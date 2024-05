DP World Tour ISPS Handa – Championship Scores

Friday At Taiheiyo Club Gotemba Gotemba, Japan Purse: $2.25 million Yardage: 7,262; Par: 70 a-amateur Second Round Suspended for Darkness…

Friday At Taiheiyo Club Gotemba Gotemba, Japan Purse: $2.25 million Yardage: 7,262; Par: 70 a-amateur Second Round Suspended for Darkness Taihei Sato, Japan 68-62—130 Paul Yannik, England 65-65—130 Sebastian Soderberg, Sweden 66-64—130 Sam Bairstow, England 66-64—130 Matthew Southgate, England 67-65—132 Tom Vaillant, France 67-65—132 Will Enefer, England 70-63—133 Ryousuke Kinoshita, Japan 66-67—133 Tom Mckibbin, Northern Ireland 69-64—133 Jacques Kruyswijk, South Africa 68-66—134 Keita Nakajima, Japan 66-68—134 Marcel Schneider, Germany 67-67—134 Younghan Song, South Korea 67-67—134 Yuta Kinoshita, Japan 67-67—134 Taiga Nagano, Japan 66-68—134 Mashiro Kawamura, Japan 66-68—134 Francesco Laporta, Italy 67-68—135 Antoine Rozner, France 70-65—135 Joel Girrbach, Switzerland 67-68—135 Haotong Li, China 66-69—135 Yuta Sugiura, Japan 68-67—135 Manuel Elvira, Spain 68-67—135 Flippo Celli, Italy 67-68—135 Naoyuki Kataoka, Japan 68-67—135 Kaito Onishi, Japan 68-67—135 Julien Brun, France 67-68—135 Alejandro Del Rey, Spain 66-69—135 Jens Dantorp, Sweden 68-67—135 Christiaan Bezuidenhout, South Africa 68-67—135 James Morrison, England 68-67—135 Takumi Kanaya, Japan 68-67—135 Takahiro Hataji, Japan 72-63—135 Yuto Katsuragawa, Japan 70-65—135 Kensei Hirata, Japan 69-66—135 Daniel Hillier, New Zealand 68-67—135 Richie Ramsay, Scotland 67-68—135 Taichi Nabetani, Japan 71-65—136 Scott Jamieson, Scotland 69-67—136 Kazuki Higa, Japan 69-67—136 Adrian Otaegui, Spain 67-69—136 Matthieu Pavon, France 68-68—136 Jeong weon Ko, France 65-71—136 Ivan Cantero, Spain 70-66—136 Kiradech Aphibarnrat, Thailand 69-67—136 Shaun Norris, South Africa 71-65—136 Jordan Smith, England 68-69—137 Yuki Inamori, Japan 66-71—137 Mike Lorenzo-Vera, France 69-68—137 Zander Lombard, South Africa 70-67—137 Joost Luiten, Netherlands 69-68—137 Calum Hill, Scotland 69-68—137 Taisei Shimizu, Japan 65-72—137 Taiga Semikawa, Japan 69-68—137 Shugo Imahira, Japan 67-70—137 Guntaek Koh, South Korea 68-69—137 Angel Hidalgo, Spain 70-67—137 Tom Lewis, England 70-67—137 Daan Huizing, Netherlands 71-66—137 Hiroshi Iwata, Japan 69-68—137 Ewen Ferguson, Scotland 68-69—137 Brandon Stone, South Africa 69-68—137 Matthias Schwab, Austria 71-66—137 Projected Cut Marcus Armitage, England 68-70—138 Rafa Cabrera Bello, Spain 67-71—138 Santiago Tarrio, Spain 73-65—138 Haydn Barron, Australia 70-68—138 Naoto Nakanishi, Japan 71-67—138 Marco Penge, England 69-69—138 Jiho Yang, South Korea 71-67—138 David Law, Scotland 71-67—138 Paul Waring, England 71-67—138 Justin De Los Santos, Philippines 70-68—138 Shunya Takeyasu, Japan 69-70—139 Connor Syme, Scotland 66-73—139 