 O.Chapman, Auburn 6 28 44.2 A.Beck, Georgia Southern 6 17 44.2 J.Sloan, UTEP 7 24 44.2 D.Montiel, FIU 5 28 44.1 D.Dzioban, Miami (Ohio) 6 32 44.1 T.Ellard, W. Kentucky 6 19 44.1 B.Rice, Charlotte 6 24 44.0 J.Stonehouse, Missouri 4 19 43.9 L.Elzinga, Cent. Michigan 6 28 43.8 C.Glover, Tulane 6 20 43.6 T.Zentner, Kansas St. 6 32 43.5 C.Hunt, Rice 5 15 43.3 A.Venneri, Buffalo 3 12 43.3 D.McCormick, Louisiana-Monroe 6 35 43.3 N.Barr-Mira, UCLA 6 10 43.3 M.Rivers, Troy 6 24 43.3 A.McNamara, Texas Tech 6 23 43.3 M.Hayes, Georgia St. 6 29 43.2 R.Rehkow, BYU 6 19 43.2 J.Ferguson-Reynolds, Boise St. 5 31 43.2 P.Brooks, Tennessee 5 11 43.1 J.Burnip, Alabama 6 18 43.1 C.Bay, Air Force 4 13 43.0 J.Smith, Kent St. 6 18 43.0 R.Verhoff, Marshall 5 3 43.0 D.Trejo, Texas 6 18 42.9 N.Constantinou, Texas A&M 6 29 42.9 T.Foley, N. Illinois 6 21 42.9 B.Thorson, Georgia 5 14 42.9 B.Buschini, Nebraska 6 33 42.7 M.McCarthy, UCF 3 9 42.7 W.Przystup, Arkansas St. 2 3 42.7 J.McCallister, Washington 6 11 42.6 J.Brooks, South Alabama 5 22 42.6 M.Freem, Nevada 6 34 42.6 A.Korsak, Rutgers 5 28 42.6 M.Von Marburg, Syracuse 4 14 42.5 T.Hutton, Oklahoma St. 5 24 42.5 A.Mastromanno, Florida St. 6 19 42.3 R.Sanborn, Stanford 5 21 42.3 S.Clark, James Madison 5 17 42.2 G.Georgopoulos, Mississippi St. 6 12 42.2 F.Masin, Mississippi 5 19 42.2 M.Nichols, UNLV 6 30 42.1 L.Akers, Northwestern 6 23 42.1 D.Longman, Boston College 6 35 42.1 E.Duane, Old Dominion 5 37 42.1 S.Kotsanlee, Utah St. 6 30 42.0 A.Alves, Liberty 6 29 42.0 B.Guilbeau, Louisiana-Monroe 2 3 42.0 R.James, Oregon 3 8 41.9 A.Stokes, South Florida 5 18 41.8 N.Gettman, Akron 6 34 41.7 R.Vernon, Kansas 5 15 41.6 C.Goodfellow, Kentucky 6 20 41.6 K.Kroeger, South Carolina 5 21 41.5 A.McCready, Louisiana Tech 5 19 41.5 M.Morgan, Temple 5 26 41.5 J.Batzke, Toledo 6 25 41.4 C.King, Fresno St. 5 18 41.3 J.Carlson, New Mexico St. 6 30 41.3 L.Borrow, Ball St. 6 33 41.2 S.McDonough, NC State 5 26 41.1 B.Cropsey, Purdue 1 1 41.0 T.Doman, Michigan 3 1 41.0 R.Eckley, Michigan St. 2 1 41.0 M.O’Shaughnessy, Ohio St. 1 1 41.0 H.Renner, Northwestern 1 5 41.0 N.Mihalic, W. Michigan 6 35 40.9 C.McCreary, South Florida 3 11 40.9 N.Haberer, Washington St. 6 25 40.9 G.Caratan, Uconn 7 38 40.8 M.Shipley, Hawaii 6 34 40.7 P.Moore, Virginia Tech 6 37 40.7 A.Logan, Colorado 3 17 40.6 T.Benham, San Jose St. 5 20 40.5 J.Baltar, Buffalo 4 14 40.4 C.Howell, Appalachian St. 6 17 40.2 J.Sandy, TCU 5 17 40.2 J.McConnell, Marshall 5 26 40.2 