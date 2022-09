Japan-US Summary

At Düsseldorf, Germany Japan 1 1—2 United States 0 0—0 First half_1, Japan, Daichi Kamada (Hidemasa Morita), 24th minute Second…

At Düsseldorf, Germany Japan 1 1—2 United States 0 0—0

First half_1, Japan, Daichi Kamada (Hidemasa Morita), 24th minute

Second half_2, Japan, Koaru Mitoma (Yuta Nakayama), 88th minute.

Yellow card_de la Torre, US, 60th. Red cards_None.

Referee_Felix Zwayer, Germany. Assistant referees_Stefan Lupp, Germany; Thorben Siewer, Germany. Fourth official_Benjamin Cortus, Germany. VAR_Martin Thomsen, Germany. Assistant VAR)Markus Wollenweber, Germany.

A_5,149.

Lineups

Japan_Shuichi Gonda (Daniel Schmidt, 46th); Takehiro Yomiyasu, Maya Yoshida, Hiroki Sakai (Hiroki Ito, 46th), Yuta Nakayama; Junya Ito (Ritsu Doan, 68th), Wataru Endo, Hidemasa Morita, Takefusa Kubo (Kaoru Mitoma, 68th); Daizen Maeda (Shuto Machino, 46th), Daichi Kamada (Genki Haraguchi, 86th)

United States_Matt Turner; Sergiño Dest (Reggie Cannon, 46th), Walker Zimmerman, Aaron Long (Mark McKenzie, 46th), Sam Vines; Tyler Adams, Weston McKennie (Malik Tillman, 67th), Luca de la Torre (Johnny Cardoso, 67th); Brenden Aaronson, Jesús Ferreira (Josh Sargent, 46), Gio Reyna (Jordan Morris, 46th)

