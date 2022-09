Portland Classic Par Scores

Friday At Columbia Edgewater Country Club Portland, Ore. Purse: $1.5 million Yardage: 6,467; Par: 72 Second Round Esther Henseleit 70-64—134…

Friday

At Columbia Edgewater Country Club

Portland, Ore.

Purse: $1.5 million

Yardage: 6,467; Par: 72

Second Round

Esther Henseleit 70-64—134 -10 Lilia Vu 68-66—134 -10 Carlota Ciganda 69-66—135 -9 Daniela Darquea 69-67—136 -8 Ayaka Furue 67-69—136 -8 Hannah Green 66-70—136 -8 Andrea Lee 72-64—136 -8 Maja Stark 69-67—136 -8 Weiwei Zhang 69-67—136 -8 Caroline Inglis 67-70—137 -7 Paula Reto 71-66—137 -7 Ruoning Yin 70-67—137 -7 Mina Harigae 69-69—138 -6 Brooke Henderson 68-70—138 -6 Ryann O’Toole 70-68—138 -6 Hinako Shibuno 67-71—138 -6 Jenny Shin 68-70—138 -6 Ayako Uehara 65-73—138 -6 Tiffany Chan 68-71—139 -5 Na Yeon Choi 69-70—139 -5 Chella Choi 70-69—139 -5 Georgia Hall 70-69—139 -5 Mi Hyang Lee 71-68—139 -5 So Yeon Ryu 70-69—139 -5 Savannah Vilaubi 71-68—139 -5 Na Rin An 71-69—140 -4 Aditi Ashok 69-71—140 -4 Ana Belac 69-71—140 -4 Hye Jin Choi 70-70—140 -4 Dana Finkelstein 71-69—140 -4 Isi Gabsa 70-70—140 -4 Cheyenne Knight 71-69—140 -4 Nelly Korda 67-73—140 -4 Ruixin Liu 72-68—140 -4 Yealimi Noh 72-68—140 -4 Pornanong Phatlum 70-70—140 -4 Alena Sharp 68-72—140 -4 Anne Van Dam 68-72—140 -4 Karis Davidson 73-68—141 -3 Sarah Kemp 69-72—141 -3 A Lim Kim 71-70—141 -3 Frida Kinhult 73-68—141 -3 Min Lee 70-71—141 -3 Amy Olson 70-71—141 -3 Jessica Peng 71-70—141 -3 Marina Alex 71-71—142 -2 Peiyun Chien 71-71—142 -2 Gemma Dryburgh 72-70—142 -2 Haylee Harford 71-71—142 -2 Lauren Hartlage 69-73—142 -2 Mo Martin 70-72—142 -2 Charlotte Thomas 72-70—142 -2 Angel Yin 69-73—142 -2 Cydney Clanton 71-72—143 -1 Jenny Coleman 69-74—143 -1 Cindy LaCrosse 76-67—143 -1 Maria McBride 73-70—143 -1 Sydnee Michaels 71-72—143 -1 Annie Park 72-71—143 -1 Sung Hyun Park 70-73—143 -1 Rachel Rohanna Virgili 69-74—143 -1 Katie Yoo 71-72—143 -1 Lindy Duncan 70-74—144 E Maria Fassi 72-72—144 E Linnea Johansson 74-70—144 E Morgane Metraux 74-70—144 E Bianca Pagdanganan 73-71—144 E Sarah Rhee 73-71—144 E Mariah Stackhouse 72-72—144 E Lauren Stephenson 72-72—144 E Albane Valenzuela 73-71—144 E Haru Nomura 73-WD

Missed Cut

Matilda Castren 73-72—145 +1 Celine Herbin 73-72—145 +1 Yu-Sang Hou 72-73—145 +1 Vicky Hurst 70-75—145 +1 Eun-Hee Ji 72-73—145 +1 Jeong Eun Lee5 72-73—145 +1 Lucy Li 73-72—145 +1 Caroline Masson 73-72—145 +1 Natasha Andrea Oon 73-72—145 +1 Ellie Slama 77-68—145 +1 Angela Stanford 72-73—145 +1 Jasmine Suwannapura 72-73—145 +1 Olivia Benzin 74-72—146 +2 Muni He 74-72—146 +2 Janie Jackson 72-74—146 +2 Min-G Kim 71-75—146 +2 Christina Kim 75-71—146 +2 Agathe Laisne 77-69—146 +2 Pernilla Lindberg 72-74—146 +2 Kaitlyn Papp 73-73—146 +2 Alana Uriell 75-71—146 +2 Dewi Weber 78-68—146 +2 Xiaowen Yin 71-75—146 +2 Yaeeun Hong 73-74—147 +3 Vivian Hou 75-72—147 +3 Stephanie Kyriacou 72-75—147 +3 Pauline Roussin 72-75—147 +3 Sarah Jane Smith 75-72—147 +3 Luna Sobron Galmes 72-75—147 +3 Maddie Szeryk 73-74—147 +3 Dori Carter 74-74—148 +4 Kristen Gillman 73-75—148 +4 Leona Maguire 75-73—148 +4 Giulia Molinaro 74-74—148 +4 Robynn Ree 77-71—148 +4 Pannarat Thanapolboonyaras 74-74—148 +4 Jing Yan 73-75—148 +4 Brianna Do 75-74—149 +5 Nuria Iturrioz 72-77—149 +5 Patty Tavatanakit 78-71—149 +5 Yu Liu 77-73—150 +6 Brooke Matthews 76-74—150 +6 Wichanee Meechai 76-74—150 +6 Elizabeth Nagel 77-73—150 +6 Katherine Perry-Hamski 82-68—150 +6 Kris Tamulis 76-74—150 +6 Chloe Kovelesky 74-77—151 +7 Min Seo Kwak 78-73—151 +7 Su-Hyun Oh 78-73—151 +7 Kennedy Swann 80-71—151 +7 Ashli Bunch 76-76—152 +8 Silvia Cavalleri 78-74—152 +8 Fatima Fernandez Cano 76-76—152 +8 Amelia Lewis 76-76—152 +8 Haley Moore 76-76—152 +8 Allie White 76-76—152 +8 Kristy McPherson 79-74—153 +9 Makensie Toole 77-76—153 +9 Sanna Nuutinen 80-75—155 +11 Ilhee Lee 79-77—156 +12

Copyright © 2022 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.