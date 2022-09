NCAA FBS Team Rushing Offense

Rushing Offense G Car RuYD TD Yds Pg Air Force 3 172 1,188 10 396.0 Minnesota 3 161 938 16…

Rushing Offense

G Car RuYD TD Yds Pg Air Force 3 172 1,188 10 396.0 Minnesota 3 161 938 16 312.7 Army 3 150 855 11 285.0 UCF 3 143 819 9 273.0 Mississippi 3 143 815 12 271.7 Marshall 3 138 790 7 263.3 Kansas 3 109 777 13 259.0 UAB 3 122 760 10 253.3 James Madison 2 96 496 5 248.0 Arkansas 3 146 731 8 243.7 Florida St. 3 129 727 8 242.3 Kansas St. 3 130 718 8 239.3 Alabama 3 95 712 5 237.3 North Carolina 3 119 712 9 237.3 Oklahoma 3 128 705 9 235.0 Baylor 3 130 704 14 234.7 Georgia St. 3 149 694 3 231.3 Michigan 3 116 694 15 231.3 TCU 2 67 455 7 227.5 Rutgers 3 137 682 8 227.3 Illinois 3 140 672 3 224.0 FAU 4 165 886 7 221.5 Kent St. 3 139 664 6 221.3 San Diego St. 3 119 663 3 221.0 North Texas 4 175 882 6 220.5 Wisconsin 3 127 655 9 218.3 Miami 3 127 654 9 218.0 West Virginia 3 116 652 10 217.3 Vanderbilt 4 150 869 9 217.2 Utah 3 119 650 8 216.7 East Carolina 3 112 647 8 215.7 Florida 3 99 636 8 212.0 UCLA 3 120 633 8 211.0 Appalachian St. 3 129 630 5 210.0 Ohio St. 3 105 621 8 207.0 UNLV 3 115 617 8 205.7 Duke 3 105 615 8 205.0 Louisville 3 120 615 6 205.0 Oregon 3 123 615 7 205.0 Auburn 3 115 614 8 204.7 Missouri 3 127 612 6 204.0 South Florida 3 99 612 11 204.0 Liberty 3 127 609 6 203.0 Southern Cal 3 102 605 9 201.7 Navy 2 121 399 2 199.5 Stanford 2 73 390 6 195.0 Georgia Southern 3 95 584 11 194.7 Toledo 3 116 584 9 194.7 Nebraska 4 164 774 12 193.5 Penn St. 3 105 577 9 192.3 LSU 3 104 576 9 192.0 Oregon St. 3 116 570 11 190.0 Arizona St. 3 109 568 7 189.3 Maryland 3 92 567 9 189.0 Umass 3 155 564 2 188.0 Tennessee 3 131 547 12 182.3 Clemson 3 107 546 10 182.0 Coastal Carolina 3 118 530 3 176.7 Virginia 3 116 530 4 176.7 Uconn 4 153 702 4 175.5 Tulane 3 123 515 9 171.7 Texas 3 98 511 7 170.3 SMU 3 104 509 5 169.7 South Alabama 3 120 503 8 167.7 Rice 3 121 501 5 167.0 Michigan St. 3 109 499 8 166.3 Wyoming 4 150 654 4 163.5 Cent. Michigan 3 111 490 8 163.3 Oklahoma St. 3 105 490 7 163.3 Ball St. 3 103 489 2 163.0 Syracuse 3 126 489 5 163.0 Arkansas St. 3 120 487 8 162.3 Cincinnati 3 97 482 8 160.7 New Mexico 3 128 480 6 160.0 Washington 3 110 479 8 159.7 Southern Miss. 3 119 472 5 157.3 E. Michigan 3 107 470 6 156.7 Fresno St. 3 94 468 6 156.0 Iowa St. 3 109 468 4 156.0 Georgia 3 92 467 9 155.7 Utah St. 3 126 466 1 155.3 N. Illinois 3 102 464 6 154.7 W. Kentucky 3 97 464 4 154.7 NC State 3 111 461 4 153.7 BYU 3 94 458 5 152.7 Northwestern 3 125 457 5 152.3 Pittsburgh 3 129 455 6 151.7 Nevada 4 174 554 9 138.5 Virginia Tech 3 125 413 4 137.7 Memphis 3 98 407 7 135.7 Houston 3 112 402 5 134.0 W. Michigan 3 109 398 5 132.7 Boise St. 3 113 397 3 132.3 UTSA 3 108 396 5 132.0 Miami (Ohio) 3 110 394 2 131.3 Indiana 3 97 391 5 130.3 Wake Forest 3 108 388 4 129.3 Georgia Tech 3 98 369 5 123.0 Arizona 3 97 367 5 122.3 Colorado 3 95 360 1 120.0 Purdue 3 88 354 6 118.0 Notre Dame 3 108 353 4 117.7 California 3 97 351 2 117.0 Middle Tennessee 3 114 349 6 116.3 Louisiana-Lafayette 3 88 343 3 114.3 Louisiana-Monroe 3 120 337 5 112.3 Washington St. 3 75 334 2 111.3 Tulsa 3 105 332 4 110.7 Buffalo 3 113 326 2 108.7 Hawaii 4 118 433 6 108.2 Texas A&M 3 82 323 3 107.7 New Mexico St. 4 122 428 3 107.0 Louisiana Tech 3 85 314 4 104.7 Texas State 3 102 309 1 103.0 Texas Tech 3 99 304 6 101.3 Charlotte 4 111 389 3 97.2 Mississippi St. 3 80 278 4 92.7 Iowa 3 96 277 3 92.3 Bowling Green 3 97 262 3 87.3 Temple 3 99 260 3 86.7 Ohio 3 87 254 2 84.7 Kentucky 3 100 223 3 74.3 UTEP 4 113 297 3 74.2 South Carolina 3 91 211 4 70.3 FIU 2 48 129 1 64.5 Old Dominion 3 79 188 1 62.7 Troy 3 86 175 4 58.3 San Jose St. 2 58 103 3 51.5 Akron 3 84 154 2 51.3 Boston College 3 87 144 3 48.0 Colorado St. 3 104 109 0 36.3