L.Larsen, East Carolina 6 22 40.2 S.Koetting, Missouri 6 13 40.1 A.Barry, Oregon 5 9 40.0 I.Mora, Wake Forest 6 20 40.0 W.Rose, Southern Cal 1 2 40.0 A.Swanson, Clemson 6 29 40.0 O.Straw, West Virginia 4 13 39.9 A.Osteen, UCF 3 12 39.8 A. Sleep-Dalton, Southern Cal 6 15 39.7 B.Rodriguez, North Texas 6 24 39.6 M.Crawford, Minnesota 4 8 39.5 M.Dennis, Wake Forest 6 2 39.5 A.Pecorella, Maryland 2 2 39.5 J.Bouwmeester, Utah 6 18 39.3 S.Vander Haar, Pittsburgh 6 23 39.1 C.Barry, UCLA 1 1 39.0 H.Webster, Nevada 3 7 38.4 M.Fletcher, Arkansas 6 27 38.3 S.Candotti, Boston College 4 4 38.0 J.Karty, Stanford 5 1 38.0 J.Wieland, Ohio 3 14 37.9 H.Robertson, Illinois 6 28 37.9 B.Boehlke, Army 5 12 37.8 S.Sir, Bowling Green 6 39 37.7 B.Falck, Hawaii 1 1 37.0 J.Feely, Arizona St. 2 1 37.0 P.Turner, Colorado St. 5 30 36.9 E.Crenshaw, Coastal Carolina 6 20 36.9 C.Kolodziey, Umass 6 40 36.9 J.Wilson, Ohio 5 15 36.3 W.Ferrin, Boise St. 6 2 35.5 B.Garbarini, Iowa St. 3 2 35.5 P.Rea, Louisiana Tech 1 4 34.8 Z.Murphy, Wake Forest 2 1 34.0 C.Maynard, North Carolina 2 2 32.0 W.Bradberry, Georgia Southern 1 1 30.0 B.Farrell, Virginia 6 3 30.0 M.West, Coastal Carolina 2 2 20.0 C.Wyatt, Ball St. 1 1 16.0 I.Pearson, Texas 1 1 15.0 N.Rauschenberg, Baylor 5 1 14.0 R.Moore, Umass 1 1 10.0 C. Allan, Army 0 0 0.0 K.Almendares, Louisiana-Lafayette 1 0 0.0 L. Amaya, Iowa 0 0 0.0 A. Anaya, Bowling Green 0 0 0.0 J. Andjelic, Uconn 0 0 0.0 J.Barnes, Louisiana Tech 5 0 0.0 C.Becker, Colorado 5 0 0.0 A. Bevelhimer, Miami (Ohio) 0 0 0.0 D. Bhatia, Texas A&M 0 0 0.0 A. Birr, Georgia Tech 0 0 0.0 B. Boland, Baylor 0 0 0.0 J.Borcila, Kansas 6 0 0.0 A.Borregales, Miami 5 0 0.0 K. Bowyer, Marshall 0 0 0.0 A. Britton, Army 0 0 0.0 C.Brown, Arizona St. 6 0 0.0 V. Bruot, Virginia 0 0 0.0 C. Bryan, Tulsa 0 0 0.0 B.Buce, Troy 6 0 0.0 V.Calvaruso, Wisconsin 2 0 0.0 C. Camper, Colorado St. 2 0 0.0 J. Cannon, South Florida 0 0 0.0 C. Carlson, Wake Forest 0 0 0.0 C.Carson, Umass 6 0 0.0 C. Contreraz, Nebraska 0 0 0.0 C. Costa, Mississippi 0 0 0.0 M. Daniel, Georgia Southern 0 0 0.0 L.Drzewiecki, New Mexico 2 0 0.0 L.Dunker, Tulane 1 0 0.0 C.Dunn, NC State 6 0 0.0 G. Eberle, New Mexico St. 0 0 0.0 J. Fortkamp, Ohio 0 0 0.0 B.Freehill, Purdue 1 0 0.0 C.Gabriel, FIU 4 0 0.0 G. Glasgow, Kansas 0 0 0.0 J.Gomez, E. Michigan 6 0 0.0 E. Gota, Rice 0 0 0.0 J. Green, Louisiana-Monroe 0 0 0.0 T.Gronotte, Army 1 0 0.0 A. Haight, Tulsa 0 0 0.0 G. Heins, Nebraska 0 0 0.0 A.Herrera, South Carolina 2 