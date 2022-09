NCAA FBS Team Total Offense

Total Offense G Plays Yds Yds Pg Air Force 1 68 691 691.0 Appalachian St. 1 81 649 649.0 UCLA…

Total Offense

G Plays Yds Yds Pg Air Force 1 68 691 691.0 Appalachian St. 1 81 649 649.0 UCLA 1 92 626 626.0 Marshall 1 81 612 612.0 Texas Tech 1 65 605 605.0 UCF 1 81 600 600.0 North Carolina 2 149 1175 587.5 Miami 1 65 586 586.0 SMU 1 66 576 576.0 BYU 1 69 575 575.0 Baylor 1 68 573 573.0 Arkansas St. 1 80 572 572.0 Georgia 1 62 571 571.0 Tennessee 1 86 569 569.0 Alabama 1 72 559 559.0 Missouri 1 80 558 558.0 UNLV 1 68 554 554.0 Fresno St. 1 76 549 549.0 James Madison 1 85 548 548.0 Mississippi St. 1 83 547 547.0 Cent. Michigan 1 88 546 546.0 Southern Cal 1 58 538 538.0 Oklahoma St. 1 73 531 531.0 Northwestern 1 85 528 528.0 Washington 1 78 525 525.0 Tulsa 1 84 521 521.0 Florida St. 2 147 1030 515.0 Vanderbilt 2 134 1025 512.5 South Alabama 1 74 508 508.0 Wake Forest 1 74 506 506.0 Virginia 1 75 505 505.0 Georgia Southern 1 78 504 504.0 Kansas 1 49 502 502.0 Duke 1 65 500 500.0 Auburn 1 62 497 497.0 Stanford 1 58 497 497.0 Texas A&M 1 67 497 497.0 Oklahoma 1 61 492 492.0 Minnesota 1 80 485 485.0 FAU 2 145 960 480.0 UAB 1 63 478 478.0 Ohio 1 73 476 476.0 Oregon St. 1 61 470 470.0 Iowa St. 1 67 469 469.0 Illinois 2 171 925 462.5 Arizona 1 74 461 461.0 Florida 1 63 451 451.0 Nebraska 2 135 902 451.0 Syracuse 1 66 449 449.0 Arkansas 1 71 447 447.0 Liberty 1 83 447 447.0 Maryland 1 61 446 446.0 Utah 1 71 446 446.0 Toledo 1 75 442 442.0 UTSA 1 73 441 441.0 Michigan 1 68 440 440.0 Wisconsin 1 53 440 440.0 Coastal Carolina 1 70 437 437.0 New Mexico 1 73 437 437.0 Cincinnati 1 74 436 436.0 Mississippi 1 73 433 433.0 Michigan St. 1 56 430 430.0 Purdue 1 81 426 426.0 Arizona St. 1 67 419 419.0 California 1 69 415 415.0 TCU 1 53 413 413.0 North Texas 2 151 821 410.5 Penn St. 1 73 406 406.0 Uconn 2 149 810 405.0 West Virginia 1 72 404 404.0 W. Kentucky 2 125 795 397.5 E. Michigan 1 63 395 395.0 Ohio St. 1 69 395 395.0 Kansas St. 1 64 392 392.0 Southern Miss. 1 68 391 391.0 Clemson 1 78 386 386.0 Pittsburgh 1 62 384 384.0 East Carolina 1 68 383 383.0 Texas 1 58 383 383.0 N. Illinois 1 56 379 379.0 FIU 1 78 377 377.0 Akron 1 72 374 374.0 Louisiana-Lafayette 1 69 374 374.0 Tulane 1 61 369 369.0 Indiana 1 78 362 362.0 Hawaii 2 160 718 359.0 UTEP 2 160 716 358.0 Washington St. 1 65 358 358.0 Kentucky 1 58 353 353.0 Colorado 1 70 348 348.0 LSU 1 66 348 348.0 Houston 1 76 346 346.0 Troy 1 81 346 346.0 Army 1 47 344 344.0 Louisiana Tech 1 67 344 344.0 NC State 1 65 344 344.0 Ball St. 1 70 343 343.0 Kent St. 1 68 340 340.0 Virginia Tech 1 75 340 340.0 Utah St. 2 144 678 339.0 Louisville 1 54 334 334.0 W. Michigan 1 73 334 334.0 Charlotte 2 119 658 329.0 Rutgers 1 64 322 322.0 Navy 1 76 319 319.0 Oregon 1 68 313 313.0 Boston College 1 69 312 312.0 Boise St. 1 67 311 311.0 Georgia St. 1 69 311 311.0 South Carolina 1 69 306 306.0 Wyoming 2 118 611 305.5 Memphis 1 51 294 294.0 South Florida 1 56 293 293.0 Miami (Ohio) 1 64 290 290.0 San Jose St. 1 59 288 288.0 Rice 1 62 280 280.0 Texas State 1 76 277 277.0 Buffalo 1 73 268 268.0 Nevada 2 131 531 265.5 Louisiana-Monroe 1 64 259 259.0 Notre Dame 1 48 253 253.0 Old Dominion 1 68 245 245.0 Georgia Tech 1 66 237 237.0 San Diego St. 1 58 232 232.0 Colorado St. 1 59 219 219.0 Umass 1 69 217 217.0 New Mexico St. 2 92 394 197.0 Temple 1 58 179 179.0 Iowa 1 61 166 166.0 Bowling Green 1 61 162 162.0 Middle Tennessee 1 61 125 125.0

