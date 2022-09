Alfred Dunhill Links Championship Par Scores

Friday St Andrews, United Kingdom a-Old Course (Host Course) 7,318 yards; Par 72 b-Carnoustie Golf Links 7,394 yards; Par 72…

Listen now to WTOP News

Friday

St Andrews, United Kingdom

a-Old Course (Host Course)

7,318 yards; Par 72

b-Carnoustie Golf Links

7,394 yards; Par 72

c-Kingsbarns Golf Links

7,227 yards; Par 72

Purse: $5 million

Second Round

Note: Tournament is played on three courses.

Richard Mansell, England 66c-68a—134 -10 Alex Noren, Sweden 67b-69c—136 -8 Niklas Norgaard Moller, Denmark 63c-74a—137 -7 Antoine Rozner, France 63a-74b—137 -7 Robert Macintyre, Scotland 68b-70c—138 -6 Julien Brun, France 66c-73a—139 -5 Daniel Gavins, England 65a-74b—139 -5 Tapio Pulkkanen, Finland 66b-73c—139 -5 Callum Shinkwin, England 68a-71b—139 -5 Oliver Bekker, South Africa 66a-74b—140 -4 Nacho Elvira, Spain 64c-76a—140 -4 Ryan Fox, New Zealand 66a-74b—140 -4 Padraig Harrington, Ireland 69b-71c—140 -4 Maximilian Kieffer, Germany 66c-74a—140 -4 Frederic Lacroix, France 62c-78a—140 -4 Laird Shepherd, England 67a-73b—140 -4 Marcel Siem, Germany 66a-74b—140 -4 Matthew Southgate, England 67a-73b—140 -4 Alejandro Canizares, Spain 67b-74c—141 -3 Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 68c-73a—141 -3 Rasmus Hojgaard, Denmark 67b-74c—141 -3 Romain Langasque, France 61a-80b—141 -3 Adrian Meronk, Poland 71a-70b—141 -3 Francesco Molinari, Italy 68b-73c—141 -3 James Morrison, England 66c-75a—141 -3 Richard Sterne, South Africa 69c-72a—141 -3 Maverick Antcliff, Australia 68c-74a—142 -2 George Coetzee, South Africa 67a-75b—142 -2 Matt Fitzpatrick, England 71b-71c—142 -2 Alex Fitzpatrick, England 73b-69c—142 -2 Tommy Fleetwood, England 70b-72c—142 -2 Branden Grace, South Africa 70b-72c—142 -2 Billy Horschel, United States 71b-71c—142 -2 Daan Huizing, Netherlands 68c-74a—142 -2 Hurly Long, Germany 70a-72b—142 -2 David Micheluzzi, Australia 69c-73a—142 -2 Guido Migliozzi, Italy 66a-76b—142 -2 Lukas Nemecz, Austria 68a-74b—142 -2 Geoff Ogilvy, Australia 66c-76a—142 -2 Eddie Pepperell, England 68b-74c—142 -2 Peter Uihlein, United States 65a-77b—142 -2 Johannes Veerman, United States 69c-73a—142 -2 Christiaan Burke, South Africa 66a-77b—143 -1 Louis De Jager, South Africa 68b-75c—143 -1 Daniel Gale, Australia 70c-73a—143 -1 Joachim B. Hansen, Denmark 71b-72c—143 -1 Casey Jarvis, South Africa 67c-76a—143 -1 Matthew Jordan, England 67c-76a—143 -1 Rory McIlroy, Northern Ireland 68b-75c—143 -1 Andrea Pavan, Italy 70c-73a—143 -1 Victor Perez, France 69b-74c—143 -1 Sami Valimaki, Finland 70b-73c—143 -1 Daniel Van Tonder, South Africa 70c-73a—143 -1 Dale Whitnell, England 66c-77a—143 -1 Andrew Wilson, England 67c-76a—143 -1 Kiradech Aphibarnrat, Thailand 68c-76a—144 E Kristoffer Broberg, Sweden 64c-80a—144 E Ewen Ferguson, Scotland 67a-77b—144 E Grant Forrest, Scotland 70a-74b—144 E Tyrrell Hatton, England 68b-76c—144 E Benjamin Hebert, France 68c-76a—144 E Connor Syme, Scotland 68a-76b—144 E Jaco Ahlers, South Africa 67c-78a—145 +1 Laurie Canter, England 71c-74a—145 +1 Darren Fichardt, South Africa 71b-74c—145 +1 Stephen Gallacher, Scotland 69b-76c—145 +1 Thorbjorn Olesen, Denmark 69a-76b—145 +1 Louis Oosthuizen, South Africa 72b-73c—145 +1 Marcel Schneider, Germany 71a-74b—145 +1 Jordan L. Smith, England 66a-79b—145 +1 Sebastian Soderberg, Sweden 70a-75b—145 +1 Nathan Barbieri, Australia 69c-77a—146 +2 Aaron Cockerill, Canada 65c-81a—146 +2 Nicolas Colsaerts, Belgium 70c-76a—146 +2 Jamie Donaldson, Wales 71b-75c—146 +2 Hennie Du Plessis, South Africa 69a-77b—146 +2 Victor Dubuisson, France 72a-74b—146 +2 Talor