0 0.0 A. Heston, E. Michigan 0 0 0.0 Z. Hoban, Virginia Tech 0 0 0.0 J. Hohl, Nebraska 0 0 0.0 C.Howard, Memphis 6 0 0.0 W.Hryszko, Kent St. 4 0 0.0 J.Hubbard, Duke 2 0 0.0 C. Hussung, Louisville 0 0 0.0 C. Judelson, FAU 0 0 0.0 T. Kapps, W. Michigan 0 0 0.0 D. Kemp, Memphis 0 0 0.0 D.Kesich, Minnesota 5 0 0.0 D.King, West Virginia 1 0 0.0 A. King, Marshall 0 0 0.0 O.Konopacki, Air Force 1 0 0.0 B. LaFollette, Virginia Tech 0 0 0.0 G.Lahm, Wisconsin 3 0 0.0 A.Laros, Charlotte 6 0 0.0 M.Lawler, Bowling Green 6 0 0.0 T.Leo, Louisiana-Lafayette 5 0 0.0 C.Lewis, Oregon 6 0 0.0 K. Loggins, Georgia St. 0 0 0.0 D.Longhetto, California 5 0 0.0 N. Lopez, California 0 0 0.0 C.Madden, James Madison 5 0 0.0 I. Maric, E. Michigan 0 0 0.0 R. Marks, Utah St. 0 0 0.0 M. McAllister, Southern Cal 0 0 0.0 W.McManus, Illinois 2 0 0.0 J.Meeks, South Alabama 5 0 0.0 A. Meono, Fresno St. 0 0 0.0 M. Meyers, Auburn 0 0 0.0 M. Montonen, Boston College 0 0 0.0 E.Mooney, North Texas 6 0 0.0 B. Morgan, Wake Forest 0 0 0.0 M. Morgan, Liberty 0 0 0.0 C.Munson, W. Kentucky 6 0 0.0 B.Narveson, W. Kentucky 6 0 0.0 D. Nettles, Iowa St. 0 0 0.0 C. Noonkester, NC State 0 0 0.0 W. Pahl, W. Kentucky 0 0 0.0 L.Pawlak, Toledo 1 0 0.0 T. Pelino, Duke 0 0 0.0 R.Peluso, Cent. Michigan 1 0 0.0 C. Peterman, BYU 0 0 0.0 N. Phelps, Iowa 0 0 0.0 C.Phillips, Louisiana Tech 1 0 0.0 O. Piepergerdes, Kansas 0 0 0.0 J.Pinegar, Penn St. 5 0 0.0 S. Przytula, Miami 0 0 0.0 N. Quadrini, Missouri 0 0 0.0 M.Quinn, UAB 5 0 0.0 Z. Ramirez, San Diego St. 0 0 0.0 A.Raynor, Georgia Southern 6 0 0.0 W. Redding, Boise St. 0 0 0.0 J.Richardson, N. Illinois 6 0 0.0 C.Rogers, SMU 5 0 0.0 J.Rolston, Cent. Michigan 6 0 0.0 S.Sahaydak, Penn St. 4 0 0.0 J. Sauder, Bowling Green 0 0 0.0 C.Shanefelt, Mississippi 1 0 0.0 T. Schaneville, Appalachian St. 0 0 0.0 T.Schive, San Jose St. 5 0 0.0 R. Schuback, Alabama 0 0 0.0 M.Shipley, Texas State 6 0 0.0 A. Shook, Appalachian St. 0 0 0.0 C. Smith, East Carolina 0 0 0.0 J.Smith, BYU 2 0 0.0 Z. Smith, Florida St. 0 0 0.0 W.Stone, Texas 6 0 0.0 J.Stricker, Liberty 6 0 0.0 C.Sutherland, Louisiana-Monroe 6 0 0.0 J. Tabibian, Northwestern 0 0 0.0 B.Travelstead, Louisville 6 0 0.0 R. Tubbs, Air Force 1 0 0.0 N.Van Zelst, Wisconsin 4 0 0.0 N. Veltsistas, Virginia Tech 0 0 0.0 A. Vinatieri, Ball St. 0 0 0.0 K. Vinesett, NC State 0 0 0.0 J. Weitz, Clemson 0 0 0.0 T. Weldon, Miami 0 0 0.0 M. Williams, Utah 0 0 0.0 T.Wilson, Tennessee 2 0 0.0 C.Wise, James Madison 5 0 0.0