Ren Yonezawa, Japan 69-70—139 Aguri Iwaski, Japan 68-71—139 Satoshi Kodaira, Japan 70-69—139 Dan Bradbury, England 71-68—139 Richard Mansell, England 72-67—139 Gavin Green, Malaysia 69-70—139 Hideto Tanihara, Japan 74-65—139 Niklas Norgaard, Denmark 68-71—139 Kosuke Suzuki, Japan 71-68—139 Louis De Jager, South Africa 69-70—139 Gunner Wiebe, United States 70-69—139 Taichi Kho, Hong Kong 72-67—139 a-Rintaro Nakano, Japan 68-71—139 Chase Hanna, United States 69-70—139 Jesper Svensson, Sweden 69-70—139 Soren Kjeldsen, Denmark 67-72—139 Julien Guerrier, France 67-72—139 Kazuma Kobori, New Zealand 69-70—139 Adrien Saddier, France 69-71—140 Adri Arnaus, Spain 70-70—140 Romain Langasque, France 71-69—140 Matteo Manassero, Italy 71-69—140 Fabrizio Zanotti, Paraguay 70-70—140 Jonas Blixt, Sweden 70-70—140 Takashi Ogiso, Japan 74-66—140 Matthew Jordan, England 66-74—140 Ross Fisher, England 71-69—140 Riki Kawamoto, Japan 70-70—140 Nicolas Colsaerts, Belgium 71-69—140 Maximilian Kieffer, Germany 71-69—140 Pablo Larrazabal, Spain 70-70—140 Guido Migliozzi, Italy 67-73—140 Espen Kofstad, Norway 69-72—141 Freddy Schott, Germany 69-72—141 Juvic Pagunsan, Philippines 69-72—141 Guxin Chen, Republic of China 73-68—141 Andrea Pavan, Italy 72-69—141 Clement Sordet, France 71-70—141 Anthony Quayle, Australia 69-72—141 Ashun Wu, Republic of China 71-70—141 Ockie Strydom, South Africa 72-69—141 Marcus Helligkilde, Denmark 67-75—142 Dylan Frittelli, South Africa 70-72—142 Andy Sullivan, England 70-72—142 Sebastian Friedrichsen, Denmark 70-72—142 Shotaro Tanaka, Japan 71-71—142 Brad Kennedy, Australia 70-72—142 Frederic Lacroix, France 70-72—142 Yusaku Miyazato, Japan 73-69—142 Marcus Kinhult, Sweden 72-70—142 Edoardo Molinari, Italy 75-67—142 Yusaku Hosono, Japan 72-70—142 Taiga Sugihara, Japan 70-72—142 Shota Matsumoto, Japan 74-69—143 Jason Scrivener, Australia 72-71—143 Hurly Long, Germany 71-72—143 Shubhankar Sharma, India 75-68—143 Ricardo Gouveia, Portugal 71-72—143 Mikumu Horikawa, Japan 72-71—143 Jeff Winther, Denmark 70-73—143 Ryo Ishikawa, Japan 73-70—143 Matthew Baldwin, England 72-72—144 Renato Paratore, Italy 75-69—144 Shintaro Kobayashi, Japan 70-74—144 Kodai Ichihara, Japan 73-72—145 Stephen Gallacher, Scotland 74-71—145 Jordan Gumberg, United States 71-74—145 Mikiya Akutsu, Japan 72-74—146 Ryutaro Nagano, Japan 73-73—146 Toru Taniguchi, Japan 72-75—147 Retired of Withdrew Lukas Nemecz, Austria Ugo Coussaud, France Sean Crocker, United States Did Not Finish Taiki Yoshida, Japan Casey Jarvis, South Africa Tomoyo Ikemura, Japan Koshiro Maeda, Japan Grant Forrest, Scotland Lorenzo Scalise, Italy Bernd Wiesberger, Austri Tomoharu Otsuki, Japan Yosuke Tsukada, Japan Leaderboard SCORE THRU Taihei Sato -10 18 Yannik Paul -10 18 Sebstian Soderberg -10 18 Sam Bairstow -10 18 Matthew Southgate -8 18 Tom Vaillant -8 18 Taiki Yoshida -8 15

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.