Gooch, United States 71b-75c—146 +2 Chase Hanna, United States 68a-78b—146 +2 Nicolai Hojgaard, Denmark 71b-75c—146 +2 Craig Howie, Scotland 72b-74c—146 +2 Jazz Janewattananond, Thailand 70b-76c—146 +2 Rikard Karlberg, Sweden 68c-78a—146 +2 Joakim Lagergren, Sweden 70a-76b—146 +2 David Law, Scotland 68a-78b—146 +2 Hugo Leon, Chile 71b-75c—146 +2 Tom Lewis, England 70c-76a—146 +2 Jediah Morgan, Australia 71a-75b—146 +2 Santiago Tarrio, Spain 68a-78b—146 +2 Matt Wallace, England 72b-74c—146 +2 Adri Arnaus, Spain 67a-80b—147 +3 Sam Bairstow, England 71c-76a—147 +3 Ross Fisher, England 70b-77c—147 +3 Ricardo Gouveia, Portugal 70b-77c—147 +3 Julien Guerrier, France 70a-77b—147 +3 David Horsey, England 66c-81a—147 +3 Espen Kofstad, Norway 72a-75b—147 +3 Thriston Lawrence, South Africa 67b-80c—147 +3 Wilco Nienaber, South Africa 71a-76b—147 +3 Shaun Norris, South Africa 69c-78a—147 +3 Blake Windred, Australia 70a-77b—147 +3 Jordan Zunic, Australia 71c-76a—147 +3 Richard Bland, England 70a-78b—148 +4 Sean Crocker, United States 68a-80b—148 +4 Calum Hill, Scotland 71b-77c—148 +4 Francesco Laporta, Italy 69a-79b—148 +4 Trent Phillips, United States 69c-79a—148 +4 Thomas Pieters, Belgium 65b-83c—148 +4 Richie Ramsay, Scotland 70a-78b—148 +4 Kalle Samooja, Finland 69a-79b—148 +4 Nicolai Von Dellingshausen, Germany 67c-81a—148 +4 Justin Walters, South Africa 71b-77c—148 +4 Marc Warren, Scotland 74c-74a—148 +4 Danny Willett, England 72b-76c—148 +4 Oliver Wilson, England 70a-78b—148 +4 Jeff Winther, Denmark 70b-78c—148 +4 Lucas Bjerregaard, Denmark 70a-79b—149 +5 Thomas Bjorn, Denmark 69c-80a—149 +5 Jonathan Caldwell, Northern Ireland 68c-81a—149 +5 Jorge Campillo, Spain 70c-79a—149 +5 John Catlin, United States 72a-77b—149 +5 Alfredo Garcia-Heredia, Spain 74a-75b—149 +5 Soren Kjeldsen, Denmark 70a-79b—149 +5 Pablo Larrazabal, Spain 75a-74b—149 +5 Zander Lombard, South Africa 72c-77a—149 +5 Shane Lowry, Ireland 70b-79c—149 +5 Joost Luiten, Netherlands 70c-79a—149 +5 Adrian Otaegui, Spain 69a-80b—149 +5 Aaron Pike, Australia 73b-76c—149 +5 Tristen Strydom, South Africa 69c-80a—149 +5 Marcus Helligkilde, Denmark 74b-76c—150 +6 Takumi Kanaya, Japan 71b-79c—150 +6 Yannik Paul, Germany 68a-82b—150 +6 Matthieu Pavon, France 71a-79b—150 +6 Brandon Stone, South Africa 71b-79c—150 +6 Thomas Aiken, South Africa 70b-81c—151 +7 Marcus Armitage, England 74b-77c—151 +7 Bobby Bai, China 73c-78a—151 +7 Louis Dobbelaar, Australia 70a-81b—151 +7 Zach Murray, Australia 71c-80a—151 +7 Paul Peterson, United States 67c-84a—151 +7 Robert Rock, England 74b-77c—151 +7 Charl Schwartzel, South Africa 73b-78c—151 +7 Shubhankar Sharma, India 74a-77b—151 +7 Rafa Cabrera Bello, Spain 70a-82b—152 +8 Sean O’Hair, United States 71b-81c—152 +8 Neil Schietekat, South Africa 77b-75c—152 +8 Austin Bautista, Australia 72c-81a—153 +9 Steven Brown, England 71c-82a—153 +9 Oliver Fisher, England 71c-82a—153 +9 Scott Jamieson, Scotland 72b-81c—153 +9 Darius Van Driel, Netherlands 71c-82a—153 +9 Joshua Armstrong, Australia 69b-85c—154 +10 Oliver Hundeboll Jorgensen, Denmark 72a-82b—154 +10 Marcus Kinhult, Sweden 75b-79c—154 +10 Renato Paratore, Italy 70c-84a—154 +10 Jack Singh Brar, England 75c-79a—154 +10 Steve Lewton, England 74b-81c—155 +11 Chris Paisley, England 76b-79c—155 +11 Jovan Rebula, South Africa 77b-78c—155 +11 David Howell, England 71a-85b—156 +12 Martin Vorster, South Africa 73c-83a—156 +12 Filippo Celli, Italy 76c-81a—157 +13 Scott Hend, Australia 75a-82b—157 +13 Russell Chrystie, England 73a-86b—159 +15 Alexander Knappe, Germany 72c-88a—160 +16 Albert Venter, South Africa 83b-77c—160 +16 David Drysdale, Scotland 76b-WD

Copyright © 2022 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.